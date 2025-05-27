الرياض / هونغ كونغ - تعلن مجموعة تداول السعودية، بالشراكة مع بورصة هونغ كونغ، عن استضافة ملتقى الأسواق المالية في هونغ كونغ خلال يومي 29 و30 مايو 2025م. وينعقد الملتقى هذا العام تحت شعار "تمكين مستقبل الأسواق المالية"، حيث يضم سلسلة من جلسات حوارية ونقاشات نوعية، بالإضافة إلى لقاءات مخصصة تمكّن المستثمرين من الوصول المباشر إلى كبرى الشركات والمؤسسات في الأسواق المالية.

ويواصل ملتقى الأسواق المالية في هونغ كونغ دوره المحوري كمنصة عالمية رائدة، تعزز الحوار والتعاون بين الأسواق المالية في الشرق الأوسط وشرق آسيا وغيرها من الأسواق العالمية. وبهدف مشترك، يتمثل في توسيع آفاق الحوار والتعاون وتعزيز فرص الاستثمار، يجمع الملتقى نخبة من صنّاع القرار، والمستثمرين المؤسسيين، والرؤساء التنفيذيين، وخبراء الأسواق المالية من مختلف أنحاء العالم.

وفي هذه المناسبة، قال الأستاذ محمد الرميح المدير التنفيذي لشركة تداول السعودية: "لقد أرسى ملتقى الأسواق المالية مكانته كمنصة عالمية رائدة لتعزيز الحوار حول تطور الأسواق المالية والتحول الاقتصادي واستكشاف الاتجاهات التي تشكل مستقبل الأسواق المالية. ونهدف من خلال الملتقى إلى تعزيز الروابط مع المستثمرين المحليين والدوليين على حدٍ سواء، وترسيخ مكانة السوق المالية السعودية كوجهة رئيسية في القطاع على المستوى الدولي ورابط محوري بين الأسواق المالية في الشرق والغرب."

ومن جانبها، قالت بوني واي. تشان، الرئيس التنفيذي لبورصة هونغ كونغ: "يسرّنا التعاون مجددًا مع مجموعة تداول السعودية لاستضافة ملتقى الأسواق المالية في هونغ كونغ، في خطوة تؤكد العلاقة المتينة بين أسواقهما المالية. ويُعد هذا الملتقى بمثابة منصة حيوية تجمع بين المستثمرين والمُصدِرين، كما تساهم في تعزيز سُبل الحوار والتعاون بين المراكز المالية في كل من الصين، وهونغ كونغ، ومنطقة الشرق الأوسط. ونحن نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع شركائنا في المنطقة لاستكشاف آفاق فرص جديدة، بجانب مواصلة جذب مزيد من المستثمرين، والمساهمة في رسم ملامح مستقبل مشترك لأسواقنا المالية".

وسيشهد الملتقى مشاركة نخبة من المتحدثين والخبراء الماليين الدوليين إلى جانب شخصيات بارزة ومؤثّرة في الشرق الأوسط وشرق آسيا.

ومن بين أبرز المتحدثين المشاركين هذا العام:

الأستاذ بول تشان مو-بو ، الأمين المالي لحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة

، الأمين المالي لحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ا لأستاذ عبد العزيز بن حسن ، عضو مجلس هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية

، عضو مجلس هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية الأستاذة بوني تشان ، الرئيس التنفيذي لبورصة هونغ كونغ

، الرئيس التنفيذي لبورصة هونغ كونغ الأستاذ محمد الرميح ، المدير التنفيذي لـشركة "تداول السعودية"

، المدير التنفيذي لـشركة "تداول السعودية" الأستاذة جوليا ليونغ ، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ

، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ الأستاذ يزيد الدميجي، المدير التنفيذي لشركة تداول للحلول المتقدمة "وامض"

يتضمن الملتقى عددًا من جلسات النقاش والحوار الرئيسية التي ستتناول مجموعة من المحاور المهمة، مثل الآفاق الاقتصادية العالمية، والاستراتيجيات الاستثمارية والفرص المستقبلية، إضافةً إلى ممارسات الاستدامة، والتقنية المالية. كما ستُعقد سلسلة من الاجتماعات بين الشركات والمستثمرين خلال يومي 29 و30 مايو، تتيح للمستثمرين فرصة التواصل المباشر مع قادة الشركات وصنّاع القرار، مما يعزز الحوار العملي وسيكشف عن فرص استثمارية جديدة.

ويُعقد الملتقى هذا العام في هونغ كونغ والتي تعد أحد أبرز المراكز المالية العالمية، وذلك تأكيداً لالتزام مجموعة تداول السعودية المستمر بتعزيز حضورها الدولي، وترسيخ مفاهيم الابتكار المالي، والمساهمة في بناء منظومة متكاملة للأسواق المالية.

لمعرفة المزيد عن ملتقى الأسواق المالية – هونغ كونغ 2025م، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://global-cmf.com/hongkong2025/.

نبذة عن مجموعة تداول السعودية

تأسست مجموعة تداول السعودية في مارس 2021م في الرياض، وذلك بعد الإعلان عن تحول شركة السوق المالية السعودية «تداول» إلى شركة قابضة. وتضم المجموعة أربع شركات تابعة هي: شركة تداول السعودية (تداول السعودية)، واحدة من أكبر عشر أسواق مالية في العالم من حيث القيمة السوقية؛ وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة)؛ وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)؛ وشركة تداول للحلول المتقدمة (وامض)، المتخصصة في الخدمات والحلول التقنية القائمة على الابتكار. ويندرج تأسيس مجموعة تداول السعودية في إطار برنامج تطوير مستمر يركز على تحسين السوق المالية السعودية وتعزيز بنيتها التحتية وجذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع اقتصاد المملكة بهدف ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية عالمية وبوابة للمستثمرين الدوليين إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تدعم مجموعة تداول السعودية الجهود الرامية لتطوير سوق مالية متقدمة في المملكة، لتسهم بذلك في تحقيق أحد الأهداف الرئيسية لبرنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

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