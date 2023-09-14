جنوب افريقيا - أعلنت مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، الوسيط العالمي الرائد في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، عن رعايتها لمؤتمر "معرض المتداولين" في جنوب افريقيا الذي تنظمه شركة "فين أكسبو" الرائدة في مجال تنظيم المؤتمرات والمعارض بصفتها الراعي العالمي لهذا الحدث الدولي.

وستقوم مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم"، الوسيط العالمي متعدد الأصول الحائز على العديد من الجوائز، بصفتها الشريك العالمي بدور محوري في هذا الحدث المرتقب، والمقرر عقده يوم 16 سبتمبر في فندق بروتيا بمدينة جوهانسبرج التي تعتبر العاصمة الاقتصادية لجنوب أفريقيا.

وقالت رئيسة قسم تنظيم المؤتمرات الدولية في مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" السيدة آندريا إلييس: لقد شهد قطاع الخدمات المالية وتكنولوجيا اسواق المال في جنوب إفريقيا زخمًا كبيرا على مدار السنوات الماضية.

وأضافت: ان العديد من الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا المالية أصبحت تركز على وسائل الدفع الالكتروني والاستثمارات الالكترونية. ومن هذا المنطلق، يسعدنا أن نكون جزءًا من هذا التغيير الإيجابي من خلال رعايتنا لمؤتمر "معرض المتداولين" في جنوب افريقيا بصفتنا الشريك العالمي.

وتابعت: في منتصف الشهر الحالي، سنحتل مركز الصدارة في مؤتمر "معرض المتداولين" في جنوب افريقيا وهو نقطة التقاء متألقة في القارة السمراء. إن شراكتنا مع منظمي المؤتمر تُظهر مرة أخرى تفانينا في تعزيز التزامنا بالمشاريع التي تتشابك مع المشهد المالي في جنوب إفريقيا.

وهذا وسيكون لمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" بصفتها الشريك العالمي، حضور بارز في جميع أنحاء مؤتمر "معرض المتداولين" في جنوب افريقيا، حيث سيقوم فريق عملها بعرض مجموعته الشاملة من الخدمات والخبرات في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال.

وقالت شورينا جيجيا، الرئيس التنفيذي لشركة FINEXPO المنظمة لمؤتمر "معرض المتداولين" في جنوب افريقيا: إننا نعرب عن تقديرنا العميق لمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" لتعاونهم المتجدد كشريك عالمي محترم. إن دعمهم الثابت مؤتمر "معرض المتداولين" له قيمة لا تقدر بثمن.

وأضافت: في ظل النسيج المعقد للقطاع المالي في جنوب افريقيا، يزدهر قطاع الاستثمار والتداول الالكتروني حيث يتبنى مجتمع متنوع من المتداولين الاستثمارات الرقمية، ويترك الوسطاء انطباعات دائمة.

وتابعت: بينما نستعد لاستضافة هذا الحدث الهام، فإننا ندرك أهمية مثل هذه الشراكات في دفع التقدم في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال.

وتتميز جنوب أفريقيا بشكل عام، ومدينة جوهانسبرغ على وجه الخصوص، بمزيج من الخدمات المصرفية التقليدية والتأمين والاستثمار وأحدث ابتكارات التكنولوجيا المالية. ويتم الاشراف على قطاع الخدمات المالية في البلاد من قبل سلطات مختلفة، بما في ذلك البنك الاحتياطي لجنوب أفريقيا (SARB) وهيئة سلوك القطاع المالي (FSCA). وتعتبر مدينة جوهانسبرج مصدر القوة الاقتصادية لجنوب أفريقيا وغالبا ما تعتبر العاصمة المالية للبلاد. كما تستضيف المدينة بورصة جوهانسبرج (JSE)، التي تلعب دورًا حاسمًا في جمع رؤوس الأموال والتداول للشركات في جنوب إفريقيا وعلى المستوى الدولي.

وهذا وسيكون لمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" بصفتها الشريك العالمي، حضور بارز في جميع أنحاء مؤتمر "معرض المتداولين" في جنوب افريقيا، حيث سيقوم فريق عملها بعرض مجموعته الشاملة من الخدمات والخبرات في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال.

كما ستتيح هذه الفرصة لفريق عمل المجموعة التواصل مع المهتمين في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، وعرض حلولهم المبتكرة المصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتنوعة للمتداولين والمستثمرين.

بالإضافة إلى ذلك ، تفخر مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" بتقديم متحدثين متميزين سيشاركون أفكارهم وخبراتهم خلال الحدث. حيث ستكون، المديرة القطرية لمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" في جنوب افريقيا السيدة شانيل تسوكا، أحد المتحدثين الرئيسيين، حيث ستقدم محاضرة بعنوان "أهمية اسم النطاق الالكتروني (الدومين) للأعمال في العصر الحديث - إيلون ماسك وX.com مثالا".

علاوة على ذلك ، سوف يقدم مدير قسم التسويق لمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" في جنوب افريقيا السيد مابيانين فيري، محاضرة بعنوان "الكشف عن مستقبل التداول الالكتروني والتكنولوجيا المالية في أفريقيا".

وتبرز مشاركة مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" النشطة في هذه المناقشات الجذابة تفانيها في تعزيز نمو الصناعة المالية، وإقامة علاقات ذات مغزى مع أقرانها في هذا المجال، وترسيخ مكانتها كشريك موثوق به في المشهد المالي العالمي.

يشار الى ان مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" شاركت بفعالية منذ بدية العام في العديد من المؤتمرات والمعارض والنشاطات في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، المكسيك، الفلبين، ماليزيا، تايلاند، فيتنام، البحرين والأردن – وسيواصل الفريق رحلته العالمية إلى محطته التالية في مدينة دبي في الامارات العربية المتحدة للمشاركة في المؤتمر المالي الذي تشهده المدينة.

تقييم شركة إكس أس دوت كوم العالمية

مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) هي وسيط عالمي متعدد الأصول يوفر إمكانية التداول على مجموعة واسعة من المنتجات المالية بما في ذلك الأسهم، المؤشرات، المعادن، الطاقة، السلع، العملات، و العملات المشفرة.

تأسست في أستراليا في عام 2010، وقد نمت لتصبح رائدة في السوق العالمية في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية والتداول عبر الإنترنت مع تراخيص متعددة حول العالم.

توفر مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" للمتداولين، المستثمرين، المؤسسات المالية، وشركات الوساطة المالية إمكانية الوصول إلى السيولة المؤسسية العميقة وتكنولوجيا التداول المتقدمة، جنبًا إلى جنب مع تجربة تداول فريدة، وإدارة علاقات متميزة ، ودعم ممتاز للعملاء.

تحذير من المخاطر: يتم تداول منتجاتنا على الهامش وتحمل درجة عالية من المخاطرة ومن الممكن أن تخسر كل رأس مالك. قد لا تكون هذه المنتجات مناسبة للجميع ، ويجب عليك التأكد من ذلك فهم المخاطر التي تنطوي عليها.

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