نظّمت مدينة نزوى الصناعية، التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، صباح أمس –الاثنين- ندوة بعنوان "الصحة والسلامة المهنية"، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ راشد بن سعيد الكلباني، والي نزوى، وبهدف تسلّيط الضوء على أهمية سلامة الموظف في بيئة العمل، الاشتراطات الفنية في المنشأة الصناعية، آلية التعامل مع الحرائق، وطرق إدارة النفايات في سلطنة عمان، حيث تأتي هذه الندوة استمرارا للجهود التي تقوم بها "مدائن" في مجال تعزيز اشتراطات الأمن والسلامة في الشركات والمصانع المستثمرة بالمدن الصناعية التابعة لها.

وقال أحمد بن سالم الحجري، مدير عام مدينة نزوى الصناعية، خلال الندوة إن استراتيجيات المحافظة على سلامة بيئة العمل في المدن الصناعية وجعلها آمنة وخالية من المخاطر تعد من أولويات "مدائن"، لذا فإن التدريب النظري والعملي في الشركات المستثمرة لديها بمثابة واجب إنساني وعمل أساسي على المنشأة أن توليه جل الاهتمام لتعميق مفاهيم السلامة، بحيث يصبح سلوكا أثناء ممارسة الأعمال، مضيفا أن تعزيز مستويات الأمن والسلامة المهنية في مرافق العمل المختلفة يتطلب تظافر الجهود في القطاعين العام والخاص لإبراز أهمية الأمن والسلامة في المشاريع القائمة، والمشاريع قيد الإنشاء، ومعرفة أفضل المعايير والممارسات والاشتراطات الدولية المعتمدة، حيث أن العامل في كافة قطاعات الإنتاج هو الركيزة الأساسية للبناء والتنمية وضمان سلامته تعمل على استمرارية الإنتاج بصورة تحقق النتائج المرجوة، وأشار الحجري إلى أن "مدائن" بذلت جهودا كبيرة في مجال الأمن والصحة والسلامة المهنية خلال السنوات الماضية، فقد تم سن تشريعات تخص الاشتراطات والضوابط الخاصة بالسلامة ضمن لائحتي الاستثمار ولائحة المخالفات والجزاءات الإدارية، وكذلك تم إصدار لائحة اشتراطات المباني، كما قامت مدائن بتعيين مهندسين ومفتشين يقومون بالزيارات الميدانية الدورية بشكل مستمر وتقديم النصح والمشورة لتفادي وقوع الحوادث، وكيفية التعامل مع الحوادث في حالة وقوعها، كل هذه الإجراءات لضمان سلامة الأوراح والممتلكات.

وقد شهدت الندوة تقديم مجموعة من أوراق العمل والعروض المرئية في مجال "الصحة والسلامة المهنية"، حيث قدّم العميد سعيد العاصمي من مؤسسة خدمات الأمن والسلامة، ورقة بعنوان "استراتيجية الأمن والسلامة والصحة المهنية"، والمهندس سلام البوسعيدي من شركة شلمبرجير عمان، ورقة عن "سلامة الإنسان والبيئة في المنشأة الصناعية"، والمهندس باسم الزدجالي من المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، ورقة عن "الاشتراطات الفنية في المصانع"، والملازم وهب السليمي من هيئة الدفاع المدني والإسعاف، ورقة عن "آلية التعامل مع الحرائق"، والمهندس محمد حاردان من هيئة البيئة، ورقة عن "طرق إدارة النفايات في سلطنة عمان"، في حين قدّم هيثم الهاشمي من بنك مسقط، عرضا مرئيا عن منتجات وخدمات البنك، وقد ركّزت أوراق العمل على عدة محاور، من أبرزها: التعريف بالمعايير الآمنة للسلامة المهنية في المنشآت الصناعية، ونشر الوعي الوقائي، وترسيخ مفاهيم السلامة المهنية لدى العاملين في مختلف المدن الصناعية، ووضع خطط وسياسات ممنهجة لحماية الأرواح وسلامة المنشآت في المشاريع بمختلف أنواعها.

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