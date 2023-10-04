الرياض: أعلنت مدل بيست، الشركة السعودية الرائدة في مجال الترفيه الموسيقي، إطلاق سلسلة فعاليات "فوق" المذهلة، والتي تقدم تجربة فريدة وغامرة على أسطح أبراج الرياض مع إطلالة ساحرة على مناظر المدينة الخلابة من مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة الرياض.

تبدأ فعاليات "فوق" يوم 5 أكتوبر الجاري وتقام كل يوم خميس حتى نهاية أبريل 2024، حيث تمنح الضيوف الفرصة للتعرف على أصوات جديدة واستكشاف أحدث أنواع الموسيقى أثناء الاستمتاع بالمناظر الساحرة للمدينة، وذلك منذ الساعة 9 مساءً وحتى الساعة الثانية صباحاً.

ومع انطلاق أولى فعالياتها يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر، تستضيف فعالية "فوق" نخبة من النجوم والفرق الفنية بعروض مثيرة من ديسكو مصر ودي جي لوش، لتوفر تجربة ترفيهية موسيقية فريدة من نوعها. وسيتضمن كل خميس تشكيلة جديدة من النجوم مما يضفي طاقة متجددة باستمرار على الفعاليات.

تقدم فعالية "فوق" فئات مختلفة من التذاكر، الأولى تذكرة الأزواج، التي تباع بسعر 998 ريال سعودي، تتيح الدخول لـرجل واحد وامرأة واحدة، مما يجعلها فرصة مثالية للأزواج للاستمتاع بالحدث معًا. أما الثانية هي تذاكر الأفراد، متاحة بسعر 499 ريال سعودي. اختر التذكرة التي تناسبك وانضم إلينا في هذه الفعالية الفريدة من نوعها.

#بياناتشركات

- انتهى -