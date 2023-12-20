وجهة متكاملة للاستمتاع بالأطباق الاحتفالية والفعاليات الموسمية في موسم الأعياد هذا العام

يستعد مركز دبي المالي العالمي لاستقبال العام الجديد بطريقة استثنائية، حيث يتحول المركز والمسارات الخارجية المحيطة به إلى وجهة احتفالية مميزة، مُعززة بتجارب شتوية كتجربة المأكولات الكلاسيكية وأفضل ما يمكن تقديمه من الصور الاحتفالية خلال موسم الأعياد، من بينها الاستمتاع بتجربة قوائم طعام موسمية ومجموعة من العروض التجارية والتي يمكن الاستفادة منها داخل المحال التجارية المميزة التي يوفرها المركز، بالإضافة إلى الأنشطة والفعاليات المناسبة لجميع أفراد العائلة.

ويعتبر هذا الوقت من العام فرصة للتنزه في "جيت أفينيو" والاستمتاع بعروض الطهي اللذيذة والمظاهر الاحتفالية، خاصة وأن مساحة الفن الحضري هذه توفر الأجواء المثلى للاحتفاء بموسم الأعياد.

استمتعوا بموسم الأعياد مع وجبات "البرنش" الخاصة بعيد الميلاد وقوائم الطعام المحددة

إنه الوقت الأمثل من العام للاستمتاع بأجواء هذا الموسم، عبر الاستمتاع بوجبات الديك الرومي والبطاطا المشوية، حيث يوفر مركز دبي المالي العالمي عروضاً احتفالية وفيرة تناسب جميع الأذواق والميزانيات. لذا انضموا إلينا للاحتفال بموسم الأعياد الشتوي في "جيت أفينيو"!

يوفر مطعم "سوكر" تجربة احتفالية غامرة مع قائمة وجبات "البرنش" المحضرة خصيصاً لموسم الأعياد وليلة عيد الميلاد والمتاحة من الساعة 1 ظهراً وحتى الساعة 4:30 مساءً يومي 23 و24 ديسمبر، بما في ذلك الأطباق الكلاسيكية الشهية مثل طبق لحم بقر "ولنجتون" وطبق الدجاج الكامل المشوي. وفي اليوم التالي، 25 ديسمبر، يمكنكم الاسترخاء والاستمتاع بوجبة احتفالية مكونة من أربعة أطباق (من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 4 مساءً) تبدأ بطبقي "تونة توستادا" و"كرودو السيباس" قبل الانتقال إلى أطباق "تورتيللي" و"بروكسل سبراوتس"، وصولاً إلى أطباق الحلوى "فوندان دولسي دي ليتشي" وكيك الميرانغ المجمد.

أما مطعم وتراس أوليف جاردن في فندق ريتز كارلتون، فيحتفي بموسم الأعياد من خلال وجبة "البرنش" الرائعة التي يقدمها خصيصاً في عيد الميلاد يوم 25 ديسمبر على التراس الخارجي؛ حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بالعروض الترفيهية الحية إلى جانب تذوق المأكولات اللذيذة، فيما يمكن للأطفال الاستمتاع بأنشطة الفنون والحرف اليدوية وزيارة "سانتا كلوز "بين الساعة 1 ظهراً و4 عصراً.

ولأولئك الذين يبحثون عن بداية أكثر إشراقاً ليومهم، ننصحهم بالتوجه إلى مطعم "سالمونتيني لو بيسترو"، والاستفادة من عرض القهوة والكرواسون مقابل 15 درهماً أو الاستمتاع في فترة ما بعد الظهر بغداء فاخر مع سلطة الأعشاب البحرية الشهية، وحزمة السوشي اللذيذة، ووجبة "ستيك آند فرايز" الكلاسيكية، بالإضافة إلى العديد من الأطباق الشهية الأخرى.

وتدعو قائمة موسم الأعياد في مطعم "بوكا" العائلات والأصدقاء والزملاء للاستمتاع بقائمة مستوحاة من مطبخ البحر الأبيض المتوسط بميزة الأطباق التشاركية، والتي تتضمن طبق الكالاماري المقلي، و"تورتيلا" البطاطا، وسيبريم الخليج، و"بوكا توي"، ولحم الضأن المطهو لمدة 12 ساعة، وغيرها من الأطباق. وستكون القائمة متاحة حتى 6 يناير 2024. وفي أيام الأحد، يمكنك التوجه مع جميع أفراد العائلة للاستمتاع بباقة عشاء "لا فاميليا" التي تتيح اختيار 4 وجبات خفيفة مع طبق مقبلات وطبق رئيسي بالإضافة إلى الحلوى المتوفرة طوال اليوم.

وللاستمتاع بوجبة برنش أنيقة في عطلة نهاية الأسبوع ليلة عيد الميلاد، يمكن للضيوف زيارة مطعم "بول آند بير" المميز في فندق "والدورف أستوريا" يومي 24 و25 ديسمبر، من الساعة 1 ظهراً وحتى الساعة 4 مساءً. وتترافق القائمة المحددة والمكونة من أربعة أطباق مع أجمل العروض الحية، حيث يقوم منسق الأغاني المقيم بإضفاء طابع حيوي على المكان بأنغامه الرائعة. وفي 25 ديسمبر، يمكن للضيوف مضاعفة أجواء البهجة والأعياد عبر تجربة وجبة "البرنش" الأروع من "وول ستريت"، مع تشكيلة من المحار، وأطباق المقبلات، وعربة الجبن، والمشروبات الاحتفالية. وستكون هذه من أروع وجبات عيد الميلاد المميزة والمكونة من أطباق روبيان البابريكا المدخن، ولحم البقر "ستريبلوين"، و"روليد" الديك الرومي المحشو، وطبق "ماك آند تشيز" المعد باستخدام مكونات مميزة أهمها الفطر البري والكمأ، وغيرها من العروض الشهية ضمن قائمة وجبات "البرنش" المحددة والمكونة من 4 أطباق. ولا تنسوا طبعاً ارتداء ملابس مميزة للاحتفال على طريقة "وول ستريت".

استقبلوا العام الجديد في مركز دبي المالي العالمي

يعد مركز دبي المالي العالمي المكان الأمثل للاحتفاء بقدوم العام الجديد، نظراً لاستضافته عدداً من العروض الاحتفالية والخاصة بموسم الأعياد والأجواء الشتوية الغامرة، الغنية بالحماس والتشويق، سيما وأن المركز يتمتع بموقع مميز يطل على أبرز مواقع الألعاب النارية والاحتفالات بالعام الجديد والتي تنطلق كل عام من برج خليفة، بموقعه المتميز المتوسط لمدينة دبي القديمة ودبي الجديدة.

من جهته يوفر فندق ريتز كارلتون في مركز دبي المالي العالمي، باقة واسعة من العروض. وهو يتيح فرصة الاستمتاع باحتفالات استثنائية وراقية في ليلة رأس السنة الجديدة مع قائمة من العروض الانتقائية والمختارة بعناية في "كافيه بيلج". وفي مطعم "فلير 5"، سيسبق العد التنازلي للعام الجديد تقديم أطباق السوشي اللذيذة مع حفلة لاحقة في مساحات المطعم الخارجية والتي تستمر حتى الساعة 4 صباحاً، عندما تفتح محطة "تشوروس" أبوابها أمام عشاق الحلويات. كما يمكنكم الاستمتاع بأجواء مثالية ما بعد الحفلة في حديقة "سانكن جاردن" التي تستقبل العام الجديد بأجواء غاية في الأناقة والرقي، مع اقتراب منتصف الليل.

وتمزج مأدبة ليلة رأس السنة في "سوكر"، والتي تستمر من الساعة 8 مساءً حتى وقت متأخر، بين الوليمة الفخمة والأنغام الساحرة لعزف البيانو الحي بالتزامن مع بدء العد التنازلي لدخول العام الجديد.

وإذا كنتم من عشاق أجواء ليلة رأس السنة في نيويورك والتي تتخللها إيقاعات مستوحاة من أنغام "الديسكو"، والأضواء الباهرة، وأجواء فترة السبعينيات، ومن ثم الانتقال إلى أجواء الليل الأسطورية الصاخبة في مانهاتن، ما عليكم سوى التوجه إلى "استوديو 54" في "والدورف أستوريا" لاستقبال السنة الجديدة بأجواء ملؤها الحماس والتشويق.

وسيتسنى للزوار الحصول على وفورات إضافية على وسائل النقل بفضل التعاون بين مركز دبي المالي العالمي وكريم، حيث يمكنكم استخدام الرمز "DIFC" للحصول على حسم بنسبة 20٪ لـ 4 رحلات شهرية، و6 رحلات شهرية باستخدام الرمز "gateavenue" (ينطبق على حجوزات الليموزين فقط).

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني https://www.difc.ae/whats-on/events/ga-festive-season

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