مركز دبي للسلع المتعددة يدشّن رسمياً "مركز فين إكس"، منظومته الأحدث التي تجمع بين رؤوس الأموال المؤسسية والتجارية وخبراء تمويل التجارة والمبتكرين في قطاع التكنولوجيا المالية

"مركز فين إكس" يضم تحت مظلته مؤسسات مالية ومنصات تكنولوجيا مالية وجهات إقراض بديلة ومبتكرين في الأصول الرقمية وشركات تجارة عالمية في منظومة متكاملة واحدة

الإعلان جاء خلال فعاليات النسخة الثالثة عشرة من مؤتمر دبي للمعادن الثمينة، الذي استقطب حضوراً قياسياً تجاوز ألفاً من كبار قادة قطاع المعادن الثمينة والممولين العالميين إلى دبي

ضمّت قائمة المتحدثين الرئيسيين كلاً من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وروث كرويل، الرئيسة التنفيذية لرابطة سوق السبائك في لندن، والمحلل المالي العالمي جرانت ويليامز

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلق مركز دبي للسلع المتعددة، منطقة الأعمال الدولية الرائدة والمساهم البارز في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي، اليوم رسمياً "مركز فين إكس"، وذلك خلال فعاليات الدورة الثالثة عشرة من مؤتمر دبي للمعادن الثمينة المنعقدة في فندق أتلانتس النخلة. وجمع المؤتمر أكثر من ألف مشارك من كبار قادة القطاع والخبراء والأطراف المعنية من مجالات المعادن الثمينة والتمويل والسياسات والتكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم، بهدف استشراف العوامل التي تعيد رسم ملامح مستقبل هذا القطاع الحيوي.

وتحت شعار "مستقبل المعادن الثمينة: التعريفات الجمركية، والترميز، وتدفقات التجارة"، استكشف مؤتمر دبي للمعادن الثمينة 2025 التحولات المتسارعة في أسواق السلع العالمية، في ظل التحولات الجيوسياسية، وصعود التقنيات الناشئة، وإعادة ترتيب ممرات التجارة التي تعيد تعريف آليات انتقال القيمة عبر الحدود. وتمحورت النقاشات الرئيسية حول تقارب قطاعات المعادن الثمينة والأصول الرقمية والتمويل، وتنامي عملية "الترميز"؛ إضافة إلى الدور المتسارع الذي تلعبه دبي كمركز عالمي للثقة والشفافية والابتكار في صناعة الذهب والمعادن الثمينة العالمية.

وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمات رئيسية ألقاها كلٌّ من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وروث كرويل، الرئيسة التنفيذية لرابطة سوق السبائك في لندن، والمحلل المالي العالمي المعروف جرانت ويليامز. كما شارك في المؤتمر ممثلون رفيعو المستوى عن أبرز البورصات العالمية، ومصافي التكرير، وبنوك السبائك، والهيئات التنظيمية، من بينها مجلس الذهب العالمي، وبورصة شنغهاي للذهب، ومجموعة "سي إم إي"، ووزارة الاقتصاد في دولة الإمارات. وتناولت الجلسات الحوارية عدداً من القضايا الجوهرية، شملت إعادة توجيه تدفقات التجارة العالمية، وتوحيد المعايير الدولية، والتوريد المسؤول في التعدين الحرفي، وتطور دور بنوك السبائك في ظل اقتصاد عالمي متعدد الأقطاب.

وكان من أبرز محطات المؤتمر الإطلاق الرسمي لـ"مركز فين إكس" التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، الذي يُشكّل توسعاً استراتيجياً جديداً يهدف إلى ربط المشاركين في أسواق رأس المال، وخبراء تمويل التجارة، والمبتكرين في مجال التكنولوجيا المالية، مع مجتمع أعمال مركز دبي للسلع المتعددة المتنامي الذي يضم أكثر من 26,000 شركة. ويستند "مركز فين إكس" إلى البنية التحتية المالية والتجارية الراسخة لدى مركز دبي للسلع المتعددة، والتي تشمل بورصة دبي للذهب والسلع، ومركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، ومنصة "ترايد فلو"، فضلاً عن شراكاته الاستراتيجية مع جهات تنظيمية بارزة مثل سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي. ومن خلال هذه المنظومة المتكاملة، سيعمل مركز «فين إكس» على ردم الفجوة بين التجارة الواقعية وأسواق رأس المال والأصول الرقمية، بما يعزّز مكانة دبي كمركز عالمي تتقاطع فيه مسارات التمويل والتجارة والابتكار.

وفي كلمته الافتتاحية، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: "تُعدّ صناعة المعادن الثمينة في دولة الإمارات ركيزة أساسية ضمن ركائز اقتصادنا، وتجسيداً واضحاً لطموحاتنا العالمية. في عام 2024، بلغت قيمة الذهب الذي مرّ عبر أسواق الدولة 186 مليار دولار أمريكي، ما يعزز منظومة متكاملة تمتد من التكرير والتصنيع إلى تجارة البيع بالتجزئة وإعادة التصدير. وفي ظل هذا النمو القوي، تواصل التكنولوجيا إعادة رسم ملامح حركة القيمة الاقتصادية حول العالم، حيث تفتح تقنيات الترميز والبلوك تشين آفاقاً جديدة للارتقاء بمستويات السيولة والشفافية والكفاءة عبر سلاسل التوريد. وبفضل موقعها الاستراتيجي وإطارها التنظيمي المتين وشبكة شراكاتها التجارية المتنامية، تمتلك دولة الإمارات المقومات اللازمة التي تمكنها من قيادة المرحلة المقبلة من تجارة المعادن الثمينة عالمياً".

من جانبه، قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "تجاوز حجم تجارة المعادن الثمينة في دولة الإمارات خلال العام الماضي وحده 186 مليار دولار أمريكي. ويمثل هذا الرقم خير دليل على ثقة السوق في دبي، ويجسد ثمرة عقود من الاستثمار في البنية التحتية، والابتكار، وتعزيز الشفافية التي تشكل الركائز الأساسية لمنظومة أعمالنا بأكملها. فمن تأسيس معيار دبي لتسليم السلع إلى التوسيع المستمر لـ بورصة دبي للذهب والسلع، ساهمت كل خطوة في إرساء الأسس لسوق عالمية أكثر تكاملاً وترابطاً".

وأضاف بقوله: "يمثل إطلاق مركز فين إكس تزامناً مع الدورة الثالثة عشرة من مؤتمر دبي للمعادن الثمينة تدشيناً للمرحلة التالية من تلك المسيرة. ومع تقارب التجارة والتكنولوجيا والتمويل، يحتاج القطاع إلى منصة تتيح لرأس المال المؤسسي، ومبتكري التكنولوجيا المالية، والجهات الفاعلة في مجال السلع الحقيقية التفاعل بسلاسة. وهذا بالضبط ما يوفره مركز فين إكس - حيث يدمج بنيتنا التحتية الحائزة على الجوائز مع منظومتنا التكنولوجية الأوسع لربط رأس المال مباشرة بسلاسل التوريد المادية ودعم الأسواق القائمة على الترميز. لقد أظهر مؤتمر دبي للمعادن الثمينة 2025 سرعة تطور قطاعنا؛ ومن خلال بناء المنصات التي تحتاجها السوق، يضمن مركز دبي للسلع المتعددة أن تظل دبي ليس فقط السوق الرائدة للمعادن الثمينة المادية، بل أيضاً مركزاً عالمياً يصيغ كيفية تداول القيمة وتمويلها وتأمينها لعقود قادمة".

واستناداً إلى عامٍ قياسي لتجارة المعادن الثمينة في دولة الإمارات، والتي تجاوزت قيمتها 186 مليار دولار أمريكي في عام 2024، أكد المؤتمر مجدداً مكانة دبي بوصفها واحدة من أبرز المراكز العالمية للسلع المادية والرقمية على حد سواء. ومع وجود أكثر من 1,500 شركة نشطة ضمن منظومة أعماله المتخصصة في مجالات الذهب والمعادن الثمينة، يواصل مركز دبي للسلع المتعددة توفير البنية التحتية والخدمات والحلول المتكاملة التي تدعم سلاسل التوريد العالمية – بدءاً من التكرير والخدمات اللوجستية وصولاً إلى التجارة وحلول التمويل المتكاملة.

وعلى مدار أكثر من عقدٍ من الزمن، أصبح مؤتمر دبي للمعادن الثمينة ركيزةً أساسية في الأجندة العالمية لصناعة المعادن الثمينة، حيث يوفر منصةً محورية للتعاون وتبادل الخبرات في مرحلة تشهد فيها الأسواق العالمية تحولات غير مسبوقة. ومع استمرار العالم في إعادة تشكيل منظومة التجارة العالمية، يواصل مركز دبي للسلع المتعددة التزامه بتعزيز الدور الريادي لدبي كنقطة التقاء بين الشرق والغرب، حيث يتقاطع مستقبل التجارة والتكنولوجيا والتمويل لرسم ملامح اقتصاد الغد.

وقد حظي المؤتمر بدعم كل من شركة سام بريشوس ميتالز (الراعي الرئيسي)، و HMB Gold (الراعي البلاتيني)، ومجلس الذهب العالمي (الراعي الفكري)، ومصفاة ألاتشي ميتال (الراعي الرسمي لعشاء التواصل وغرف الاجتماعات)، ومصنع الإمارات لصك المعادن ذ.م.م (الراعي الذهبي)، إضافة إلى Suntech Business Solutions DPMSو AKW Consultants وAshoka Global (الرعاة الفضيّين). وتعكس مساهماتهم الالتزام المشترك لمجتمع المعادن الثمينة العالمي بالابتكار والاستدامة والتعاون.

