دبي: اختتمت مدينة إكسبو دبي النسخة الثانية من منتدى مستقبل المدن بإطلاق شراكات وبرامج جديدة من شأنها تحفيز العمل حول مستقبل التنمية الحضرية قبل انعقاد قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ 2025 ومنتدى رؤساء البلديات المقرر عقدهما في الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر المقبل.

وجمع منتدى مستقبل المدن أكثر من 500 مشارك من صناع القرار وقادة الفكر من القطاعين العام والخاص في سلسلة من الحوارات وورش العمل والمناقشات لاستكشاف التحديات والفرص المحيطة بمستقبل الحياة الحضرية في المنطقة. وعلى مدار يومين، تعرف المشاركون أيضًا على الفرص التي تتيحها مدينة إكسبو دبي للمبتكرين والمستثمرين في مجالات التنمية الحضرية المبتكرة والمستدامة.

وقالت معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي والرئيس التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي: "بُنيت مدينة إكسبو دبي على أسس تعزيز التعاون والعمل المشترك لتقدم نموذجاً للتنمية الحضرية المستدامة. من إكسبو 2020 دبي إلى مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين(COP28)، أثبتنا أن المدن يمكن أن تكون منصات للعمل، تجمع صناع القرار معًا لمواجهة التحديات العالمية، وتسهم في ريادة التنمية الحضرية ودمج الإبداع والرفاه في كل أوجه الحياة اليومية. وفي أكتوبر من هذا العام، سنواصل هذه الرحلة حيث نستضيف قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ ومنتدى رؤساء البلديات. سنستمر في مشاركة خبراتنا وطموحاتنا لتسريع التقدم نحو الأهداف العالمية، لنساهم في الحوار بشأن الأجندة العالمية ونكون مشاركين فاعلين في تحديد أولويات العمل لتحقيقها".

منصة لتبادل المعرفة وتعميق الأثر

تضمن المنتدى إطلاق إطار عمل مدينة إكسبو دبي الحضري، وهو منصة مبتكرة للمدن في جميع أنحاء العالم لتقييم نفسها وفقًا لأكثر من 30 معيارًا دوليًا، بالإضافة إلى مقاييس مدينة إكسبو دبي الحضرية القائمة على القيم مثل خلق القيمة الاجتماعية، ودمج الشركات الصغيرة والمتوسطة، والابتكار والتعاون الدولي.

واستنادًا إلى الدروس المستفادة من تجربة مدينة إكسبو دبي في بناء مدينة توازن بين الاحتياجات البشرية والمسؤولية البيئية، يجمع الإطار أيضًا مقاييس من مؤشرات الأداء الدولية الحالية، ما يمكن المدن من إجراء "فحص صحي" خاص بها، والذي يمكن أن تؤدي نتائجه إلى إجراءات ملموسة للتحسين وإبلاغ التخطيط الاستراتيجي وقرارات الاستثمار.

لحظة مهمة لمستقبل المدن

كما شهد منتدى المدن في العمل الافتتاح الرسمي للتسجيل لقمة مدن آسيا والمحيط الهادئ 2025 (APCS) ومنتدى رؤساء البلديات، وهي مبادرة من مجلس مدينة بريسبان الأسترالية تنظم في المنطقة لأول مرة في تاريخ الحدث الذي يمتد 30 عامًا.

وتنظم مدينة إكسبو دبي القمة التي ستجمع عددا كبيرا من قادة المدن ورؤساء البلديات وأكثر من 1000 من المديرين التنفيذيين ورواد الأعمال والخبراء والمتخصصين، وهو أحدث إنجاز في مسيرة مدينة إكسبو المدينة لتشكيل مستقبل المدن مع تعزيز النمو الاقتصادي والتعاون عبر القطاعات في جميع أنحاء العالم.

وبالتوازي مع قمة مدن آسيا والمحيد الهادئ 2025، ستستضيف مدينة إكسبو أيضًا قمة الوجهات المستدامة 2025، التي تنظمها "غريند دستينيشن" والتي تهدف إلى تعزيز استراتيجيات السياحة المستدامة والتعاون بين قادة المدن والمناطق.

منصة للشراكات

أعلن في منتدى مستقبل المدن عن عدد من الشراكات، حيث وقعت غرفة دبي اتفاقية مع مدينة إكسبو دبي لتصبحا الشريك الرئيسي لقمة مدن آسيا والمحيط الهادئ 2025، كما ستكون إيميكول شريك القمة. ووقع كل من ملتقى الاستثمار السنوي (AIM) وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية واتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية - فرع دبي والمعهد العربي لتنمية المدن اتفاقيات ذات صلة بقمة مدن آسيا والمحيط الهادئ 2025، ما يجسد الالتزام بالعمل مع مدينة إكسبو دبي لتقديم قيمة مضافة بعيدة الأمد للمدن والشركات التي تسعى إلى فرص التجارة والاستثمار في المنطقة وخارجها.

كما وقعت المدينة أيضًا مذكرة تفاهم مع مجلس الإمارات للمباني الخضراء لتعزيز ممارسات ومواد البناء الخالية من الكربون في الإمارات العربية المتحدة. ويأتي هذا التوقيع في أعقاب استيفاء مدينة إكسبو دبي لمعايير "لييد" و"ويل كوميونتي" مؤخراً.

مدينة إكسبو دبي هي قلب مستقبل دبي بموقعها المتميز قرب مطار آل مكتوم الدولي وميناء جبل علي ومركز دبي للمعارض، وتعد منطقتها الحرة ومنظومة أعمالها موطنًا للصناعات التي تقود تنفيذ أجندة دبي الاقتصادية (D33) بالإضافة إلى العقارات السكنية والأراضي التجارية التي تمثل فرصًا لا مثيل لها للمستثمرين والمطورين.

للمزيد من المعلومات عن قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ ومنتدى رؤساء البلديات 2025 يرجى زيارة https://2025apcs.expocitydubai.com.

نبذة عن مدينة إكسبو دبي

مدينة إكسبو دبي هي مدينة المستقبل الشاملة التي يقودها الابتكار ومحورها الإنسان، وهي أحد المراكز الخمسة الرئيسية ضمن خطة دبي الحضرية 2040، حيث تلتزم بتعزيز تأثيرها الاجتماعي والبيئي والاقتصادي الإيجابي.

صممت لتكون نموذجا للتخطيط الحضري المستدام الذي يعزز العمل بشأن المناخ وذلك في مسيرتها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول العالم 2050 وترفع أهدافها لإذالة الكربون مستوى التنمية الحضرية المسؤولة.

يدعم نظامها البيئي التعاون بين القطاعات ويوفر نقطة انطلاق للشركات من جميع الأحجام للتوسع والنمو، مما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة ويعزز طموحات التنمية والتنويع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تعيد مجتمعاتها السكنية تعريف الحياة الحضرية، وتجسد أفضل الممارسات في التصميم المبتكر والصديق للبيئة مع التركيز على رفاهية وسعادة سكانها.

مليئة بالعروض التعليمية والثقافية والترفيهية ووجهة مفضلة للأحداث ذات الأهمية العالمية، فهي تحتفي بالإبداع البشري والفكر المجدد لإلهام الأجيال المقبلة.

بما أنها إرث إكسبو 2020 دبي، تواصل مدينة إكسبو دبي تعزيز التواصل بين الشركات والحكومة والمنظمات والمؤسسات التعليمية والمقيمين والزوار، والعمل معا على دفع عجلة التقدم وصنع مستقبل أفضل وأكثر توازناً واستدامة للجميع.

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