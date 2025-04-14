المنامة : أعلنت مجموعة البركة ("المجموعة") ووحدتيها المصرفيتين في تركيا ومصر، بنك البركة تركيا وبنك البركة مصر، عن رعايتهم البرونزية لمؤتمر أيوفي السنوي للهيئات الشرعية الثالث والعشرون. ينظم المؤتمر بدعم من قبل مصرف البحرين المركزي، وسيُعقد في الفترة من 20 إلى 21 أبريل 2025 في مملكة البحرين.

تعد هذه الرعاية للمؤتمر السنوي للهيئات الشرعية لأيوفي تعبيرًا عن التزام المجموعة القوي بدعم المبادرات التي تنظمها الهيئة كأحد المؤسسات الرائدة في تطوير معايير المحاسبة والمراجعة المالية الإسلامية ومواكبة المتطلبات العالمية الناشئة، مما يعزز مكانة صناعة المصارف الإسلامية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

سيشهد المؤتمر الذي يمتد على مدى يومين كلمات رئيسية من شخصيات بارزة وصانعي السياسات، وتوقيع مذكرات تفاهم، وافتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر، بالإضافة إلى خمس جلسات مناقشة. ستركز هذه المناقشات على العديد من المواضيع الهامة مثل تعويض خرق الوعد الملزم بالشراء أو البيع أو التأجير أو التنازل، والقانون الحاكم للمعاملات المالية الإسلامية الدولية، وتركيبة العقود في الترتيبات الهيكلية: الإرشادات والتداعيات الشرعية، وإعادة التأمين: أهميته وهياكله وتطبيقاته العملية. وسوف تشارك في هذه المناقشات مجموعة مختارة من العلماء، والباحثين، والأكاديميين، والمتخصصين.

حول مجموعة البركة

مجموعة البركة ش.م.ب. (م) مرخّصة كشركة استثمارية - فئة "1" (مطابقة للمبادئ الإسلامية) من مصرف البحرين المركزي. وتعد مجموعة البركة من روّاد الأعمال المالية والاستثمارية الإسلامية على مستوى العالم حيث تقدم خدمات مالية ومصرفية مميزة للأفراد والشركات والخزانة والاستثمارات وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية من خلال وحداتها المصرفية في 13 دولة إلى حوالي مليار شخص.

وللمجموعة انتشار جغرافي واسع من خلال وحدات مصرفيّة تابعة ومكاتب تمثيل تقدّم خدماتها عبر حوالي أكثر من 600 فرع. وللمجموعة حاليا تواجد في كلّ من الأردن، مصر، تونس، البحرين، السودان، تركيا، جنوب أفريقيا، الجزائر، باكستان، لبنان وسوريــة بالإضافة إلى فرعين في العراق ومكتب تمثيلي في ليبيا.

هذا ويبلغ رأس المال المصرّح به للمجموعة 2.5 مليار دولار أمريكي.

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