ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2022

يشارك في المؤتمر 300 ناشر ومتحدثون من "البنك الدولي" و"نيويورك تايمز" و"ديزني +" و"تيك توك"

أبوظبي: ينظّم مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، الدورة الأولى من المؤتمر الدولي للنشر العربي والصناعات الإبداعية، بمشاركة 300 شخص من المختصين بالنشر والصناعات الإبداعية من حول العالم لتعزيز نمو المحتوى العربي، من ضمنهم متحدثون من "البنك الدولي" و"نيويورك تايمز" و"ديزني +" و"تيك توك".

يُعقد المؤتمر الأول من نوعه في قطاع النشر في العالم العربي، قبل انطلاق الدورة الـ31 من معرض أبوظبي الدولي الكتاب، بتاريخ 22 مايو، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

ويشارك في المؤتمر كمتحدثين رئيسيين كلٌّ من الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، ونيكولاس كار، الكاتب الأمريكي وأحد المرشّحين النهائيين لجائزة "بوليتزر"، ومايكل تامبلين، المؤلف الأكثر مبيعاً في نيويورك تايمز والرئيس التنفيذي لشركة "راكوتن كوبو"، وآن هيات، الكاتبة الأمريكية الأكثر مبيعاً والخبيرة في وادي السيليكون.

ويستضيف المؤتمر جلسة بعنوان "عندما تتحول الكتب إلى صوت أو فيلم أو لعبة إلكترونية"، يُشارك فيها، كلٌّ من مها عبدالله، مستشارة محتوى متخصص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المديرة الإقليمية السابقة للغات في شركة "نتفليكس" ومستشارة المحتوى السابقة لدى شركة "ديزني ستريمنج سيرفسيز"، وجوناثان نايت، مدير تنفيذي لقسم الألعاب في نيويورك تايمز، وسلطان الريامي، رئيس قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية لدى هيئة الإعلام الإبداعي وأبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية، وتود جاليكانو، روائي وكاتب سيناريو في هوليوود ومتحدث بودكاست، فيما يقدم الجلسة مايكل غارين، مدير عام هيئة الإعلام الإبداعي.

وقال سعادة الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: "نحن فخورون بتنظيم النسخة الأولى من المؤتمر الدولي للنشر العربي والصناعات الإبداعية، المبادرة التي يهدف من خلالها المركز إلى مناقشة سبل تعزيز القيمة وزيادة المحتوى العربي عبر منصات متعددة، كما أن الحدث جزء مهم من الدورة الـ 31 من معرض أبو ظبي الدولي للكتاب؛ الحدث الثقافي والمعرفي الأبرز على مستوى الدولة".

ويناقش المؤتمر سلسلة من الموضوعات والقضايا عبر 6 جلسات متخصّصة يشارك فيها نخبة من الخبراء وكبار الناشرين، وصناع المحتوى والمهنيين في مجال الصناعات الإبداعية، حيث تسلط جلسة "هل أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي بمثابة سوق جديدة للكتب؟" الضوء، على الدور الذي تلعبه منصات التواصل الاجتماعي في رفع نسب مبيعات الكتب وتأثير وكلاء الكتب والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي يديرها إد ناووتكا، محرر دولي مختص بصناعة النشر في مجلة "بابليشرز ويكلي"، ويشارك فيها الكاتب السعودي سامي البطاطي، مؤسس ومقدم قناة "ظل كتاب" على اليوتيوب، وآني آرسان، مديرة استراتيجية المنصة وخبيرة في الرؤى المؤثرة في "تيك توك"، وجويل يزبك، مديرة الشراكات للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "تويتر".

فيما تناقش جلسة "التعليم والنشر في العالم الافتراضي" علاقة التعليم والتكنولوجيا وواقع منصات التعليم الحديثة، وتدير الجلسة هنادا طه، أستاذ كرسي اللغة العربية ومدير مركز اللغة العربية للبحث والتطوير في جامعة زايد، ويشارك في الجلسة كلٌّ من، كريستوبال كوبو، اختصاصي بارز في مجال التعليم والتكنولوجيا في مجموعة البنك الدولي، وبيسان قربان، مديرة تطوير المنتجات لدى شركة بيرسون للنشر، وآل كينجزلي المدير التنفيذي لشركة تقنيات التعليم نت سبورت، وجون راسل مدير قسم التعليم، شركة ألف للتعليم.

ويختتم المؤتمر فعالياته بحوار خاص يحمل عنوان "الآفاق المستقبلية للمحتوى العربي على الإنترنت" والذي يرصد سبل المحافظة على إنتاج محتوى عربي عالي الجودة في الفضاء الإلكتروني، يحاور من خلاله نافذ الدقاق، الرئيس التنفيذي لمكتب "مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية"، عبد السلام هيكل، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة "مجرة"، حول أساليب اكتشاف حلول جديدة ترتقي بالنظم التعليمية.

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نبذة عن مركز أبوظبي للغة العربية

تأسس مركز أبوظبي للغة العربية بقانون رئيس الدولة ويتبع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي لدعم اللغة العربية ووضع الاستراتيجيات العامة لتطويرها والنهوض بها علميًا وتعليميًا وثقافيًا وإبداعيًا، وتعزيز التواصل الحضاري وإتقان اللغة العربية على المستويين المحلي والدولي، ودعم المواهب العربية في مجالات الكتابة والترجمة والنشر والبحث العلمي، وصناعة المحتوى المرئي والمسموع، وتنظيم معارض الكتب. ويعمل المركز لتحقيق هذه الأهداف عبر برامج متخصصة وكوادر بشرية فذة، وشراكات مع كُبرى المؤسسات الثقافية والأكاديمية والتقنية حول العالم، انطلاقًا من مقر المركز في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

لمحة عن دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي

تتولى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي قيادة النمو المستدام لقطاعي الثقافة والسياحة في الإمارة، كما تغذي تقدم العاصمة الاقتصادي، وتساعدها على تحقيق طموحاتها وريادتها عالميًا بشكل أوسع. ومن خلال التعاون مع المؤسسات التي ترسخ مكانة أبوظبي كوجهة أولى رائدة؛ تسعى الدائرة إلى توحيد منظومة العمل في القطاع حول رؤية مشتركة لإمكانات الإمارة، وتنسيق الجهود وفرص الاستثمار، وتقديم حلول مبتكرة، وتوظيف أفضل الأدوات والسياسات والأنظمة لدعم قطاعي الثقافة والسياحة. وتتمحور رؤية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي حول تراث الإمارة، ومجتمعها، ومعالمها الطبيعية. وهي تعمل على ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة للأصالة والابتكار والتجارب المتميزة متمثلة بتقاليد الضيافة الحية، والمبادرات الرائدة، والفكر الإبداعي.