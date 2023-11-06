دبي، الإمارات العربية المتحدة – تم افتتاح الدورة الثانية والعشرون للمؤتمر الدولي للمحكمين في القطاع البحري بنجاح في الخامس من نوفمبر بحضور خبراـء وقانونين ومحكمين في القطاع البحري من جميع أنحاء العالم.

مراسم الافتتاح

في تمام الساعة 09:00، افتتحت الدورة الثانية والعشرون للمؤتمر الدولي للمحكمين في القطاع البحري والذي يقام تحت رعاية وتنظيم مركز دبي للتحكيم الدولي، بدأت فعاليات افتتاح المؤتمر من خلال كلمة ألقاها ريتشارد بريجز، رئيس لجنة المؤتمر الدولي للمحكمين في القطاع البحري وعضو مجلس إدارة مركز دبي للتحكيم الدولي، وديفيد مارتوفسكي، رئيس لجنة إدارة المؤتمر. وثم تلتها كلمات للسيدة جهاد كاظم، المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة مركز دبي للتحكيم الدولي، ومن ثم خطاب ألقاه محمد المعلم، النائب التنفيذي لموانئ دبي العالمية. أعقبه كلمة لرانيا تادروس، نائب رئيس لجنة الاستضافة للمؤتمر الدولي للمحكمين في القطاع البحري والشريك الإداري في شركة ستيفنسون هاروود الشرق الأوسط LLP، طرح بعدها السيد برنارد إيدر، المحكم الدولي والقاضي السابق في المحكمة العليا محاضرة بعنوان" ذكرى سيدريك باركلي ". واختتمت مراسم الافتتاح بكلمة للدكتور حسن عرب، عضو محكمة التحكيم في مركز دبي للتحكيم الدولي والشريك والرئيس القسم الإقليمي لتسوية النزاعات في شركة التميمي وشركاه، بالتأكيد على الجهود المبذولة والتعاون الجماعي لتنظيم واستضافة هذا المؤتمر.

ممثلة مركز دبي للتحكيم الدولي، تحدثت جهاد كاظم خلال كلمتها عن آخر التطورات والتحديات في قطاع التحكيم البحري، مؤكدة على دور دبي في تطوير القطاع البحري بصورة مستدامة والنهوض بالقطاع اللوجيستي. وأوضحت خلال خطابها أيضًا إلى أهمية دمج معايير المسؤولية البيئة والاجتماعية والحوكمة (ESG) في التحكيم البحري. وأشارت كاظم عن أحدث المبادرات الاستراتيجية لمركز دبي للتحكيم الدولي، بما في ذلك إطلاق قواعد الوساطة لحل المنازعات وإصدار قواعد مركز دبي للتحكيم الدولي لعام 2022. وتهدف هذه الخطوات إلى تعزيز الجهود المبذولة لتطوير قطاع تسوية المنازعات.

كما سلط ريتشارد بريجز من خلال كلمته الضوء على دور المؤتمر الدولي للمحكمين في القطاع البحري ومساهمته في تطوير مجال التحكيم البحري ودوره الاستراتيجي في حل المنازعات الدولية المعقدة. وأكد على مكانته كمنصة للخبراء والمشاركين من كافة أنحاء العالم للتفاعل وتبادل وتداول الآراء وتجربة تطوير القطاع البحري، وحل المنازعات بشكل عادل ومتوازن.و مع نهاية مراسم الافتتاح بدأت رسمياً فعاليات المؤتمر.

الجوانب الرئيسية للمؤتمر:

-برنامج شامل يتناول أحدث تطورات قطاع التحكيم البحري.

- منصة لمشاركة الخبرات وفرصة للتفاعل بين الخبراء والمشاركين لتعزيز الجهود المبذولة في المجال البحري.

-فعاليات وأنشطة ثقافية تعكس تراث وثقافة دبي.

دور دبي ورسالة مركز دبي للتحكيم الدولي:

يؤكد مركز دبي للتحكيم الدولي، بصفته الراعي الرسمي والمنظم للمؤتمر على أهمية دور دبي الاستراتيجي كمركز للتحكيم الدولي. حيث تتماشى أهداف المؤتمر مع التزام مركز دبي للتحكيم الدولي لتعزيز قدرته وإمكاناته كمركز رائد لتسوية المنازعات بالوسائل البديلة. ويساهم هذا المؤتمر في دعم التحكيم كآلية فعالة لحل النزاعات في القطاع البحري ويدعم تطوير هذا القطاع، كما يدعم الجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي كمركز عاملي في القطاع البحري.

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عن مركز دبي للتحكيم الدولي:

تأسس مركز دبي للتحكيم الدولي في العام 1994 وهو مركز التحكيم الأكبر في الشرق الأوسط. يلتزم المركز بتقديم أعلى معايير خدمات حل المنازعات عن طريق الوسائل البديلة. و ذلك من خلال محكمة التحكيم التي تم إعادى تشكيلها مؤخراً, و مجلس الإدارة الموسع، و قواعد التحكيم الجديدة للعام 2022 .

حول المؤتمر الدولي للمحكمين البحريين:

تأسس مؤتمر المحكمين البحريين الدولي في عام 1972، و هو حدث هام ومرموق يجذب المحكمين البحريين وجميع الخبراء العاملين في هذا المجال على مستوى عالمي.