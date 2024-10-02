دبي- تستعد مدينة إكسبو دبي لإطلاق مغامرة شتوية ساحرة في "مدينة الشتاء" تستمر من 6 إلى 31 ديسمبر بالشراكة مع "تويز آر أص"، وتشهد تحول ساحة الوصل إلى وجهة احتفالية شتوية ومصنعٍ ضخمٍ للألعاب.

وقالت آمنة أبو الهول، المدير الإبداعي التنفيذي - الترفيه والتجارب في مدينة إكسبو دبي: "ستكون مدينة الشتاء هذا العام بالشراكة مع "تويز آر أص" تجربة رائعة لجميع أفراد العائلة، ونتطلع لرؤية ساحة الوصل تتحول إلى ورشة ألعاب مذهلة، مع مجموعة من الأنشطة الشيقة والعروض البصرية والضوئية الآسرة. نتطلع إلى صنع العديد من الذكريات السحرية مع زوارنا في هذا الموسم الاحتفالي".

وقال باش رمزان، مدير عام "تويز آر أص" في مجموعة الفطيم: "نحن فخورون بالشراكة مع مدينة إكسبو دبي في مدينة الشتاء التي أصبحت أحد أبرز المحطات في احتفالات نهاية العام والتي ينتظرها الجمهور بشوق، ستكون مشاركتنا حافلة بالأنشطة والفعاليات للكبار والصغار".

وتقدم مدينة الشتاء العديد من النشاطات المستوحاة من سحر العطلات بما في ذلك لقاء سانتا والمشاركة في ورش العمل التي يستضيفها مساعدو سانتا، وسوق القطب الشمالي. ويمكن للزوار الدخول إلى مصنع الألعاب والمساعدة في تنظيم جبال من الهدايا ومد يد العون للسيدة كلوز وهي تفرز قوائم المشاغبين والطيبين، كما يستطيع الصغار والكبار تجربة تزيين الكعك والحرف اليدوية المختلفة. ويعود هذا العام صندوق بريد سانتا ليرسل الأطفال أمنياتهم عبره، وكل مساء، سينضم طفل محظوظ إلى سانتا ليضيء شجرة الأعياد، ما يضيف لمسة خاصة على الاحتفالات.

وتشهد مدينة الشتاء في موسم هذا العام نسخة جديدة من حفلات "كارولز باي كاندلايت" الشهيرة، مع أوركسترا الفردوس التي ستقدم مجموعة من أغاني الأعياد المفضلة بصحبة طلاب المدارس.

تفتح مدينة الشتاء أبوابها من الساعة 14:00 إلى 22:00 يوميًا، وتبدأ أسعار الدخول من 40 درهمًا إماراتيًا للبالغين ومجانًا لمن هم دون سن 5 سنوات وأصحاب الهمم. وتتطلب بعض النشاطات والورش رسوماً إضافية.

نبذة عن مدينة إكسبو دبي

مدينة إكسبو دبي هي مدينة المستقبل الشاملة التي يقودها الابتكار ومحورها الإنسان، وهي أحد المراكز الخمسة الرئيسية ضمن خطة دبي الحضرية 2040، حيث تلتزم بتعزيز تأثيرها الاجتماعي والبيئي والاقتصادي الإيجابي.

صممت لتكون نموذجا للتخطيط الحضري المستدام الذي يعزز العمل بشأن المناخ وذلك في مسيرتها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول العالم 2050 وترفع أهدافها لإذالة الكربون مستوى التنمية الحضرية المسؤولة.

يدعم نظامها البيئي التعاون بين القطاعات ويوفر نقطة انطلاق للشركات من جميع الأحجام للتوسع والنمو، مما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة ويعزز طموحات التنمية والتنويع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تعيد مجتمعاتها السكنية تعريف الحياة الحضرية، وتجسد أفضل الممارسات في التصميم المبتكر والصديق للبيئة مع التركيز على رفاهية وسعادة سكانها.

مليئة بالعروض التعليمية والثقافية والترفيهية ووجهة مفضلة للأحداث ذات الأهمية العالمية، فهي تحتفي بالإبداع البشري والفكر المجدد لإلهام الأجيال المقبلة.

بما أنها إرث إكسبو 2020 دبي، تواصل مدينة إكسبو دبي تعزيز التواصل بين الشركات والحكومة والمنظمات والمؤسسات التعليمية والمقيمين والزوار، والعمل معا على دفع عجلة التقدم وصنع مستقبل أفضل وأكثر توازناً واستدامة للجميع.

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