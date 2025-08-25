تعمل المجموعة على تلبية طلب السوق المتنامي لإدارة المرافق في المملكة، والذي من المتوقع أن ينمو بمعدل سنوي مركب يبلغ 7% بين عامي 2024 و2032

الرياض، المملكة العربية السعودية: تشارك مجموعة المجال العربي، الشركة الرائدة في تقديم خدمات إدارة المرافق المتكاملة في المملكة العربية السعودية، كراعٍ استراتيجي للنسخة الثانية من المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق. يُقام المؤتمر من 24 إلى 26 أغسطس في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وتستضيفه جمعية إدارة المرافق السعودية تحت رعاية معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل.

ويعود المؤتمر في العام 2025 بعد النجاح الكبير الذي حققه العام الماضي بنسخته الافتتاحية، ليجمع الخبراء المحليين والدوليين وصناع القرار والمبتكرين في مجال إدارة المرافق. وتحت شعار ”ذكاء المرافق“، سوف يستعرض المؤتمر أحدث التطورات في تقنيات إدارة المرافق الذكية، ليمثل منصة لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات من أجل مستقبل مستدام وذكي.

وتتماشى مشاركة المجال العربي في المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق مع استراتيجية المجموعة التي ترتكز على توطيد الشراكات وترسيخ الريادة في السوق وفتح آفاق نمو جديدة. كما تساهم في تعزيز موقع الشركة ضمن قطاع إدارة المرافق سريع النمو، والذي يعد محركًا حيويًا لبرنامج البنية التحتية والتنمية في المملكة.

وأبرمت مجموعة المجال العربي عقود جديدة في المنطقة الغربية للمملكة، إضافةً إلى توسيع نطاق أعمالها في قطاعي التعليم وخدمات التنظيف في البلاد. وتدعم هذه المشاريع الجديدة خطة طموحة لتنمية القوى العاملة بزيادة عدد موظفي المجموعة بنسبة 25% ليصل إلى أكثر من 50,000 موظف بحلول عام 2026. ومن الناحية الاستراتيجية، سوف تواصل المجال العربي توسيع محفظة خدماتها في مجال إدارة المرافق، مدعومة بتعاقدها مع مشاريع ضخمة مثل الدرعية والقديّة.

وتقدم الشركة مجموعة واسعة من الخدمات لمشاريع بارزة، بما في ذلك الحرمين الشريفين وخطي مترو الرياض 1 و2. كما بدأت أيضًا أعمالًا واسعة النطاق في وسط المملكة في عام 2025، حيث تقدم خدمات إدارة مرافق المطارات السبعة الوسطى ضمن تجمع مطارات الثاني مثل حلول تنسيق الحدائق والحراسة وصيانة أنظمة الهندسة الميكانيكية والكهربائية والسباكة والهندسة المدنية، بالإضافة إلى إضاءة المطارات وأنظمة طاقة المطارات وأنظمة إنذار الحرائق ومركز العمليات الأمنية SOC وأنظمة المراقبة بالفيديو CCTV وأنظمة الراديو وأنظمة المقسم الفرعي التلقائي الخاص PABX ومزودات طاقة غير متقطعة UPS وبرنامج إدارة المرافق والصيانة بمساعدة الحاسوب المتقدمة CAFM ونظام إدارة الصيانة المحوسب CMMS.

شهد قطاع إدارة المرافق في المملكة العربية السعودية توسعًا سريعًا، حيث من المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7% بين عامي 2024 و 2032. يعكس هذا التوسع الطلب المتزايد على خدمات إدارة المرافق الشاملة في المملكة، مدفوعًا بالنمو السكاني والتمدد الحضري والأحداث العالمية الكبرى القادمة مثل إكسبو 2030 الرياض وكأس العالم FIFA المملكة العربية السعودية 2034™، فضلاً عن تطور مجال التصنيع وتوسع قطاعات السياحة والضيافة والرعاية الصحية. وتتمتع مجموعة المجال العربي بقدرات عالية لتلبية هذا الطلب المتزايد.

المهندس فهد علي عبدلله القفاري، الرئيس التنفيذي لدى مجموعة المجال العربي، قال: ’’تسرنا المشاركة في المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق لهذا العام لإلقاء الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه إدارة المرافق في مسيرة التحول في المملكة ومشاريعها الرائدة. يعكس سجل المجموعة التزامنا بالابتكار والموثوقية والسلامة والحلول المتكاملة المدعومة بالتكنولوجيا التي تتجاوز توقعات العملاء باستمرار. نحن فخورون بما حققناه، ونشعر بحماس أكبر إزاء إمكاناتنا لتوسيع نطاق هذه القدرات في ظل التطور الاقتصادي السريع الذي تشهده المملكة‘‘.

وتحظى مجموعة المجال العربي بثقة الشركات السعودية الرائدة بفضل أدائها المالي القوي وشفافيتها وجودة خدماتها وإدارتها الموثوقة، وتقدم خدمات صيانة وتشغيل متميزة مع حلول متكاملة للمرافق من جميع الأحجام. وتجمع بين خدمة العملاء ودعم الموظفين والالتزام نحو المجتمعات التي تعمل فيها.

يتوافق المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق مع أجندة التنمية والتنوع الاقتصادي الطموحة لرؤية السعودية 2030، والتي تسعى إلى تحويل المملكة إلى نموذج عالمي في مختلف جوانب الحياة، من الاقتصاد المستدام إلى التكنولوجيا الحديثة. ومن خلال تسليط الضوء على الابتكار في إدارة المرافق، يساهم المؤتمر في تحقيق هذه الرؤية من خلال تطوير البنية التحتية الذكية وتعزيز كفاءة إدارة الموارد في السعودية.

نبذة عن المجال العربي:

تأسست مجموعة المجال العربي (MAG) في عام 1991، وقد نمت المجموعة بشكل كبير لتلبية الاحتياجات الاقتصادية والتنموية المتطورة للمملكة العربية السعودية. ومع قوة عاملة تضم أكثر من 40,000 موظف، وأسطول يضم أكثر من 3,000 مركبة، وعمليات تغطي 13 منطقة، تُعد مجموعة المجال العربي مزودًا رائدًا للخدمات على المستوى الوطني، حيث تقدم حلولًا متكاملة لإدارة المرافق في العديد من القطاعات.

وانطلاقاً من التزامها بالتميز واستنادًا لقيمها الأساسية، تقدم المجموعة باستمرار خدمات عالية الجودة لأكثر من 300 عميلًا، مما يجعلها شريكًا موثوقًا به في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط ككل.

تقدم المجموعة حلولاً شاملة لإدارة المرافق، مستفيدةً من عقود من الخبرة في إدارة المرافق المتنوعة والهامة من المجمعات الطبية والجامعات إلى مشاريع البنية التحتية الرئيسية. وتمتد خدماتها لتشمل الإنشاءات والأمن والضيافة والعمليات والصيانة والامتثال البيئي.

