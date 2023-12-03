مدينة الكويت: تماشيًا مع تزايد اهتمام القطاع المالي على المستوى العالمي بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ، أنتجت مجموعة أكسفورد للأعمال بالتعاون مع بنك الكويت الوطني مادة فيلمية تسلط الضوء على مدى التزام القطاع المصرفي الكويتي بالتنمية المستدامة.

وتوضح المادة الفيلمية التي تحمل عنوان: "البنوك الكويتية تستهدف التنمية المستدامة، كيفية استجابة المؤسسات المالية الرائدة في الكويت لأكثر القضايا إلحاحًا في عصرنا الحالي، مثل التغيّر المناخي، وعدم المساواة الاجتماعية، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك من خلال مواءمة إستراتيجياتها الأطرَ الدولية لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية . كما تقدم نظرة شاملة حول أفضل السبل لتنفيذ هذه التوجهات العالمية داخل المنطقة.

ويستهدف بنك الكويت الوطني نهجًا في مسار استراتيجيته المستقبلية يقوم على إدماج مقاييس الحوكمة البيئية والاجتماعية في التقييمات الائتمانية للعملاء، كما يخطّط ل لإدراج هذه المبادئ بحلول عام 2024، وذلك لتقييم التأثيرات البيئية للعملاء بشكل شامل.

وتوضح مجموعة أكسفورد للأعمال تبنّي البنوك الكويتية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ؛ للإسهام في تحقيق التنمية المستدامة في القطاع المصرفي عبر توفير مجموعة من البرامج والمبادرات؛ مثل: "القروض الصديقة للبيئة"، و"الخدمات الاستشارية للعملاء"، و"إطار التمويل المستدام"، وذلك لتقديم العون للعملاء من الشركات والأفراد والمجتمع ككل؛ لبذل مزيد من الجهود لتحقيق مستقبل أكثر مستدام.

وإضافة إلى ذلك، يسّلط إطار التمويل المستدام، الذي أطلقه بنك الكويت الوطني عام 2022، الضوء على دور التمويل في مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية، مما يجعل الكويت مؤثّرًا رئيسيًا ورائدًا في جهود الاستدامة على مستوى المنطقة.

كما يتعامل البنك مع قضية الحوكمة في الجوانب البيئية والاجتماعية على أنها أمر محوري، لا سيما في ظل وجود مبادئ توجيهية طوعية تؤطر هياكل هذه الحوكمة في دول الخليج، إذ تتخذ البنوك الخليجية تدابير استباقية في إدارة المخاطر، كما تتعاون بشكل وثيق مع خبراء موثوقين في هذه الصناعة؛ لتطوير جوانب الحوكمة البيئية والاجتماعية الخاصة بكل القطاعات.

وبهذه المناسبة، أشار السيد عصام جاسم الصقر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، إلى أن البنك يركز في أولوياته على أهداف تتجاوز الخدمات المصرفية التقليدية، وقال: "ندرك أن دورنا يمتد إلى ما هو أبعد من الخدمات المالية؛ خاصة عندما يتعلق الأمر بتشكيل مستقبل أكثر مسئولية وشمولاً تجاه القضايا الملحة بيئيًا، واجتماعيًا، وتساهم في الازدهاراقتصاديًا. لذلك فإن تركيزنا على مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية يؤكد هذا الالتزام، ويدفعنا للعمل بنشاط أكبر لتحقيق مستقبل أكثر مسؤولية واستدامة للجميع".

من جانبه، أعرب مارك أندريه دي بلوا، مدير محتوى الفيديو في مجموعة أكسفورد للأعمال عن اعتزازه بهذا التعاون، مشيرًا إلى أنه يتجاوز مجالات الشراكات التجارية التقليدية، ويمثّل شهادة على الالتزام الاستباقي للمؤسسات المالية الكويتية لإحداث تأثير ملموس. وقال: "تحرص هذه المؤسسات من خلال أعمالها على تشكيل مستقبل يرتكز على الاستدامة والمسؤولية، وهذا الالتزام بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية يتجاوز هوامش الربح؛ لأن الأمر يتعلق هنا بتعزيز مستقبل أكثر استدامة وشمولية للصناعة والمجتمعات التي تخدمها."

لمشاهدة الفيديو كاملًا، يرجى زيارة الرابط التالي:

https://oxfordbusinessgroup.com/videos/kuwaits-banks-target-sustainable-growth-media/



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ومن خلال مجموعة منتجاتها، مثل: الأخبار والآراء الاقتصادية، واستطلاعات الرأي الخاصة بالرئيس التنفيذي لمجموعة أكسفورد للأعمال، والأحداث والمؤتمرات، والمنصة العالمية التي تبث مقابلات فيديو حصرية، ونشر التقارير، إضافة إلى قسمها الاستشاري، فإن المجموعة تقدم تحليلًا شاملًا ودقيقًا للتطورات على مستوى الاقتصاد الكلي والقطاعات من أجل فرص الاستثمار السليمة وقرارات العمل.

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