

• مدينة دبي للإنترنت تضمّ نخبة من أبرز شركات التكنولوجيا الآسيوية الرائدة من كوريا الجنوبية وسنغافورة والهند

دبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتمت مدينة دبي للإنترنت، الوجهة الرائدة في المنطقة لأبرز شركات التكنولوجيا، مشاركتها المثمرة في النسخة الافتتاحية من معرض "جيتكس آسيا" الذي أقيم في سنغافورة في الفترة من 23 إلى 25 أبريل 2025. وأشار عمّار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع التجاري والمدير العام لمدينة دبي للإنترنت، على هامش فعاليات المعرض إلى أنّ الأهمية المتنامية التي بات يحظى بها الشرق ضمن قطاع التكنولوجيا تعكس حجم الفرص الواعدة المتاحة أمام شركات التكنولوجيا والمستثمرين في القطاع، للإسهام في المرحلة المقبلة من الابتكار التكنولوجي انطلاقاً من دبي.

وتضمّ مدينة دبي للإنترنت، التي أطلقتها مجموعة تيكوم في عام 1999 لتصبح من الركائز الأساسية لدفع عجلة الاقتصاد الرقمي في المنطقة، نخبة من أبرز الشركات القائمة ضمن أسواق التكنولوجيا الآسيوية الرئيسية، مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة والهند.

وفي هذه المناسبة، أشار عمّار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع التجاري والمدير العام لمدينة دبي للإنترنت، إلى أنّ نجاح الشركات الآسيوية القائمة في مدينة دبي للإنترنت يعكس الدور المحوري الذي تلعبه هذه الوجهة في دعم التنوّع واحتضان الابتكار، بما يضمن الاستفادة القصوى من الإمكانات اللامحدودة للاقتصاد الرقمي.

وقال: "يلعب مجتمعنا التكنولوجي الرائد دوراً محورياً في تمكين شركات التكنولوجيا من الإسهام في تعزيز قدرة دبي ودولة الإمارات على مواصلة استقطاب أبرز المستثمرين والمبتكرين من كافة أنحاء العالم. ونفخر بإسهام مدينة دبي للإنترنت في رسم معالم مستقبلٍ يكون فيه للتكنولوجيا دور بارز في تمكين الأفراد والشركات والمجتمعات، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 والإستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي".

تضمّ مدينة دبي للإنترنت نخبة من أبرز شركات التكنولوجيا الآسيوية التي تلعب دوراً ريادياً في تحقيق أهداف قطاع التكنولوجيا العالمي، بما في ذلك شركات رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي على غرار "سنس تايم" و"سامسونج" و"علي بابا كلاود" و"تاتا للخدمات الاستشارية"، فضلاً عن عددٍ من أبرز شركات التكنولوجيا المالية، بما في ذلك "بوليسي بازار" و"يونيون باي" و"هيرو فينكورب".

وقد شاركت مدينة دبي للإنترنت في النسخة الافتتاحية من معرض "جيتكس آسيا" في سنغافورة، عبر جناح دبي بقيادة دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز علاقاتها المتينة والمثمرة مع نخبة رئيسية من أبزر الشركاء الآسيويين.

تجدر الإشارة إلى أنّ مدينة دبي للإنترنت قد أبرمت شراكات إستراتيجية مع الوكالة الوطنية الكورية لترويج تكنولوجيا المعلومات والرابطة الوطنية الهندية لشركات البرمجيات والخدمات (ناسكوم) خلال نسختي معرض "جيتكس جلوبال" في عامي 2023 و2024 على التوالي، للإسهام في توسيع نطاق أعمال شركات التكنولوجيا وتنمية المواهب والنظر في سُبُل جديدة للتعاون الثنائي.

وشاركت مدينة دبي للإنترنت في معرض "جيتكس آسيا" إلى جانب in5، وهي حاضنة الشركات الناشئة وروّاد الأعمال الرائدة في المنطقة والتي أطلقتها مجموعة تيكوم في عام 2013، لتسليط الضوء على ما تقدّمه هذه الوجهة الرائدة من دعمٍ وفرص التقدّم والنمو لشركات التكنولوجيا القائمة فيها. وتضمّ مدينة دبي للإنترنت 4,000 عميل من أبرز الشركات العالمية والإقليمية التي يعمل فيها أكثر من 31 ألف موظف متخصّص ويوجد فيها 19 مركزاً للابتكار والبحث والتطوير لشركات رائدة على غرار "3M" و"جوجل" و"أوراكل".

تُعدّ مدينة دبي للإنترنت من مجمّعات الأعمال العشرة المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تضمّ مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإستديوهات ومدينة دبي للإنتاج ومجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للعلوم ومدينة دبي الصناعية وحي دبي للتصميم.

-انتهى-

#بياناتشركات