أبوظبي: يستعد مركز أدنيك أبوظبي، الوجهة الرائدة التابعة لمجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، لاستضافة سلسلة من الفعاليات العالمية الرائدة في مجال الاستدامة خلال شهر أكتوبر الحالي، وتشمل هذه الفعاليات مؤتمر الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة الذي يُعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، وقمة فوربس الشرق الأوسط لـ"قادة الاستدامة"، الذي يجمع نخبة من قادة الفكر والمبتكرين في مجال الاستدامة من دولة الإمارات؛ ومختلف أنحاء العالم لدفع عجلة التغيير الإيجابي في مجال الاستدامة ودعم المبادرات الرامية لتعزيز التعاون في مجالات خفض الانبعاثات الكربونية .

وتؤكد استضافة هذين الحدثين الدوليين البارزين قدرة مركز أدنيك أبوظبي المميزة على تنظيم واستضافة فعاليات عالمية ذات أهمية استراتيجية، بفضل بنيته التحتية المتطورة ومرافقه عالمية المستوى؛ التي تدعم الابتكار التكنولوجي والحلول المؤثرة نحو مستقبل أكثر استدامة. ويُعد المركز أول وأكبر منشأة للفعاليات في الشرق الأوسط تعمل بالكامل بالطاقة النظيفة، ما يعكس التزامه الراسخ بالاستدامة وحماية البيئة، ويعد عاملاً أساسياً في اختيار منظمي الفعاليات له كوجهة مثالية.

وتحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ، "حفظه الله" يُعقد مؤتمر الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة من 9 إلى 15 أكتوبر في مركز أدنيك أبوظبي، ويُعد هذا المؤتمر؛ منصة عالمية تُعقد كل أربع سنوات لدعم الحوار البيئي الدولي، وتعزيز المبادرات المعنية بحماية الطبيعة والتنوع البيولوجي، ويجمع المؤتمر قادة وصنَّاع قرار وخبراء من مختلف دول العالم؛ لتبادل الحلول الفعالة لأبرز التحديات البيئية، مما يعزز من ريادة الإمارات في مجال حماية البيئة والتنوع البيولوجي.

ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر، الذي تستضيفه وزارة التغير المناخي والبيئة وهيئة البيئة – أبوظبي، أكثر من 10 آلاف مشارك من أكثر من 140 دولة، من بينهم مسؤولون حكوميون وخبراء بيئيون وعلماء ومختصون في القطاع الصناعي، إذ يَشّغلُ المؤتمر معظم مساحة المركز، مما يعكس من مكانة مركز أدنيك أبوظبي، كمركز متكامل للفعاليات الكبرى.

وبالتزامن مع المؤتمر، تستضيف أبوظبي النسخة الثالثة من قمة فوربس الشرق الأوسط لـ "قادة الاستدامة" من 14 إلى 15 أكتوبر، والتي تُعد منصة تفاعلية تجمع بين القطاعين العام والخاص من داخل الدولة وخارجها، بهدف تطوير حلول مبتكرة تُعزز رفاه المجتمعات وتدعم مرونة البيئة في مواجهة التغير المناخي، ويشكّل المؤتمر منصة محورية في الجهود العالمية لمواجهة تحديات تغير المناخ، ويساهم بشكل فاعل في بناء مستقبل مستدام يضمن رفاه الأجيال القادمة.

وتشهد القمة التي ستعقد على مدار يومين مشاركة نخبة من القادة العالميين والخبراء في مجال الاستدامة، إذ يناقشون سبل تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وترسيخ مفاهيم المسؤولية البيئية والاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وعلى المستوى الدولي.

ومن خلال استضافة هذه الفعاليات العالمية، يرسّخ مركز أدنيك أبوظبي دوره كمحفّز للتقدم والتغيير الإيجابي في مجال الاستدامة على مستوى العالم، ويُجسد التزام دولة الإمارات الراسخ بالاستدامة، كما يضع معايير جديدة للتعاون الدولي والتأثير الفعّال.

