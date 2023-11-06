الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت مجموعة ألدنهام التعليمية عن خطط تأسيس مدرسة جديدة في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) الواقع بقلب العاصمة الرياض، وتستهدف المدرسة جميع المراحل التعليمية من الروضة وحتى الصف 12، أي في المرحلة العمرية من 3 سنوات وحتى 18 عام.

ويأتي هذا الإعلان بعد مناقشات تفصيلية بين مجموعة ألدنهام التعليمية وشركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي، نجم عنها توقيع خطاب نوايا بين الشركتين عبّرا فيه عن موافقتهما الكاملة على بناء مدرسة جديدة ذات مستوى عالمي في مركز الملك عبد الله المالي النابض بالحياة في قلب مدينة الرياض.

ويرجع السبب في اختيار شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي لمجموعة ألدنهام التعليمية لتطوير المدرسة الوحيدة في وجهة الأعمال وأسلوب الحياة الرئيسية في المنطقة، إلى تاريخ مجموعة ألدنهام العريق والاستثنائي في مجال التعليم، ونهجها الفريد والشامل، المتطلع إلى مستقبل أفضل، بجانب توافقها مع رؤية المملكة 2030 والمتمثلة في وطن طموح، من خلال رفع جودة التعليم، والارتقاء بالجيل القادم، وتعزيز النموّ الاقتصادي.

هذا وسيتم بدء المرحلة الأولى من التصميم والبناء لمدرسة ألدنهام الجديدة والتي ستحمل أسم "الدنهام الرياض". ومن المتوقع استكمال بناء المدرسة لتبدأ في قبول الطلاب بحلول خريف 2026، وستكون المدرسة فريدة من نوعها بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وذلك كونها ستعتمد على تصميمًا متطورًا وحديثًا يجمع بين التاريخ العريق لمدارس ألدنهام الذي يمتد إلى نحو 425 عامًا وأحدث الوسائل والأساليب التعليمية، فمدارس ألدنهام رائدة التعليم التقدمي والشامل وتتبع نهجًا فريدًا استمر حتى اليوم.

ولعل ما يُميز مدرسة ألدنهام الرياض هو تبعيتها المباشرة باعتبارها مدرسة فرعية للمدرسة الأم في بريطانيا وهي مدرسة مستقلة وبارزة، ليس على مستوى المملكة العربية السعودية فحسب إنما على نطاق مجلس التعاون الخليجي، نظرًا لنموذج مجموعة ألدنهام التعليمية الذي يضمن حصول جميع الطلاب على الخبرة والمناهج والمعايير الأكاديمية مباشرة من المدرسة الأم في المملكة المتحدة.

ويبدأ هذا النهج المٌبتكر بغرس ثقافة مدارس ألدنهام من خلال إرسال رؤسائها الحاليين لمدارسها في المملكة المتحدة للعمل كمؤسسين للمدرسة الجديدة في الرياض، ليس هذا فحسب، إنما يقوم فريق التعليم في المملكة المتحدة بتنفيذ المناهج الدراسية بالمملكة المتحدة وتكييفها للتوافق مع كل مدرسة جديدة. وأخيرًا مشاركة الفريق الأكاديمي للمجموعة في المملكة المتحدة في المقابلات التي تُجرى مع الطلاب والمعلمين، وهذه النقاط هي مجرد أمثلة بسيطة للنهج العريق والمتطور الذي تتبعه مجموعة ألدنهام التعليمية في مدارسها.

الجدير بالذكر أن أول مدرسة لمجموعة ألدنهام تأسست في عام 1597م في شمال لندن وذلك في عهد الملكة إليزابيث الأولى، وقد تميزت المدرسة منذ نشأتها وعلى مدار قرون سعيها إلى تحقيق التميز الأكاديمي وتجسيد أفضل التقاليد والقيم العالمية واتباع ثقافة التفكير المستقبلي. والآن وبعد مرور أكثر من أربعة قرون ما زالت مدارس ألدنهام محتفظة بقيمها المبتكرة من خلال اتباع نهج ينظر إلى التعليم باعتباره سعيًا مستمرًا طوال الحياة ورحلة للنمو الشخصي، وليس مجرد درجة علمية.

لقد اختارت مجموعة ألدنهام التعليمية كافد - أكبر منطقة أعمال متعددة الاستخدامات حاصلة على شهادة LEED البلاتينية على مستوى العالم - ليكون مقرًا لمدرستها الثانية بالمملكة العربية السعودية، حيث افتتحت المجموعة مدرستها الأولى بالمملكة في عام 2022.

يقع كافد في قلب الرياض، وهو وجهة نابضة بالحياة وجاذبة للعائلات وأولياء الأمور من المواطنين والمقيمين والذي سيرحبون بالمستوى التعليمي المتميز والذي ستقدمه مجموعة ألدنهام التعليمية، كما يعد وجود مدرسة ألدنهام الرياض إضافة كبيرة وإيجابية للمجتمعات السكنية والتجارية بمركز الملك عبد الله المالي.

هذا وقد رحب الرئيس التنفيذي لشركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله بألدنهام الرياض في كافد قائلًا: "إن التعليم الجيد واسع النطاق هو أساس النمو والازدهار المجتمعي. وفي إطار سعي المملكة لتحقيق أهداف التحول التعليمي لرؤية 2030، فإن المملكة العربية السعودية تستثمر بكثافة في هذا القطاع، حيث خصصت حوالي 20% من الميزانية الوطنية في عام 2022م للتعليم، ويسعدنا في كافد أن نلعب دورًا في هذا الإطار والترحيب بمدرسة ألدنهام الرياض والتي ستوفر تعليمًا دوليًا متميزًا لمجتمع كافد وللعائلات السعودية والأجنبية في الرياض."

يجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية تضع التعليم في مركز أولوياتها لرؤية 2030، حيث تعمل حاليًا على تنفيذ أجندة إصلاحية طموحة تمكنها من أن تكون العاصمة الرياض من أكثر مدن العالم تنافسية وصالحة للعيش بحلول عام 2030م.

من جانبه قال الشريك الإداري لمجموعة ألدنهام التعليمية شهرام هاشمي: "يُشرفنا أن نكون جزءًا من كافد وأسرة صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ونتطلع إلى البناء على هذه العلاقة القيمة من خلال توفير تعليم عالمي للأجيال الحالية والمستقبلية، والمساعدة في جعل رؤية 2030 حقيقة واقعية، مضيفًا: نحن فخورين بالنمو الهائل الذي تشهده البلاد ويسعدنا أن نكون قادرين على لعب دور في هذا السياق والمساعدة في خلق مُستقبل مُستدام".

وأضاف الشريك الإداري لمجموعة ألدنهام التعليمية أليك نجاد قائلًا: "نود أن نتقدم بجزيل الشكر للهيئة الملكية لمدينة الرياض، ووزارة الاستثمار، لدعوتنا كأول المؤسسات التعليمية التي تم فحصها للتعاون في برنامج إصلاحي وتطويري لمراحل التعليم العام. مضيفًا: " تُؤمن مجموعة ألدنهام إيمانًا عميقًا بأن مسؤوليتنا لا تتوقف فقط عند تشغيل مدارسنا الخاصة بأعلى المعايير الممكنة، ولكن أيضًا أن نكون شركاء رائدون مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض ووزارة الاستثمار ووزارة التعليم بالإضافة إلى القطاع الخاص في تحقيق النمو الشامل لتوفير التعليم بجودة عالية في المملكة".

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حول مركز الملك عبدالله المالي "كافد"

يقع مركز الملك عبد الله المالي "كافد" في مدينة الرياض، ويُعتبر وجهة أعمال وأسلوب حياة يتميز بطابع فريد مع بنية تحتية حديثة ورقمية، تعود ملكية "كافد" وإدارته إلى شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي التي تأسست في عام 2018 وهي مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية للمملكة العربية السعودية.

يضم "كافد" 95 بُرجًا صممتها 25 شركة معمارية عالمية رائدة، والتي أعادت تشكيل أفق مدينة الرياض، ويُعد المركز وجهة متعددة الاستخدامات نابضة بالحياة تُقدم خيارات متعددة عبر مساحتها البالغة 1.6 مليون م² وهو أكبر مشروع تطوير عقاري يحصل على شهادة LEED البلاتينية التي تعتبر أعلى اعتماد من مجلس المباني الخضراء الأمريكية.

حول مجموعة ألدنهام التعليمية:

مجموعة ألدنهام التعليمية هي مجموعة تعليمية عالمية رائدة وعريقة، وهي امتداد لمؤسسة ألدنهام. على مدار 425 عام وحتى الآن تقوم ألدنهام بتعليم الأطفال، وتتضمن مدارسها مراحل دراسية متنوعة حيث تشمل مدرسة ألدنهام الثانوية المختلطة (11 - 18 عام)، ومدرسة ألدنهام الإعدادية المختلطة (5 - 11عام)، وحضانة ألدنهام المختلطة (3 - 4)، ومدرسة سانت هيلدا الإعدادية (للبنات 4 - 11)، وحضانة بلوبيرد المختلطة (2 - 4).

افتتحت مدرسة ألدنهام الإعدادية بالرياض في عام 2022، وتستقبل الأطفال من عمر 3 أعوام وحتى 11 عام، حيث يستفيد الطلاب من نموذج التعليم البريطاني الشامل الذي تتميز به مدرسة ألدنهام الأم في المملكة المتحدة والتي يعود تاريخها إلى عام 1597.

إن مجموعة ألدنهام التعليمية تحت قيادة السيد شهرام هاشمي والسيد أليك نجاد، وهما الشركاء الإداريون والمديرون في مجلس إدارة مجموعة ألدنهام التعليمية.

يتمتع شهرام بخبرة 25 عامًا في إدارة الملكيات الخاصة، والخدمات المصرفية الاستثمارية، واستراتيجية الأعمال مع شركات عالمية رفيعة المستوى، وصناديق الثروة السيادية، وقد استثمر وأدار فرص الاستحواذ والتحول في الأسواق الناشئة. كما يتمتع بخبرة استثمارية واسعة في قطاع التعليم. وقد شغل شهرام العديد من المناصب في مجالس الإدارة البارزة وعمل كمستشار لمجالس إدارية في دول مجلس التعاون الخليجي.

يمتلك أليك خبرة عشرين عامًا في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية والتمويل العقاري وريادة الأعمال. وقد أسس شركتين ناشئتين في الأسواق الناشئة، وأدار فرقًا متنوعة في بيئات عالية الضغط تتعامل مع فرص التحول، كما أدار أعمالًا تمتد عبر بلدان متعددة بالإضافة إلى سلاسل التوريد. قضى أليك النصف الأول من حياته المهنية في تطوير مبادئ الاستثمار السليم ومهارات العمل لدى البنوك الاستثمارية البارزة.