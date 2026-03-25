أعلن مركز دبي المالي العالمي، إحدى أبرز الوجهات الثقافية وأساليب الحياة العصرية في دبي، عن تعاونه للمرة الثانية مع "دبي للثقافة" لإطلاق "معرض الكتب المستعملة" تحت شعار "تبرّع بكتاب، واصنع فرقاً".

يقام المعرض في "جيت أفينيو" 4 بمركز دبي المالي العالمي، حتى 5 أبريل، يومياً من الساعة 10 صباحاً وحتى 10 مساءً؛ حيث يتيح للزوّار فرصة استكشاف كنوز أدبية متنوعة من مختلف الأنماط واللغات.

ومع كل كتاب يتم شراؤه، يساهم المعرض في إحداث فرق حقيقي، حيث تذهب جميع عائداته مباشرةً لدعم رسالة "دبي العطاء" في تمكين تعليم الأطفال حول العالم.

