عجمان: أعلن مركز جامعة عجمان للابتكار عن تعاونه مع امازون ويب سيرفيس (AWS) الرائدة عالميًا في مجال الحوسبة السحابية بهدف تقديم دعم متكامل للشركات الناشئة، يمكّنها من الاستفادة القصوى من مزايا الحوسبة السحابية. ويأتي هذا التعاون ضمن إطار جهود مركز الابتكار على تشجيع الطلبة وتطوير مشاريعهم الابتكارية من خلال تقديم كافة الدعم والموارد التي يحتاجونها لتحويل أفكارهم إلى واقع ملموس. وقد نجح مركز الابتكار في احتضان 129 شركة ناشئة مبتكرة حتى الآن.

ويمكّن مركز جامعة عجمان للابتكار رواد الاعمال المؤهلين من فرصة الحصول على رصيداً بقيمة 5000 دولار من امازون ويب سيرفيس (ما يعادل 18000 درهم) صالح لمدة عامين للشركات الناشئة والمؤهلة. وقد فتح هذا التعاون أبواباً واسعة للشركات الناشئة، مما ساهم في توفير فرص متعددة للوصول إلى مجموعة شاملة من الموارد والدعم الفني والتدريب المتقدم لتطوير مشاريعهم بكفاءة وبأقل تكلفة. ويتم تقديم هذا الدعم من خلال منصة "Learn on AWS"، التي توفر مجموعة متنوعة من الموارد التعليمية والتدريبية للشركات الناشئة. بالإضافة إلى ذلك، سيكون أصحاب الشركات الناشئة على استعداد لاستقبال إرشادات ودعم متخصص من خلال خدمة مطوري خدمات امازون ويب سيرفيس (AWS)، وخدمة المستشار الموثوق للاستفادة من الإرشادات القيمة حول أفضل الممارسات. كما يمكنهم الاستفادة من القوالب الجاهزة واستخدامها في مختلف المجالات كبنية تحتية لتلك الشركات، مما يقلل بشكل كبير من الوقت والجهد اللازمين لبناء وتطوير المشاريع الناشئة.

وفي هذا السياق، قال الدكتور خالد الصالح، نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية: "إننا ندرك تمامًا أهمية دعم الجيل القادم من رواد الأعمال والمبتكرين في مواجهة التحديات العالمية الكبيرة. ويُعَد استثمار إمكانياتهم ومهاراتهم خطوة مهمة نحو التقدم والتطور، حيث تعمل الهيئتين الأكاديمية والإدارية في الجامعة على تكثيف جهودها لتطوير منظومة تمويل شاملة تهدف إلى دعم ريادة الأعمال والمشاريع الواعدة، مما يمنحها الفرصة للنمو والتوسع بشكل مستدام. كما أننا نسعى لتوظيف هذه القدرات وتمكينها من صناعة الفرص الحقيقية، وذلك من خلال تطوير مبادراتهم كرواد أعمال الى مشاريع مستدامة ومؤثرة".

يعد هذا التعاون بين مركز جامعة عجمان للابتكار امازون ويب سيرفيس (AWS) خطوة استراتيجية هامة نحو دعم وتعزيز الشركات الناشئة. كما تعكس هذه الخطوة الالتزام الراسخ للجامعة بتوفير بيئة محفزة وملهمة للشباب المبدع والطموح، وتشجيعهم على تحويل أفكارهم إلى حقائق ناجحة في عالم الأعمال.

#بياناتحكومية

-انتهى-