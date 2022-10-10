أبوظبي: يسلط مجمع توازن الصناعي، الذراع الممكن للتطوير الصناعي لمجلس التوازن الاقتصادي، إبان مشاركته في المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر (آيسنار أبوظبي 2022)، الضوء على "واثق"، وهو مختبر متخصص للأمن السيبراني.

ويستعرض المجمع عبر منصته في المعرض الإمكانيات والخدمات التي يوفرها واثق من خلال مختبراته الأربعة وهي مختبر عدة الحواسيب ومختبر برامج الحواسيب ومختبر الإشارة ومختبر التشفير.

ويقول شريف هاشم الهاشمي، رئيس مجلس إدارة مجمع توازن الصناعي، أن واثق يلبي الطلب المتزايد للأمن السيبراني وسط القطاعات الحكومية والخاصة مما يحتم مواكبة التقدم التكنولوجي المتسارع الذي يشهده العالم في هذا المجال.

ويقع مقر واثق في مركز الفحص والتأهيل التابع للمجمع، وهو يسعى لاكتشاف ومنع أي تهديدات تستهدف أمن الأنظمة والأجهزة الإلكترونية. ويقوم مختبر واثق بفحص واعتماد الكفاءة الأمنية للمنتجات باستخدام معدات مخبرية متطورة للغاية.

ويقول المهندس فايز صالح النهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجمع توازن الصناعي في هذا الصدد أن تركيز واثق ينصب على الأمن السيبراني وعلى مكامن الضعف التي يمكن استهدافها بالاستعانة بالوسائل التكنولوجية الحديثة.

ويضيف قائلاً "نركز على حماية الوسائل والمنتجات التكنولوجية وتعزيز قابليتها لدرء أي مخاطر، وبالتالي دعم القطاعات الحكومية وقطاعات الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة".

ويشير فايز النهدي إلى أن مركز الفحص والتأهيل يأتي في إطار التوسع المتواصل لمجمع توازن الصناعي ورؤيته الرامية لتوفير بيئة تشغيلية آمنة ومستدامة للقطاعات الحكومية والخاصة بالدولة.

وسوف يقوم واثق، من منطلق مهامه المتمثلة في الكشف عن أي مكامن ضعف والتصدي لأي تكتيكات أو تقنيات مستخدمة في الهجمات السيبرانية، بتقديم عروض حية خلال معرض آيسنار تشمل الكيفية التي يتم بها اختراق الهواتف النقالة واستغلال خاصية التعرف عبر الترددات اللاسلكية لبطاقات دخول الأجهزة واختراق تشفير مفتاح الاسترداد Bit Locker والذي قد يؤثر على أجهزة الخوادم وأنظمة التشغيل.

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نبذة عن مجمع توازن الصناعي

يعمل مجمع توازن الصناعي - الذراع الممكن للتطوير الصناعي لمجلس التوازن الاقتصادي – على تمكين تطوير الصناعات الاستراتيجية في القطاعات الدفاعية والأمنية وصناعات الطيران بدولة الإمارات العربية المتحدة. ويقدم المجمع حلول شاملة للقطاعات الصناعية من خلال مرافق مصممة وفقاً لأعلى المعايير العالمية تمثل منظومة متكاملة لدعم تأسيس الشركات والأعمال بمختلف أنواعها. ويتميز المجمع بمنطقة خاصة وآمنة للذخائر وهي الأولى من نوعها في المنطقة وتخدم قطاع الصناعات الدفاعية وكذلك بمركز متكامل لفحص وتأهيل الذخائر والأسلحة.

كما يقدم المجمع، من خلال موقعيه في منطقة العجبان بأبوظبي ومجمع نبراس العين للطيران، خدمات مميزة لعلاقات العملاء تتضمن امتيازات شاملة وحلول مفصلة ومبتكرة وعالية التنافسية لدعم المستثمرين ورواد الأعمال والتصنيع لتأسيس وتنمية أعمالهم في بيئة مجتمعية راقية.