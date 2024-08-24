دبي، احتفالاً بيوم المرأة الإماراتية في 28 أغسطس، يتعاون جناح المرأة في مدينة إكسبو دبي مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UN OCHA) لتكريم تأثير ومساهمات المرأة الإماراتية في المجال الإنساني. وتنظم المدينة حدثا مفتوحا للجمهور من الساعة 1000 إلى 1230 يحتفل بالمرأة وعزيمتها وتأثيرها في قطاع المساعدات العالمي، ويستضيف مجموعة من السيدات الرائدات العاملات في المجال الإنساني بالإضافة إلى العرض الأول لفيلم "Frontline Heroes" – وهو فيلم وثائقي يسلط الضوء على شجاعة العاملين في المجال الإنساني.

جدول الفعالية

0930-1000: التسجيل

• كلمة ترحيبية من مها غورتون، رئيس جناح المرأة في مدينة إكسبو دبي

• ترحيب من ساجدة الشوا، رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الإمارات العربية المتحدة

1015-1100: حلقة نقاش: قيادة المرأة للعمل الإنساني

• مدير الجلسة: ساجدة الشوا، رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في دولة الإمارات العربية المتحدة

• المتحدثون: رشا مبارك، عضو مجلس إدارة الشبكة الدولية للإغاثة والمساعدة (إنارا)، وعلياء عبيد المسيبيي، رئيسة قسم الإعلام في مؤسسة القلب الكبير وممثلة عن مؤسسة دبي العطاء

1100 - 1115: استراحة

1130 - 1145: عرض فيلم: "أبطال الخط الأمامي"

• العرض الأول لفيلم وثائقي قصير يسلط الضوء على التحديات الجسدية والعاطفية التي يواجهها العاملون في المجال الإنساني

11:45- 1230: حلقة نقاش: أبطال الإنسانية

• المتحدثون: الدكتورة عائشة المعمري، أخصائية طب الطوارئ والعناية المركزة، مدينة الشيخ شخبوط الطبية، الدكتورة سلامة السهلي، طوارئ الأطفال، مدينة الشيخ خليفة الطبية، الدكتورة مريم النعيمي، استشارية طب الطوارئ، مدينة الشيخ خليفة الطبية، وياسمين باقر، مدير أول، مؤسسة مدينة إكسبو دبي.

-انتهى-

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