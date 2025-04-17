• مدينة دبي للإنترنت وحاضنة الأعمال الناشئة in5 التابعة لمجموعة تيكوم تشاركان في معرض "جيتكس آسيا" ضمن جناح دبي بقيادة دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 16 أبريل 2025: تشارك مدينة دبي للإنترنت، الوجهة العالمية المفضّلة لأهم وأبرز صُناع التكنولوجيا، في النسخة الافتتاحية من معرض "جيتكس آسيا" الذي يُقام في الفترة من 23 إلى 25 أبريل 2025 في سنغافورة.

وتأتي مشاركة مدينة دبي للإنترنت في معرض "جيتكس آسيا" ضمن جناح دبي بقيادة دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، حيث ستلقي الوجهة العالمية الضوء على الاقتصاد الرقمي المزدهر في دبي. وتواصل مدينة دبي للإنترنت منذ 25 عاماً دورها المحوري في تحقيق التميز ضمن القطاع الرقمي العالمي، حيث تسهم بشكل أساسي في دعم جهود ومساعي التحول الرقمي، بما في ذلك تبنّي استخدامات وتطبيقات الصناعات المتقدّمة ضمن قطاع التكنولوجيا.

ووفقاً لدراسة تقييم أثر مدينة دبي للإنترنت، التي أُجريت بالشراكة مع شركة "أكسنتشر" العالمية وصدرت في فبراير الماضي، تسهم مدينة دبي للإنترنت اليوم بنسبة 65% من الناتج المحلي الإجمالي لقطاع التكنولوجيا في دبي، حيث ساهمت منذ تأسيسها في عام 1999 في إيجاد أكثر من 125 ألف فرصة عمل. ومن خلال مشاركتها في معرض "جيتكس آسيا"، تؤكد مدينة دبي للإنترنت، التي ساهمت على مدى 15 عاماً الماضية في ضخّ 100 مليار درهم إماراتي في الناتج المحلي الإجمالي في دبي، على التزامها الدائم بترسيخ مكانة دبي وجهةً عالميةً رائدةً لأبرز شركات التكنولوجيا.

وفي هذه المناسبة، أكّد عمّار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع التجاري والمدير العام لمدينة دبي للإنترنت، أنّ التواصل مع الجهات والشركات الفاعلة في قطاع التكنولوجيا العالمي يُعدّ عاملاً محورياً في تعزيز جهود التحول الرقمي، مشيراً إلى أنّ معرض "جيتكس آسيا" يشكّل منصّة إستراتيجية لاستعراض الأسس الراسخة للاقتصاد الرقمي العالمي في دبي أمام نخبة من النظراء والشركاء الدوليين.

وقال: "نتطلع إلى تسليط الضوء على ما يملكه مجتمع مدينة دبي للإنترنت من قدرات ومواهب عالمية وإقليمية، فضلاً عن تعزيز الشراكات التي تسهم في رسم معالم مستقبل قطاع التكنولوجيا. ونطمح بذلك إلى مواصلة الإسهام في ترسيخ مكانة دبي ودولة الإمارات وجهةً عالميةً مفضلةً للأعمال والاستثمارات والابتكار، تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 والإستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي".

تسلط مدينة دبي للإنترنت من خلال مشاركتها في معرض "جيتكس آسيا" الضوء على التجارب الناجحة ضمن مجتمعها الرائد الذي يضمّ 4,000 عميل من أبرز شركات التكنولوجيا العالمية والشركات المصنّفة ضمن قائمة "فورتشن 500"، مثل "آي بي إم" و"جوجل" و"مايكروسوفت"، التي يعمل فيها أكثر من 31 ألف موظف متخصّص. وتضم مدينة دبي للإنترنت 19 مركزاً للابتكار والبحث والتطوير لشركات عالمية رائدة، بما في ذلك "3M" و"آي بي إم" و"إتش بي" و"إريكسون" و"سيسكو".

وستنضمّ in5، وهي حاضنة الأعمال للشركات الناشئة وروّاد الأعمال التي أطلقتها مجموعة تيكوم في عام 2013 والتي ساهمت منذ تأسيسها في دعم وتمكين أكثر من 1,000 شركة ناشئة ضمن قطاعات التكنولوجيا والإعلام والتصميم والعلوم، إلى مدينة دبي للإنترنت للمشاركة في معرض "جيتكس آسيا".

تجدر الإشارة إلى أنّ مدينة دبي للإنترنت ستشارك في معرض "جيتكس آسيا" عبر تواجدها في جناح دبي (HB-C80)، في القاعة (B) من "مارينا باي ساندز" في سنغافورة.

تُعدّ مدينة دبي للإنترنت وحاضنة الأعمال in5 من مجمّعات الأعمال المتخصّصة والحلول المبتكرة التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تضمّ مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإستديوهات ومدينة دبي للإنتاج ومجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للعلوم ومدينة دبي الصناعية وحي دبي للتصميم.

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