التمويل الإسلامي في قطر يشهد نمواً كبيراً في مختلف مؤشراته الأساسية

الدوحة – قطر: استضاف مركز قطر للمال - أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط – بالشراكة مع مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية (LSEG)، إحدى الشركات العالمية الرائدة في توفير البُنى الأساسية للأسواق المالية والبيانات والتحليلات والمؤشرات والأخبار المالية، منتدى التمويل الإسلامي تحت عنوان "تمكين التحول". وقد جمع المنتدى نخبة من قادة الصناعة والخبراء في مجال السياسات العامة، وتضمن مناقشات رفيعة المستوى حول استراتيجيات تطوير صناعة التمويل الإسلامي وإعادة تشكيلها عبر قطاعات الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال والتكنولوجيا المالية.

وقد كان إصدار تقرير التمويل الإسلامي في قطر لعام 2025 بعنوان: "آفاق جديدة" والذي تم إعداده بالتعاون مع مجموعة بورصة لندن، من أبرز فعاليات المنتدى. ويرصد التقرير أبرز التطورات في قطاع التمويل الإسلامي في قطر على مدار السنوات الخمس الماضية، مع التركيز على أبرز اتجاهات السوق والتقدم في المجال التنظيمي ومدى توافق ذلك مع الخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي في قطر.

ومن أهم النتائج التي خلُص إليها التقرير:

أصول التمويل الإسلامي: بلغت قيمتها نحو 694 مليار ريال قطري بنهاية عام 2024، حيث شكلت الخدمات المصرفية الإسلامية والصكوك 97% من إجمالي الأصول.

بلغت قيمتها نحو 694 مليار ريال قطري بنهاية عام 2024، حيث شكلت الخدمات المصرفية الإسلامية والصكوك 97% من إجمالي الأصول. زيادة كبيرة في الصيرفة الإسلامية: بلغت قيمة الأصول نحو 586 مليار ريال قطري في عام 2024، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6،8% منذ عام 2020، متفوقة بذلك على آداء الخدمات المصرفية التقليدية.

بلغت قيمة الأصول نحو 586 مليار ريال قطري في عام 2024، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6،8% منذ عام 2020، متفوقة بذلك على آداء الخدمات المصرفية التقليدية. توسع سوق الصكوك: ارتفاع إصدارات الصكوك من قبل المؤسسات القطرية بأكثر من ثلاثة أضعاف، من 9،2 مليار ريال قطري في عام 2020 إلى 30،4 مليار ريال قطري في عام 2024.

ارتفاع إصدارات الصكوك من قبل المؤسسات القطرية بأكثر من ثلاثة أضعاف، من 9،2 مليار ريال قطري في عام 2020 إلى 30،4 مليار ريال قطري في عام 2024. نمو قطاع التكافل: ارتفع إجمالي المساهمات المكتتبة إلى 1.9 مليار دولار أمريكي في عام 2024، مع تضاعف الحصة السوقية للقطاع من 6% إلى 11% تقريباً بين عامي 2020 و2024.

ارتفع إجمالي المساهمات المكتتبة إلى 1.9 مليار دولار أمريكي في عام 2024، مع تضاعف الحصة السوقية للقطاع من 6% إلى 11% تقريباً بين عامي 2020 و2024. نمو كبير في التكنولوجيا المالية: ارتفع حجم معاملات التكنولوجيا المالية الإسلامية ثلاثة أصعاف إلى نحو 10 مليارات ريال قطري في عام 2024، مع معدل نمو سنوي مركب متوقع بنسبة 10% حتى عام 2028.

ارتفع حجم معاملات التكنولوجيا المالية الإسلامية ثلاثة أصعاف إلى نحو 10 مليارات ريال قطري في عام 2024، مع معدل نمو سنوي مركب متوقع بنسبة 10% حتى عام 2028. تميز عالمي: احتلت قطر المرتبة الثامنة في مؤشر التكنولوجيا المالية الإسلامية العالمية لعام 2024.

كما شهد المنتدى إصدار دليل الصكوك لمركز قطر للمال الذي يقدم لمحة عامة موجزة عن سوق الصكوك في قطر منذ العام 2005، وأنواع الهياكل الشائعة للصكوك والأطر القانونية والتنظيمية المتبعة لمصدِري الصكوك المسجلين في مركز قطر للمال.

وتعليقاً على استضافة هذا الحدث، قال السيد/ يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: "يجسد هذا المنتدى التزامنا بتوفير الفرص لتبادل المعرفة والحوار حول سياسات التمويل الإسلامي. ومن خلال تعاوننا مع مجموعة بورصة لندن لإعداد تقرير التمويل الإسلامي في قطر لعام 2025، نحن نهدف إلى دعم أصحاب المصلحة من خلال تزويدهم بالمعلومات والبيانات والأدوات اللازمة للاستفادة من الفرص المتنامية في القطاع المالي المزدهر في قطر".

نبذة عن مركز قطر للمال

تأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديداً في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجهٍ عام. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية. ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.

للمزيد من المعلومات عن الأنشطة المسموح بها ومزايا مزاولة الأعمال تحت مظلة مركز قطر للمال، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.qfc.qa

-انتهى-

#بياناتشركات