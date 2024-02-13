الدوحة، قطر: في خطوة جديدة تؤكد التزامها برفاهية موظفيها وصحتهم، نظّمت مجموعة جي إم جي القابضة (JMJ Group Holding) فعالية ناجحة لموظفيها شهدت العديد من الأنشطة والتحديات المفعمة بالمرح؛ وذلك احتفالاً باليوم الرياضي لدولة قطر 2024، الذي يُحتفى به سنوياً في يوم الثلاثاء الثاني من شهر فبراير.

ونظمت مجموعة جي إم جي القابضة يومها الرياضي السنوي لموظفيها في لوسيل مارينا، وتعاونت مع مراكز اللياقة البدنية مع UN1T و Strong Box؛ وذلك لتنظيم أنشطة التمارين والتحديات وتقديم جوائز للفائزين.

وحضر هذه الفعالية سعادة الشيخ جبر بن منصور آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة جي إم جي القابضة، الذي تفاعل مع مختلف الفرق الحاضرة، مبدياً دعمه الكامل لهذه المبادرة وأهميتها، إذ قال: "نجتمع اليوم مع موظفينا الذين يمثلون مجموعة جي إم جي القابضة وقيمها. إن مثل هذه المناسبات تمنحنا الفرصة لتعزيز رؤيتنا فيما يتعلق بالديناميكية والحداثة، وتضمن لنا أن نكون قوة دافعة للتغيير الإيجابي، على المستويين: المؤسسي والوطني".

وأضاف سعادته: "اليوم الرياضي للدولة هو فكرة لا تقتصر على تعزز الرياضة ومواهبنا المحلية بشكل عام فحسب، بل تعزز أهمية الصحة البدنية والعقلية، وتعطيها الأولوية وتجعلها جزءاً من واقعنا اليومي، سواءً في مكان العمل أو خارجه. وأود أن أشكر الفريق المنظم لهذا الحدث وأتطلع إلى عام رائع مع موظفينا ".

وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال السيد نفيد دولتشاهي، الرئيس التنفيذي للمجموعة: "في مجموعة جي إم جي القابضة، نؤمن إيماناً راسخاً بقوة موظفينا وأهمية تسليط الضوء على القيم التي يحملونها. وتأتي فعالية هذا العام ضمن سلسلة من المبادرات التي تنظمها المجموعة لتعزيز روح العمل الجماعي، وتذكير موظفينا بأهمية صحتهم البدنية والعقلية".

وأضاف دولتشاهي: "يعد الحفاظ على نظرة جديدة وتجديد الطاقة بين أعضاء الفريق أمرا أساسيا لضمان الإنتاجية وبيئة عمل صحية في مثل هذا القطاع التي يشهد نمواً متسارعاً. وسنواصل استراتيجيتنا، التي تركز على الموظفين، في تعزيز نجاحنا وتطورنا في الجانب التشغيلي".

وأكدت مجموعة جي إم جي القابضة من خلال هذه الفعالية الرياضية رغبتها في الاستمرار في كونها مجموعة ذات تفكير مستقبلي تركز على الموظفين. وتسعى المجموعة من خلال هذه المبادرة إلى إلهام الشركات الأخرى في قطر لإعطاء الأولوية لرفاهية القوى العاملة لديها، ودعم فكرة إنشاء مجتمعات أكثر سعادة وصحة وتحفيزاً.

والجدير بالذكر أن مجموعة جي إم جي القابضة تمتلك وتدير مجموعة متنوعة من الأصول العقارية الراقية في قطر، وهي: JMJ Waterfront Residences و Waterfront Hotel Apartments و Marina Twin Towers و JMJ Floresta Gardens Tower 109.

وتركز مجموعة جي إم جي القابضة وفريقها أيضاً على الصناعات الأخرى، ومنها: الضيافة والتجارة والنفط والغاز واالصناعة والهندسة المعمارية واللياقة البدنية.

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