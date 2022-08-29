·المجمع الأول من نوعه في الشرق الأوسط يضم خمس مناطق ترفيهية متنوعة

·المجمع الترفيهي المتكامل لعشاق الألعاب ينشئ مجتمعاً للنخبة ويوفر للمحترفين مركز تدريب مميز

·مجمع بكسول يفتتح أول أكاديمية للرياضة الإلكترونية في الشرق الأوسط ويشرف على إدارتها

·الوجهة الجديدة تفتتح أبوابها في الربع الأخير من عام 2022

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: كشف مجمع بكسول للألعاب، المركز الاستثنائي للرياضة الإلكترونية وألعاب الواقع الافتراضي، عن استعداده لافتتاح أبوابه مع نهاية العام الحالي في القناة، الوجهة الأبرز من نوعها في أبوظبي، لترسيخ مكانة العاصمة الإماراتية في قطاع الرياضات الإلكترونية العالمي.

ويحتضن بكسول للألعاب، الوجهة الترفيهية المتكاملة، منطقة ألعاب الواقع الافتراضي التي تلبي تطلعات اللاعبين بمختلف مستوياتهم، إلى جانب أكاديمية الرياضة الإلكترونية، التي توفر لعشاق الألعاب المحترفين مركزاً تدريبياً استثنائياً. ويهدف المجمع الجديد إلى تمكين مجتمع الألعاب الإلكترونية الاحترافي والارتقاء بقدرات أبطال هذه الرياضة على المستوى العالمي من خلال إطلاق أول أكاديمية مرخّصة في الشرق الأوسط واستضافة بطولات عالمية في الصالة الفريدة المخصصة للمسابقات الكبرى، والتي تتسع لـ 800 شخص. كما تضم الأكاديمية منصة إي سبورتس للألعاب الإلكترونية، والتي تتيح لعشاق هذه الرياضات متابعة أهم فعاليات القطاع أثناء استمتاعهم بأشهى المأكولات والمشروبات.

ويتيح المجمع الجديد لعشاق الألعاب مجموعةً من أفضل المرافق والمساحات المخصصة لألعاب الواقع الافتراضي والألعاب الكلاسيكية وألعاب الكونسول وألعاب الهاتف المحمول والرياضات الإلكترونية، بما يتماشى مع احتياجات قطاع الألعاب الإلكترونية لتطوير الألعاب والتدريب عليها وتوفير التجارب الممتعة والألعاب الاحترافية الفردية ومتعددة اللاعبين والجماعية، إلى جانب المساحات المجهّزة لاستضافة مهرجانات الألعاب العالمية. ويُعد قطاع الرياضات الإلكترونية أحد أكثر القطاعات نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المتوقع أن تصل قيمة هذا القطاع في الإمارات إلى 930 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2025. ويهدف هذا المجمع إلى تسليط الضوء على مكانة أبوظبي الرائدة في مجال الرياضات الإلكترونية وبث فعالياتها للملايين من عشاق الألعاب.

ويتصدر هذا المجمع جهود الترفيه الرقمية، باعتباره أحد أبرز الوجهات الجذابة التي تتيح للجميع إمكانية الوصول إلى العديد من الألعاب الإلكترونية. ويوفر بكسول للألعاب العديد من التجارب المناسبة لجميع الأعمار ومختلف المستويات، باعتباره ملتقى مميزاً لعشاق الرياضات الإلكترونية، مثل فيفا، ووجهةً فريدةً تتيح أفضل تجارب الواقع الافتراضي لجميع أفراد العائلة، ومكاناً مثالياً يشارك فيه الأصدقاء في أمتع البطولات الإلكترونية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال بول هاميلتون، المدير العام لدى بكسول للألعاب: "يعيد مجمع بكسول للألعاب، بما يوفره من إمكانات، تعريف مفهوم الألعاب الإلكترونية الحديث في المنطقة، باعتباره وجهةً ترفيهيةً متكاملةً تضم أول أكاديمية للألعاب الإلكترونية في الشرق الأوسط. ونسعى في المجمع إلى تمكين مزيد من اللاعبين، انطلاقاً من إدراكنا لأهمية الرياضات الإلكترونية في تعزيز الإبداع والقدرة على حل المشكلات وتنمية المواهب القيادية. لذا تم تصميم مجمع بكسول للألعاب لتوفير عالم جديد من التجارب الترفيهية الرقمية، وتسليط الضوء على مكانة أبوظبي الراسخة في مجال الألعاب الرياضية وقطاع الترفيه الرقمي".

وأضاف قائلاً: "يهدف المجمع أيضاً إلى توفير تجارب احترافية في الشرق الأوسط، وتدريب اللاعبين في أكاديمية المجمع الخاصة للمشاركة في مختلف الفعاليات على مستوى العالم، إلى جانب استضافة أهم البطولات العالمية التي يتنافس فيها أبرز اللاعبين الدوليين أمام أكثر من 800 مشجع في المساحة المخصصة للمسابقات الكبرى، بالإضافة إلى ملايين المشاهدين من مختلف أنحاء العالم. ويستعد المجمع لاستقبال عشاق الرياضات الإلكترونية مع استكمال أعماله في الربع الأخير من هذا العام. كما نتعاون مع أبرز الخبراء الدوليين وأهم الشركاء في قطاع التكنولوجيا، مثل شركة روبوكوم في آر، لنوفر للاعبين أحدث التجارب وأكثرها تميزاً".

تتم دعوة اللاعبين، بمجرد دخولهم إلى المركز، للمشاركة في إحدى مهمات الواقع الافتراضي التي تهدف لإنقاذ البشرية في كوكب بكسول. وتدور اللعبة، التي يمكن للجميع المشاركة فيها، حول قصة نشوء عالم جديد والأفراد الذين قاموا بإنشائه.

ومن جانبه، قال كريم ابراهيم، المؤسس المشارك لمجمع بكسول والمدير التنفيذي لروبوكوم في آر: "صممنا تجربة الواقع الافتراضي المخصصة، باعتبارنا الشريك التقني للمجمع، لنتيح للاعبين المشاركة في مغامرة استثنائية والاستمتاع بأبرز التجارب السينمائية والتفاعلية في القطاع. وتتمثل مهمتنا في روبوكوم في آر في ابتكار تجارب ألعاب تتيح للاعبين استكشاف أبعاد جديدة لعالم الألعاب الإلكترونية والتحكم بشخصياتهم في اللعبة أثناء الاستمتاع بأجواء الواقع الافتراضي الترفيهية. ونوفر في مجمع بكسول أول سماعات لاسلكية في المنطقة في عالم مفتوح متعدد المنصات، حيث تتم مزامنة سماعات إتش تي سي فوكوس 3 مع التقنيات رباعية الأبعاد وأجهزة محاكاة منصات الحركة للاستمتاع بأقصى إمكانيات تجارب الواقع الافتراضي. وتوفر المغامرات العشر المتكاملة، والتي تتراوح مدة كل منها بين ست إلى عشر دقائق، تجارب فريدة بفضل أجهزة محاكاة الطائرات والسباقات وغرف ألعاب الهروب وألعاب الرماية والقفز المظلي والأفعوانيات، لتطلق العنان للخيال وترسم معايير جديدة لقطاع الترفيه التفاعلي".

ألعاب الواقع الافتراضي - كوكب بكسول

تضم لعبة الواقع الافتراضي الأولى من نوعها، كوكب بكسول، عشر مغامرات مختلفة من تجارب الواقع المعزز، وتشمل ألعاب الرماية والأفعوانيات الافتراضية وجولات بين المجرات للوصول إلى الكوكب الجديد بمساعدة مجموعةٍ من المرشدين. وتتمحور اللعبة التفاعلية، بنمطي الآركيد والقصة، حول حماية الموطن الجديد للبشرية على كوكب بكسول، الذي يحتاج لمساعدة اللاعبين لصد الهجوم الذي يتعرض له.

وتبدأ اللعبة بقصةٍ حول انتشار الأمراض والحروب على كوكب الأرض، إلى أن يتعاون أربعة علماء لابتكار تقنية جديدة تتيح السفر بين المجرات والانطلاق في رحلة إلى ما سيُعرف لاحقاً بكوكب بكسول.

وينطلق العلماء المؤسسون مع ألف مواطن من مختلف الأعراق البشرية والخلفيات المعرفية في الأرض. وبعد الهبوط القاسي على الكوكب الجديد، يبدأ الزوار بتوزيع مواردهم بعناية واستخدام تقنية بكسول الجديدة لتطوير الكوكب.

ويبني المستوطنون الجدد بعد أعوام طويلة مدينة ليجاسي الخضراء والمستدامة، والتي تلبي احتياجات السكان على حساب صحة المؤسسين الذين يدخلون إلى حجرات التبريد ليناموا لمدة عام واحد بهدف استعادة قوتهم. ويقوم بعدها صديقهم، الروبوت إيريك، بإيقاظهم وقيادتهم في مهمة استثنائية لهزيمة الأعداء واستعادة حريتهم.

أكاديمية الرياضة الإلكترونية

توفّر الأكاديمية صفوفاً دراسية خاصة، حيث يُمكن للمدربين المحليين والعالميين تدريب الفرق والأفراد. ويدعو مجمع بكسول، في أول تجربةٍ من نوعها في العالم العربي، أبطال العالم في الألعاب الافتراضية لتقديم تدريبات فردية مخصصة لبعض اللاعبين المميزين وتعليمهم أسرار تحقيق الانتصار.

ويشرف عميد الأكاديمية بنفسه على جدول التدريب وعملية منح الشهادات ليضمن تزويد المشاركين بالأدوات والمعارف اللازمة مع الالتزام بأعلى معايير التعليم الآمن والتأكيد على ضرورة المسؤولية في اللعب. وتعمل الأكاديمية وفق منهجية شاملة ومتكاملة لتزويد الطلاب بالمعدات اللازمة والدعم الضروري وتعريفهم بمنظومة الألعاب والرياضات الإلكترونية وزيادة فرص العمل في هذا المجال وإتاحة فرص النجاح للشباب وتسليط الضوء على تميزهم في الرياضات الإلكترونية.

وتتيح الأكاديمية لمحترفي الألعاب الإلكترونية إمكانية المشاركة في المنافسات الاحترافية التي تعتمد على الحركة السريعة، ليكون مجمع بكسول موطناً لأول أكاديمية للرياضات الإلكترونية في المنطقة، والتي تعمل على تمكين أبطال اللعبة المستقبليين. وتوفّر الأكاديمية مساحةً حصرية مخصصة للتدريب والتنافس وتطوير المهارات والمسيرة المهنية في مجال الرياضات الإلكترونية مع مدخل مخصص لنخبة اللاعبين المحترفين مما يسهم في تطوير قطاع الرياضات الإلكترونية في الشرق الأوسط.

وتوفر الأكاديمية الألعاب الإلكترونية على الأجهزة المحمولة مع إنترنت فائق السرعة، كما تقدم المقابس والمراوح والهواتف المحمولة للألعاب، حيث تتيح إمكانية استئجار هواتف محمولة مخصصة للألعاب ومميزة بأداء عالٍ جداً مع تقديم هواتف مزودة بنظام تبريد مائي.

منصة الرياضات الإلكترونية والألعاب الكلاسيكية

توفّر الأكاديمية منطقة ريترو جمينج، المساحة المثالية لمحبي الألعاب الإلكترونية الكلاسيكية مثل باك-مان وسبيس إنفيدرز، التي تم تصميمها لتمنح اللاعبين تجربة ألعاب فردية جماعية ممتعة وفريدة تجمع بين البساطة والراحة.

ويتم حالياً بث بطولات ومسابقات الرياضات الإلكترونية لملايين المشاهدين في جميع أنحاء العالم، حيث تتنافس الفرق للفوز بجوائز ضخمة. وتعرض منصة الألعاب الإلكترونية إي سبورتس أبرز الفعاليات العالمية لهذا العام، لتتيح فرصة مميزة لعشاق الرياضات الإلكترونية الذين يتطلعون إلى تعلم مهارات جديدة أو مشاهدة المنافسات بين لاعبيهم المفضلين. وتقدم الوجهة تشكيلةً واسعة من أشهى المأكولات والمشروبات، ما يجعلها مقصداً مفضلاً لليافعين ومحبي الألعاب الإلكترونية.

وأنشأ بكسول للألعاب منطقة استرخاء مثالية للراغبين بالاستمتاع بأوقاتٍ هادئة مع الأصدقاء مع وسائد مريحة للجلوس وشاشات كبيرة أثناء اختيار اللعبة المفضلة من ألعاب الكونسول. كما تستضيف المساحة مختلف أنواع الألعاب بما فيها فورتنايت وبوكيمون وماينكرافت، ما يتيح للزوّار الاستمتاع بلعبتهم المفضلة ضمن أجواءٍ من المتعة والتسلية.

ألعاب البث المباشر واستوديوهات البث

يعد بث الفعاليات والمسابقات والبطولات من قبل اللاعبين المحترفين ونجوم الإنترنت أحد أهم العوامل في ازدهار قطاع الألعاب الإلكترونية. ويضم مجمع بكسول للألعاب مجموعةً من المرافق المزودة بأحدث التقنيات وفق أعلى المواصفات لتوفير تجارب استثنائية للهواة والمحترفين.

قاعة مخصصة لفعاليات الرياضات الإلكترونية

يضم مجمع بكسول للألعاب واحدة من أكبر مساحات الألعاب في المنطقة مع تجهيزات ملائمة لاستضافة المسابقات الدولية بما فيها، شاشة LED بمقاس 72 متراً مربعاً مدعومةً بنظام الصوت والإضاءة مع قدرة استيعابية تتجاوز 800 شخصاً. وتستقطب الصالة الجهات الراعية على الصعيدين الإقليمي والدولي، ما يرسخ مكانة أبوظبي كمركزٍ إقليمي للرياضات الإلكترونية، كما توفر مرافق حصرية لمشاهدة المسابقات، مثل الردهة المخصصة لكبار الشخصيات. وتستضيف الصالة فعاليات الرياضات الإلكترونية بجميع أنواعها، ما يتيح فرصة ظهور أفضل اللاعبين على خشبة المسرح أمام حشد من الجمهور بينما يستمتع الملايين بمشاهدة الفعالية عبر الإنترنت.

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