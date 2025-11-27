الدوحة، قطر - شارك مركز قطر للتطوير المهني، من إنشاء مؤسسة قطر، في أعمال "ملتقى الإرشاد المهني الأول" الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من ١٧ إلى ١٩ نوفمبر ٢٠٢٥، ونظّمه صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بالتعاون مع جامعة الملك سعود، في إطار جهود المركز لتعزيز التعاون الخليجي في تطوير خدمات التوجيه والتطوير المهني، ودعم بناء رأس مال بشري قادر على مواكبة تحولات سوق العمل ومتطلبات التنمية المستدامة.

وشهد الملتقى، الذي استقطب أكثر من ٥٠٠ مشارك من داخل المملكة وخارجها، من قيادات وخبراء ومرشدين مهنيين وممثلي جامعات وجهات حكومية وخاصة، حوارًا حول أفضل الممارسات والاتجاهات الحديثة في التوجيه المهني، ودوره في خدمة رؤى التنمية الوطنية وتنويع الاقتصاد ورفع كفاءة مشاركة الشباب في سوق العمل. وترأس وفد المركز إلى الملتقى السيد محمد علي اليافعي، رئيس قسم البرامج والخدمات المهنية.

وحول أهمية هذه المشاركة، صرح السيد محمد اليافعي قائلًا: "نؤمن في مركز قطر للتطوير المهني بأن الإرشاد المهني لم يعد مسألة فردية، بل هو جزء من منظومة تنموية أوسع تسهم في بناء قاعدة صلبة من الكفاءات الوطنية، وتتطلب تكاملًا وتعاونًا مع مختلف الجهات ذات الصلة بالعملية التربوية والتأهيلية وسوق العمل. إن اجتماع هذا العدد من القيادات والخبراء والمرشدين المهنيين تحت مظلة واحدة يوفّر فرصة ثمينة لتبادل الخبرات، وبحث التحديات المشتركة، واستعراض التجارب الناجحة في ربط الإرشاد المهني بمسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومن خلال مشاركتنا هذه، نسعى إلى مشاركة خبراتنا في تصميم الأطر الوطنية للإرشاد المهني، والتعرف عن كثب على التجربة السعودية الثريّة، ولا سيما الدور المحوري لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) وجامعة الملك سعود في بناء منظومة مهنية متقدمة للإرشاد على مستوى المملكة".

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص مركز قطر للتطوير المهني على بناء "مجتمع ممارسة" خليجي في مجال الإرشاد المهني، يتبادل فيه الممارسون والمرشدون وأصحاب القرار البيانات والأدوات والمعايير، بما يسهم في ترسيخ الإرشاد المهني كأحد محركات التنمية الاقتصادية في المنطقة. كما تعكس هذه الخطوة التزام مؤسسة قطر، من خلال المركز، بدعم الجهود الإقليمية الرامية إلى الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز الشراكات بين المنظمات التعليمية والتدريبية وسوق العمل في دول مجلس التعاون.

نبذة عن مركز قطر للتطوير المهني:

يسعى مركز قطر للتطوير المهني، من إنشاء مؤسسة قطر، إلى مساعدة الأجيال الشابة، لا سيما الطلبة من مختلف المسارات والمراحل التعليمية المتاحة في قطر، ومن ضمنهم الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة، على تحديد وتحقيق أهدافهم التعليمية والمهنية. ولهذا يوفر لهم المركز مجموعة رفيعة المستوى من برامج وخدمات وأنشطة التطوير المهني المتخصصة، كما يعمل على توفير الدعم والمعرفة التي يحتاجونها لاتخاذ القرارات ووضع الخطط المهنية السليمة وتنفيذها، وتحقيق النمو والتطور المهني بما يساعدهم على بلوغ أهدافهم، والمساهمة في مسيرة تنمية وازدهار دولة قطر.

وإلى جانب الشباب، يعمل مركز قطر للتطوير المهني على توفير الدعم لمجموعة متنوعة من الأطراف والشركاء، من أفراد ومؤسسات، ممن يحظون بتأثير على الشباب. وتضم هذه المجموعة المختصين في مجال التطوير المهني ورأس المال البشري، والإداريين والمرشدين الأكاديميين والمهنيين، وأولياء الأمور، وصانعي السياسات. ويسعى المركز إلى إشراك جميع هذه الفئات في عددٍ من المبادرات والمشروعات والبرامج، بهدف دعمهم وتمكينهم وتثقيفهم بشأن الدور الحيوي والأساسي الذي يؤدونه للتأثير في مستقبل الشباب.

