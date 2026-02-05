اختتمت مجموعة تداول السعودية بنجاح ملتقى الأسواق المالية "سيليكت" – نيويورك 2026م، الذي نُظّم بالشراكة مع ناسداك، بمشاركة نخبة من قادة الأسواق المالية العالمية، والجهات التنظيمية، والمستثمرين، وقادة القطاعين المالي والتقني، على مدى يومين من الحوار حول مستقبل الأسواق المالية العالمية.

وانعقد الملتقى في مدينة نيويورك خلال الفترة من 2 إلى 3 فبراير، وتناول نقاشات حول هيكلة الأسواق، والأطر التنظيمية، والابتكار في التداول وما بعد التداول، إلى جانب الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي والبيانات في دعم اتخاذ القرارات الاستثمارية. بالإضافة إلى برنامج مخصّص لاجتماعات مؤسسية، توفّر فرصًا للتواصل المباشر بين المستثمرين والشركات والجهات المشاركة، بما يدعم جهود مجموعة تداول السعودية في تعزيز العلاقات بين المستثمرين العالميين ومشاركي السوق.

وجاءت مناقشات نيويورك في مرحلة مفصلية للسوق المالية السعودية، بعد إلغاء إطار المستثمر الأجنبي المؤهل في 1 فبراير، في خطوة تعزّز وصول المستثمرين الأجانب وتعكس استمرار تطوّر السوق المالية السعودية نحو مستويات أعلى من الانفتاح والشفافية والمشاركة العالمية. شهد الملتقى حضور نحو 300 مشارك، من بينهم قادة وخبراء من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات مالية دولية. كما أتاح برنامج الاجتماعات المؤسسية تنظيم العديد من الاجتماعات بين المستثمرين والمصدرين والشركات خلال اليوم الثاني من الملتقى.

وبهذه المناسبة، صرّح الأستاذ محمد الرميح، المدير التنفيذي لتداول السعودية، قائلاً:

"مثّل ملتقى الأسواق المالية "سيليكت" نيويورك إضافة مهمة لمسيرة الملتقى في أحد أبرز المراكز المالية العالمية. ومن خلال شراكتنا الوثيقة مع ناسداك، أسهمنا في تعزيز التعاون والترابط بين الأسواق المالية في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية. وفي إطار توسيع آفاق المشاركة الدولية، نواصل التزامنا بتمكين الوصول إلى السوق، وتوفير فرص النمو أمام المستثمرين الأجانب للإسهام في دعم تطور السوق المالية السعودية. كما نتطلع إلى حضور المشاركين الدوليين في الرياض خلال شهر أبريل المقبل في النسخة الرئيسية من ملتقى الأسواق المالية."

ومن جانبها، قالت أدينا فريدمان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لناسداك: "يسرّنا في ناسداك استضافة مجموعة تداول السعودية ونخبة المشاركين في ملتقى الأسواق المالية "سيليكت" نيويورك 2026 في مقرّنا بساحة تايمز سكوير، حيث جمعنا قيادات بارزة من منظومة الأسواق المالية في كلٍ من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية. ويعكس هذا الملتقى أهمية الشراكة الوثيقة بين الجانبين، في إطار جهودنا المشتركة لتعزيز البنية التحتية للأسواق المالية، ودفع عجلة الابتكار، وضمان استمرارية أداء دورنا المحوري في خدمة المستثمرين والاقتصادات حول العالم. ومن خلال شراكتنا الراسخة مع مجموعة تداول السعودية، نؤكد التزامنا بالعمل جنبًا إلى جنب لدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة."

أعلنت مجموعة تداول السعودية خلال الملتقى عن توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية مع الأكاديمية المالية وجامعة نيويورك، بهدف تعزيز التعاون في تطوير برامج ومبادرات تعليمية وأبحاث تطبيقية لقادة الأسواق المالية. وتدعم الاتفاقية التعاون في تبادل الخبرات وتطوير برامج تدريبية مخصصة ومبادرات تركز على الابتكار، بما يواكب تطور احتياجات الأسواق المالية العالمية.

كما أعلنت شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية عن توقيع ثلاث مذكرات تفاهم، في خطوة تعكس الاهتمام الدولي المتزايد بتطوير سوق الكربون الطوعي في المملكة والبنية التحتية المرتبطة به.

وخلال ملتقى الأسواق المالية "سيليكت" في نيويورك، أعلنت مجموعة تداول السعودية أن النسخة المقبلة من ملتقى الأسواق المالية ستُعقد في الرياض خلال الفترة من 28 إلى 30 أبريل 2026م، مواصلةً دور الملتقى كمنصة عالمية للحوار وتعزيز الترابط والتعاون بين الأسواق المالية.

للمزيد من المعلومات حول النسخ القادمة من ملتقى الأسواق المالية، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.global-cmf.com/cmfselectnewyork2026/.

-انتهى-

#بياناتشركات