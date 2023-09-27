الامارات – حصدت مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، الوسيط العالمي الرائد في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال جائزة "أفضل وسيط عالمي رائد في الأسواق المالية" وذلك في ختام فعاليات معرض دبي لتداول العملات الأجنبية (فوركس إكسبو دبي 2023) الذي نظمته شركة "أتش كيو مينا" الرائدة في مجال تنظيم المؤتمرات والمعارض يومي 26 و 27 سبتمبر في مركز التجارة العالمي بمدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة.

وقالت رئيسة قسم تنظيم المؤتمرات الدولية في مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" السيدة آندريا إلييس: يشرفنا بشدة أن يتم الاعتراف بنا كأفضل وسيط عالمي رائد في الأسواق المالية العالمية، ونعرب عن تقديرنا العميق لمنظمي المعرض على هذه الجائزة المرموقة.

وأضافت: لقد شهد قطاع التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، مما وضع الدولة في مكانة بارزة في منطقة الشرق الأوسط. وكدليل على تفانينا في تحقيق هذا التحول الإيجابي، يسعدنا أن نكون جزءًا من معرض دبي لتداول العملات الأجنبية (فوركس إكسبو دبي 2023) بصفتنا الراعي التيتانيوم العالمي. وقد أتاح لنا هذا الحدث فرصة رائعة للتواصل مع المهتمين في الخدمات المالية.

وتابعت: ان تعاوننا المستمر مع شركة "أتش كيو مينا" المنظمة للمعرض يؤكد على التزامنا الراسخ بالمبادرات التي تربط المتخصصين الماليين في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونود ان نجدد شكرنا للمنظمين على تقديرهم لمساهماتنا ومنحنا جائزة "أفضل وسيط عالمي رائد في الأسواق المالية".

وقد برزت مشاركة مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" في معرض دبي لتداول العملات الأجنبية (فوركس إكسبو دبي 2023) بصفتها الراعي التيتانيوم العالمي للحدث، من خلال عرض منتجاتها وخدماتها المتطورة وتقديم رؤى قيمة حول أحدث الاتجاهات والتطورات ضمن المشهد الديناميكي لقطاع التكنولوجيا المالية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي في شركة "أتش كيو مينا" السيد مايكل شوان: مع اختتام فعاليات معرض دبي لتداول العملات الأجنبية (فوركس إكسبو دبي 2023) يسعدنا ان نشيد بالدور المحوري الذي تلعبه مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم"، حيث تمثل شراكتهم المستمرة معنا شهادة واضحة على التزامهم بتطوير المشهد الاستثماري.

وأضاف: ان القطاع المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة هو بمثابة منارة للتقدم والتطور في منطقة الشرق الأوسط. وعلى هذه الخلفية، لعب معرض دبي لتداول العملات الأجنبية (فوركس إكسبو دبي 2023) دورًا مركزيًا حيث اكتسبت الأفكار المبتكرة واتجاهات الصناعة قدرًا كبيرًا من التغطية. ولذلك نجدد تقديرنا العميق لفريق عمل مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" على دعمهم الثابت، والذي بلا شك يزيد من قيمة هذا الحدث.

وتابع: في عصر تكتسب فيه الاستثمارات الرقمية أهمية ويمارس الوسطاء تأثيرًا كبيرًا داخل هذا النظام البيئي الديناميكي، نتوقع بفارغ الصبر مستقبلًا نواصل فيه معًا تعزيز بيئة تسهل الاتصالات الهادفة وتمكن كلاً من المتداولين والمشاركين في هذا المجال.

هذا وقد شهد معرض دبي لتداول العملات الأجنبية (فوركس إكسبو دبي 2023) حضورا بارزا ومميزا لمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" بصفتها الراعي التيتانيوم العالمي، حيث قام فريق عملها بعرض مجموعته الشاملة من الخدمات والخبرات في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال.

كما اتاحت هذه الفرصة لفريق عمل المجموعة التواصل مع المهتمين في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، وعرض حلولهم المبتكرة المصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتنوعة للمتداولين والمستثمرين.

بالإضافة إلى ذلك ، قدمت مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" خلال الحدث متحدثين متميزين قاموا بمشاركة أفكارهم وخبراتهم. وكان المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المجموعة السيد شادي سلوم، احد ابرز المتحدثين في المؤتمر من خلال محاضرته التي حملت عنوان "أهمية اسم النطاق الالكتروني (الدومين) للأعمال في العصر الحديث - إيلون ماسك وX.com مثالا".

وتبرز مشاركة مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" النشطة في هذه المناقشات الجذابة تفانيها في تعزيز نمو الصناعة المالية، وإقامة علاقات ذات مغزى مع أقرانها في هذا المجال، وترسيخ مكانتها كشريك موثوق به في المشهد المالي العالمي.

تقييم شركة إكس أس دوت كوم العالمية

مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) هي وسيط عالمي متعدد الأصول يوفر إمكانية التداول على مجموعة واسعة من المنتجات المالية بما في ذلك الأسهم، المؤشرات، المعادن، الطاقة، السلع، العملات، و العملات المشفرة.

تأسست في أستراليا في عام 2010، وقد نمت لتصبح رائدة في السوق العالمية في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية والتداول عبر الإنترنت مع تراخيص متعددة حول العالم.

توفر مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" للمتداولين، المستثمرين، المؤسسات المالية، وشركات الوساطة المالية إمكانية الوصول إلى السيولة المؤسسية العميقة وتكنولوجيا التداول المتقدمة، جنبًا إلى جنب مع تجربة تداول فريدة، وإدارة علاقات متميزة ، ودعم ممتاز للعملاء.

تحذير من المخاطر: يتم تداول منتجاتنا على الهامش وتحمل درجة عالية من المخاطرة ومن الممكن أن تخسر كل رأس مالك. قد لا تكون هذه المنتجات مناسبة للجميع ، ويجب عليك التأكد من ذلك فهم المخاطر التي تنطوي عليها.

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حول شركة "أتش كيو مينا"

شركة "أتش كيو مينا" هي شركة رائدة في تنظيم المؤتمرات والمنتديات والمعارض والدولية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأمريكا وأمريكا اللاتينية.

تشمل مجموعة فعاليات الشركة العلامات التجارية الرائدة في المعارض مثل Forex Expo Dubai و Money Expo Global و Crypto Expo Dubai و Crypto Expo Asia و Crypto Expo Global.

توفر "أتش كيو مينا" للعملاء والشركاء في جميع أنحاء العالم فرصًا للمشاركة والتجربة والقيام بأعمال تجارية من خلال المعارض وجهًا لوجه والمحتوى الرقمي المتخصص وحلول البيانات القابلة للتنفيذ.