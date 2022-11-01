أعلن بنك الفجيرة الوطني عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة "مالابار" للذهب والألماس، لدعم سباق بنك الفجيرة للجري في نسخته السادسة والتي ستقام يوم السبت الموافق 19 نوفمبر، وينظمه بنك الفجيرة الوطني تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.

وتقدم مجموعة "مالابار" بموجب هذه المذكرة الدعم للعام الرابع للسباق بما يعزز مزايا وعروض نسخة هذا العام، وذلك في إطار التزام المصرف بدعم توفير الفعاليات والمرافق التي تتيح المشاركة الفاعلة في مختلف الرياضات ورفع الوعي بفوائدها الصحية، في الفجيرة ومختلف أنحاء دولة الإمارات.

ويعكس هذا السباق مدى التزام القيادة الرشيدة للإمارة بتشجيع السكان على اعتماد أنماط الحياة صحية ونشطة. إذ من المتوقع أن يشهد السباق مشاركة عددٍ غير مسبوق من العدّائين من مختلف الأعمار والمستويات من أنحاء دولة الإمارات، ضمن ست فئات تتنوع بين سباقات بطول 3 كيلومتر و5 كيلومتر و10 كيلومتر و11 كيلومتر إلى جانب سباق الفرق وسباق أصحاب الهمم، حيث يمكن للمشاركين الاستمتاع بمسارات مميزة بمناظر خلّابة ضمن المدينة القديمة والمعالم الطبيعية الساحرة المحيطة بها.

وأكد شملال أحمد، المدير الإداري للعمليات الدولية في مجموعة "مالابار" للذهب والألماس، على دور هذا التعاون بالنسبة للشركة في تعزيز وإلهام الجيل القادم لرفع مستوى اللياقة البدنية لديهم واعتماد أسلوب حياة صحي، وبما يتماشى مع الأهداف البيئية والمجتمعية والحكومة الخاصة بالمجموعة، لإضافة قيمة إيجابية للمجتمع.

وقال شملال أحمد: "إن سباق بنك الفجيرة للجري يلعب دوراً بارزاً في تعزيز أسلوب حياة صحي ومفعم بالحيوية للمقيمين في دولة الإمارات، الأمر الذي مكنه من أن يصبح واحداً من السباقات الرئيسية ضمن الأجندة السنوية لأبرز الفعاليات الرياضية على مستوى الدولة، ويسعدنا مواصلة التعاون مع بنك الفجيرة الوطني لمواصلة تعزيز نجاح هذا السباق".

ومن جانبه قال فينس كوك، الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني: "نواصل العمل الارتقاء بمستوى سباق الفجيرة السنوي وتأمين الدعم لمجتمعنا المحلي. ويسعدنا أن نحظى بدعم مجموعة "مالابار"، حيث تساعدنا شراكتنا معهم للمرة الرابعة في إظهار التزامنا المشترك بالمساهمة في أسلوب حياة صحي ونشيط، وتزودنا أيضاً بالإمكانات اللازمة للمساعدة في تقديم أفضل تجربة ممكنة للمشاركين والمتابعين".

يُمكن للأفراد التسجيل للمشاركة في الفعالية من خلال https://fujairahrun.com/، علماً أن باب التسجيل يُغلق بتاريخ 14 نوفمبر أو عند اكتمال نصاب المشاركين.

ويحظى سباق بنك الفجيرة الوطني للجري 2022 برعاية العديد من الشركاء المرموقين، بما يرتقي بمزايا وعروض دورة هذا العام من السباق. وهي: مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية وموقع اكتشف الفجيرة وذا بوكس وإليانز مارين وجلوبال ماركتينج سيستمز دي إم سي سي وميناء الفجيرة ومجموعة الفجيرة الوطنية ورايزنغ جيم ومركز الفجيرة للمغامرات ومهراجا كافيه ومعهد الفجيرة الوطني للسياقة.

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لمحة حول بنك الفجيرة الوطني ش.م.ع.:

تأسس البنك عام 1982 تحت اسم بنك الفجيرة الوطني ش.م.ع، ليقدم الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية التجارية والتمويل التجاري وخدمات الخزينة واستشارات التمويل التجاري الاختصاصية، كما قام البنك بتوسعة نطاق خدماته لتشتمل على خيارات شاملة من الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وبفضل خبرات البنك الكبيرة ومعرفته العميقة بسوق الأعمال في إمارة الفجيرة ودولة الإمارات العربية المتحدة، فإن البنك مؤهل لبناء علاقات دائمة مع عملائه ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم وتحقيق أهداف شركاتهم.

تضم قائمة أبرز الجهات المساهمة في بنك الفجيرة الوطني حكومة الفجيرة ومجموعة عيسى صالح القرق ش.م.م، ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية. يحمل البنك تصنيف Baa1/Prime-2 للودائع وتصنيف A3 لتقييم مخاطر الطرف المقابل من وكالة "موديز" كما يحمل تصنيف BBB+/A-2 من وكالة ستاندارد أند بورز، وكلاهما يحمل تصنيفاً مستقراً. بالإضافة لذلك فإن البنك مدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمزNBF. يمتلك البنك 15 فرعاً (أحدها يُعد وحدة خدمات مصرفية إلكترونية) يشكلون شبكة تغطي أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن "مالابار" للذهب والألماس

تأسست مالابار" للذهب والألماس في العام 1993 في مقاطعة كيرلا في الهند وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة "مالابار" الرائدة في عدد من قطاعات الأعمال، وتضم اليوم أكثر من 290 متجراً، بالإضافة إلى مخازن ومكاتب للتصميم ومعامل لصناعة المنتجات المتعلقة بالذهب والألماس، المنتشرة في عشر دول في الهند ومنطقة الشرق الأوسط والشرق الأقصى والولايات المتحدة الأمريكية. وتبلغ دورة رأس المال للشركة 4.1 مليار دولار سنوياً، لتكون من ضمن قائمة أكبر شركات المجوهرات على مستوى العالم.

وتمتلك المجموعة موقع إلكتروني متخصص في تلبية احتياجات العملاء، والذي يمكنهم من تصفح جميع منتجات المجموعة والحصول على تفضيلاتهم في الوقت والمكان المناسب لهم. www.malabargoldanddiamonds.com

وتعد الأهداف البيئية والمجتمعية والحكومة الخاصة بالمجموعة محور اهتمامها منذ تأسيس المجموعة، إذ يتم تعزيز أهداف ESG للمؤسسة بشكل دوري من خلال دمج المسؤولية والاستدامة لتبقى منظمة واعية ومسؤولة اجتماعياً.

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