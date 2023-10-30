

التزام مختبرات البرج بتحقيق رؤية المملكة ٢٠٢٣

تشارك مختبرات البرج في ملتقى الصحة العالمي

ريادة مختبرات البرج في التشخيصات المخبرية

المملكة العربية السعودية – في إطار جهودها المستمرة لتعزيز قطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، تشارك مختبرات البرج، واحدة من أكبر شبكات المختبرات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في ملتقى الصحة العالمي في الرياض أكسبو، والذي ينطلق يوم الأحد ٢٩ أكتوبر ويستمر حتى يوم الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ بهدف تسليط الضوء على أحدث التطورات والابتكارات في مجال المختبرات والرعاية الصحية.

وسيتم خلال الملتقى تكريم شركة البرج لوجودها ضمن أوائل مقدمي الخدمات الصحية المعتمدين في خدمة السجل الطبي الرقمي الموحد علـي تطبيق (صحتي) بشكله الجديد، وذلك ايمانا من الشركة ببرنامج تحول القطاع الصحي المنبثق من رؤية المملكة ٢٠٣٠.

ودعت مختبرات البرج زوار المعرض لزيارة جناحها المميز رقم (H1.E30) للتعرف على أحدث الابتكارات والحلول الطبية في مجال المختبرات حيث ستقدم مختبرات البرج لأول مرة في المنطقة وحدة المجهر الإلكتروني، وهي تقنية رائدة في مجال التشخيص والبحث العلمي، وسيتعرف زوار الجناح على خدمات أكبر مختبرين مرجعيين في المملكة، وهما المختبر المرجعي في العاصمة الرياض والمختبر المرجعي الثاني بجدة، كما سيتم تدشين أكاديمية البرج، والتي تعد مرجع هام لتطوير قدرات العاملين في مجال المختبرات وتعزيز مهاراتهم العلمية والتقنية.

وأوضحت الدكتورة مي المشاري المدير الطبي التنفيذي، لمجموعة البرج التشخيصية بأن "مشاركة مختبرات البرج في ملتقى الصحة العالمي تؤكد على التزامها بتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، حيث نهدف لتقديم خدمات تشخيصية متميزة وتعزيز صحة المجتمع، وذلك في إطار سعينا المستمر لأن نكون الأفضل في مجال تقديم الرعاية الصحية من خلال متابعة اخر التطورات في المجال الطبي واستخدام أحدث التقنيات العالمية".

وأضافت: "مساهماتنا في تحقيق رؤية ٢٠٣٠ من خلال العمل على تحسين جودة الرعاية الصحية وذلك بتقديم خدمات التشخيص الدقيقة والفعالة لتحسين فرص العلاج الناجح وتقديم رعاية صحية متميزة للمجتمع، مع تبني الابتكار والتحول التقني، بالإضافة إلى تطوير الكوادر الصحية عبر أكاديمية البرج لتنشئة وتدريب جيل واعد في مجال صناعة المختبرات الطبية، مما ينعكس على تطوير القطاع الصحي بشكل شامل".

وتعتبر مختبرات البرج شريكاً حيوياً في النظام الصحي في المملكة العربية السعودية، حيث تعد بمثابة مرجع تشخيصي لأكثر من ٥,٠٠٠ مستشفى ومركز طبي وعيادة، بالإضافة إلى شركات الأدوية، كما تخدم أكثر من ١٥,٠٠٠ زائر يوميًا عبر شبكة فروعها ال ٧٥ الممتدة في أنحاء المملكة، ومن خلال تواجدها في ملتقى الصحة العالمي في الرياض أكسبو، تسعى مختبرات البرج لتعزيز التعاون المستمر مع الجهات المعنية وتوسيع نطاق خدماتها في مجال التشخيص المخبري. وتعد مشاركة مختبرات البرج في ملتقى الصحة العالمي في الرياض أكسبو فرصة ذهبية للزوار لاكتشاف أحدث التطورات في مجال المختبرات والتشخيص، ومن المتوقع أن تكون هذه المشاركة حافزاً لتعزيز التعاون مع الشركاء في القطاع الصحي.

ومن الجدير بالذكر وتأكيدا على جهودها في خدمة المجتمع، شاركت مختبرات البرج في حملة حج ٢٠٢٣ بالتعاون مع وزارة الصحة كأول مختبر خاص مرخص لتقديم الخدمات المخبرية في المشاعر المقدسة، حيث قدمت خدماتها المتميزة في تشخيص الأمراض ووفرت النتائج الدقيقة والسريعة لحجاج بيت الله الحرام.

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نبذة عن شركة مختبرات البرج الطبية

تأسست شركة مختبرات البرج الطبية عام 1998 في جدة وتوسعت لتصبح أكبر سلسلة من المختبرات الخاصة في المملكة ودول الخليج بشبكة مختبرات تجاوزت ١٥٠ مختبر، مع خطة طموحة للانتشار عالميا. أصبحت مختبرات البرج المزود الرائد للخدمات والحلول المخبرية المتكاملة لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين ومقدمو وممارسو الرعاية الصحية والمراكز البحثية في الدول التي تتواجد بها.