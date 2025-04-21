نظمّت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" فعالية بعنوان "إبداعك يصنع الفرق" احتفاءً بيوم الإبداع والابتكار العالمي, والذي اعتمدته الأمم المتحدة لنشر ثقافة الإبداع والابتكار وتشجيع الأفكار والحلول الابتكارية في مختلف القطاعات، وذلك ضمن جهود مدائن المستمرة لتعزيز وتمكين التميز وترسيخ ثقافة الابتكار المؤسسي.

تضمنت الفعالية عرض ورقتي عمل، تناولت الأولى "دور أكاديمية الابتكار الصناعي في خدمة القطاع الصناعي"، قدّمها المهندس يحيى بن أحمد الخروصي, مدير دائرة المحتوى المحلي وتطوير الفرص الاستثمارية بأكاديمية الابتكار الصناعي، فيما ركزت الثانية على "تعزيز ثقافة الابتكار المؤسسي في الجهات الحكومية"، قدّمتها أمل بنت حبيب الوهيبية من وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040.

كما شهدت الفعالية جلسة حوارية بعنوان "الابتكار في مدائن – فرص وتحديات" ضمّت عدد من مدراء العموم والمسؤولون في مدائن والتي ركزت على عدد من المحاور التي تعكس أهداف رؤية عُمان 2040 فيما يخص الابتكار المؤسسي. أدارت الجلسة الحوارية دعاء العميرية من دائرة التميز والتحول المؤسسي بمدائن، كما شارك في الجلسة صلاح العلوي، مدير عام مدينة عبري الصناعية, والمهندس علي المعشني، مدير عام مدينة الوادي الكبير الصناعية، وزهير الزدجالي، مدير عام المديرية العامة للشؤون الإدارية والموارد البشرية بمدائن، وأحمد الهنائي، مدير مكتب متابعة رؤية عمان 2040 بمدائن. حيث سلطت الجلسة الضوء على موقع الابتكار الصناعي في سلطنة عُمان اليوم مقارنةً بالمستوى العالمي، والرؤية المستقبلية للابتكار الصناعي في السلطنة والقطاعات التي تمثل فرصاً استراتيجية لتعزيز التنافسية من خلال الابتكار، ودور المناطق الاقتصادية في السلطنة في تحفيز الابتكار في البيئة الاستثمارية، وأبرز التحديات التي تواجه المناطق الاقتصادية في دعم منظومة الابتكار والحلول المقترحة لضمان استدامة التنمية الصناعية الذكية في السلطنة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المبادرات والبرامج التي أطلقتها مدائن لتعزيز ثقافة الابتكار داخلياً، وخطط المؤسسة لمواصلة دعم مسار الابتكار ضمن خططها الاستراتيجية في ظل المتغيرات السريعة عالمياً، كما تم مناقشة مفاهيم الإبداع والابتكار ضمن محاور رؤية عمان 2040 والدور الذي تضطلع به مدائن في تنفيذ المبادرات ذات العلاقة بهذا التوجه الوطني.

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