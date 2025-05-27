أعلنت مجموعة البركة (ABG) عن رعايتها كشريك عالمي للقمة العالمية الثانية للاقتصاد الإسلامي في إسطنبول. وستُعقد هذه القمة عالية المستوى تحت شعار: "استراتيجيات الاقتصاد الإسلامي: الطريق نحو اقتصاد عالمي مؤثر"، وذلك في مركز إسطنبول المالي (IFC)، خلال الفترة من يوم الجمعة 30 مايو وحتى الأحد 1 يونيو 2025.

وبإرث يزيد عن خمسين عامًا من الريادة، تواصل مجموعة البركة من خلال هذه الشراكة دورها في تشكيل مستقبل الاقتصاد الإسلامي عبر القارات. فهي ليست مجرد مؤسسة مالية رائدة، بل قوة رؤيوية تقود تحولات عميقة نحو اقتصادات أخلاقية وتنمية شاملة وحوار استراتيجي عالمي.

كما نعلن بكل فخر واعتزاز عن الحضور الكريم لفخامة رئيس الجمهورية التركية، السيد رجب طيب أردوغان لهذه القمة العالمية وقيادة فخامته افتتاح فعاليات القمة رسميًا.

كما يتضمّن جدول أعمال القمة التي يحضرها كبار المؤثرين العالميين وأبرز الاقتصاديين وقادة الفكر، كلمات رئيسية من كلٍ من: رئيس مجلس أمناء منتدى البركة الشيخ عبدالله صالح كامل، وسعادة الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة. كما ستشهد القمة إطلاق مؤشر البركة الإسلامي للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) من تطوير وإنتاج شركة سبيكتريكو وجلسة خاصة تحت رعاية جائزة صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بمشاركة نخبة من الباحثين من الجامعات التركية الرائدة.

وستنقسم فعاليات القمة إلى ست جلسات نقاشية تتناول قضايا استراتيجية من بينها خارطة الطريق الاستراتيجية للبنوك المركزية في تعزيز الاقتصاد، والتمويل، والمصارف الإسلامية على الصعيدين الوطني والدولي، والتخطيط الاستراتيجي لتنمية الاقتصاد الإسلامي المستدام (على المدى الطويل والقصير)، والتخطيط الاقتصادي الإسلامي الاستراتيجي، والاستراتيجيات الاقتصادية للنمو المستدام في الاقتصاد الإسلامي، واستراتيجيات الرفاه الاجتماعي والبيئة، العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، واستراتيجيات ريادة الأعمال الإسلامية والشركات الناشئة لتحقيق النجاح المستدام.

وبهذه المناسبة، صرّح السيد حسام بن الحاج عمر، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة، قائلاً:

"يسعدنا رعاية القمة الثانية لمنتدى البركة في إسطنبول، تأكيداً لالتزامنا المستمر بالقيم التي أرساها مؤسسنا الراحل الشيخ صالح كامل."

وأضاف: "من خلال رعايتنا لهذه القمة، نُكرّس مجموعة البركة كمركز مرجعي في مجال الصيرفة والاقتصاد الإسلامي، يعمل على تأسيس وتطوير الأسس الفقهية الإسلامية للمعاملات المصرفية والاقتصاد الإسلامي."

حول مجموعة البركة

مجموعة البركة ش.م.ب. (م) مرخّصة كشركة استثمارية - فئة "1" (مطابقة للمبادئ الإسلامية) من مصرف البحرين المركزي. وتعد مجموعة البركة من روّاد الأعمال المالية والاستثمارية الإسلامية على مستوى العالم حيث تقدم خدمات مالية ومصرفية مميزة للأفراد والشركات والخزانة والاستثمارات وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية من خلال وحداتها المصرفية في 13 دولة إلى حوالي مليار شخص.

وللمجموعة انتشار جغرافي واسع من خلال وحدات مصرفيّة تابعة ومكاتب تمثيل تقدّم خدماتها عبر حوالي أكثر من 600 فرع. وللمجموعة حاليا تواجد في كلّ من الأردن، مصر، تونس، البحرين، السودان، تركيا، جنوب أفريقيا، الجزائر، باكستان، لبنان وسوريــة بالإضافة إلى فرعين في العراق ومكتب تمثيلي في ليبيا.

هذا ويبلغ رأس المال المصرّح به للمجموعة 2.5 مليار دولار أمريكي.

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