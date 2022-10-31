خلال مشاركة مؤسسة دبي للمستقبل في المؤتمر العالمي للروبوتات والأنظمة الذكية 2022 بمدينة كيوتو

المؤتمر العالمي للروبوتات والأنظمة الذكية حدث عالمي يجمع في دورته الخامسة والثلاثين أكثر من 4 آلاف من ألمع عقول العالم في مجال الروبوتات وتكنولوجيا المستقبل

مختبرات دبي للمستقبل تستعرض أحدث ابتكاراتها ومشاريعها التكنولوجية وتشارك خبراتها مع مؤسسات وشركات متخصصة من حول العالم وتبحث فرص التعاون مع الخبراء والمبتكرين

زوار المؤتمر العالمي يتعرفون على روبوت متخصص في حلول توصيل الميل الأخير وروبوت للخدمات اللوجستية الداخلية تم تطويرها في "مختبرات دبي للمستقبل" بالتعاون مع مؤسسات محلية ودولية وبالاعتماد على أحدث تقنيات البرمجة والأتمتة والذكاء الاصطناعي

خليفة القامة: مشاركة مختبرات دبي للمستقبل في هذا الحدث العالمي أتاحت الفرصة لمجتمع الأبحاث والروبوتات العالمي للتعرف على الفرص النوعية والاستثمارية التي توفرها دبي في مجالات الروبوتات والتطبيقات التكنولوجية والمستقبلية

دبي: استعرضت "مختبرات دبي للمستقبل" أحدث ابتكاراتها التكنولوجية في مجال الروبوتات والأتمتة والتي تم تطويرها من قبل فريقها التقني الذي يضم نخبة من الباحثين والمهندسين، وذلك خلال مشاركة مؤسسة دبي للمستقبل في الدورة الخامسة والثلاثين من المؤتمر العالمي للروبوتات والأنظمة الذكية 2022، والذي استضافته مدينة كيوتو اليابانية خلال الفترة 23 - 27 أكتوبر، بمشاركة أكثر من 4000 خبير عالمي في مجال البرمجة وتكنولوجيا المستقبل من مختلف أنحاء العالم.

حيث تعرف زوار المعرض على روبوت متخصص في حلول توصيل الميل الأخير، وروبوت للخدمات اللوجستية الداخلية، وتم تطوير هذه الروبوتات في مقر "مختبرات دبي للمستقبل" بالتعاون مع مؤسسات محلية ودولية وبالاعتماد على أحدث تقنيات البرمجة والأتمتة والذكاء الاصطناعي.

واستطلعت "مختبرات دبي للمستقبل" خلال المعرض آفاق التعاون مع الأكاديميين والخبراء والمواهب وعدد من الجامعات والمؤسسات الدولية والشركات العالمية، بما يسهم بتعزيز مسيرة البحث والتطوير في مرافقها عالمية المستوى لتطوير حلول مخصصة تواكب متطلبات واحتياجات مختلف القطاعات على المستوى المحلي والعالمي.

خليفة القامة: مجتمع الأبحاث والروبوتات العالمي يتعرف على الفرص النوعية والاستثمارية في دبي

وأكد خليفة القامة مدير "مختبرات دبي للمستقبل" التابعة لمؤسسة دبي للمستقبل، أن المشاركة في هذا الحدث العالمي أتاحت الفرصة لمجتمع الأبحاث والروبوتات العالمي للتعرف على الفرص النوعية والاستثمارية التي توفرها بيئة الابتكار المزدهرة في دبي التي تعتبر مركزاً عالمياً لاختبار وتطوير وتوظيف التطبيقات التكنولوجية، وتصميم المستقبل، وتمكّين المواهب من تطوير مشاريع البحوث التطبيقية والابتكارات التكنولوجية.

وأضاف: "تمثل الابتكارات التي استعرضتها مختبرات دبي للمستقبل في المؤتمر العالمي للروبوتات والأنظمة الذكية خطوة مهمة في مسيرة دبي لبناء مستقبل ممكّن بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المستقلة. وشكّل المؤتمر محطة لاستكشاف فرص التعاون مع مجتمع الروبوتات العالمي والشركات التكنولوجية، والتعريف بالجهود المؤثرة التي تقودها المختبرات".

مؤتمر عالمي

ويعد المؤتمر العالمي للروبوتات والأنظمة من أكبر الفعاليات العالمية السنوية في مجال الروبوتات. ويوفر المؤتمر الذي انطلقت دورته الأولى عام 1988، تجمعاً لمجتمع أبحاث الروبوتات الدولي لاستكشاف آفاق العلوم والتكنولوجيا في مجال الروبوتات والآلات الذكية، ويضم المؤتمر جلسات نقاشية ومنتديات وورش عمل ودروس ومعارض وجولات تقنية. ومن المقرر أن تستضيف أبوظبي هذا الحدث العالمي في 2024.

وتعتبر "مختبرات دبي للمستقبل" حاضنة لتفعيل مخرجات "برنامج دبي للروبوتات والأتمتة" الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، في سبتمبر الماضي بهدف دعم تطوير واختبار وتبنّي تقنيات الروبوتات والأتمتة، وتسريع تبنّي هذه التطبيقات التكنولوجية المتقدمة في مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسة، بما يسهم في تعزيز ريادة دبي إقليمياً وعالمياً لتكون واحدة من أفضل مدن المستقبل وأكثرها استعداداً لتوظيف وتطوير تكنولوجيا المستقبل.

وتم إطلاق "مختبرات دبي للمستقبل" لتكون أول مختبر تطبيقي متخصص في الدولة والمنطقة في مجال أبحاث واختبارات وتطبيقات تكنولوجيا المستقبل، وحاضنة عالمية لاختبار الابتكارات الحديثة وتصميم وتطوير تقنيات وبرمجيات ومعدات متقدمة ليتم اختبارها وتوظيفها في القطاعات الحيوية.

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