تقام أولى فعاليات السلسلة «الشارقة محطة المستقبل: الرعاية الصحية»، في التاسع والعشرين والثلاثين من الشهر الجاري بمشاركة نخبة من قادة وخبراء القطاع الصحي المحلي والعالمي.

جلسات علمية حوارية تجمع بين الطموح والرؤية الفكرية والتطبيق العملي

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة- يستعد مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار (SPARK) لتنظيم منتدى «الشارقة محطة المستقبل: الرعاية الصحية»، الذي ينعقد يومي 29 و30 من أكتوبر الجاري تحت شعار «البحث والتطوير في مجال الرعاية الصحية»، بمشاركة نخبة من الخبراء وقادة القطاع الصحي المحلي والعالمي من عدد من الجهات الحكومية والخاصة والأوساط الأكاديمية والصناعة والشركات الناشئة.

ويُعد هذا المنتدى أول فعاليات سلسلة « الشارقة محطة المستقبل» Sharjah Next التي يطلقها المجمع لتكون منصة عالمية لعرض الابتكارات والتكنولوجيا في القطاع الصحي، حيث يقدم تجربة تفاعلية متكاملة تمكّن المشاركين والزوار من استكشاف أحدث التقنيات التي تقود مستقبل الطب والرعاية الصحية حول العالم.

وتقام فعاليات المنتدى في ثلاثة مواقع مترابطة ضمن المجمع، بما في ذلك المسرح الخارجي المفتوح، ليكون الحدث ملتقى يجمع المبتكرين ورواد الصناعة والجمعيات الطبية وشركات الأدوية والتقنيات الحيوية والجامعات والهيئات الحكومية والتنظيمية، بهدف تبادل المعرفة وتعزيز التعاون في تطوير مستقبل الرعاية الصحية.

وقال حسين المحمودي، المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار: "من المعروف أن قطاع الرعاية الصحية من أسرع القطاعات نموًا في العالم اليوم، مدفوعًا بالتكنولوجيا في القطاع الصحي. ومن هنا اخترنا أن تكون الرعاية الصحية المحور الأول في سلسلة «الشارقة محطة المستقبل» لأنها تمثل إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية النمو التي يتبناها المجمع. وندعو جميع المهتمين بالقطاع الصحي إلى المشاركة في هذا الحدث المميز".

ويرتكز المنتدى على البيولوجيا البشرية، حيث يتناول المسار من المفاهيم العلمية إلى التطبيقات الواقعية عبر ثلاثة محاور رئيسية: الدماغ، الذي يناقش أحدث التطورات في علوم الأعصاب واضطرابات الإدراك، بما في ذلك التشخيص المعزز بالذكاء الاصطناعي والمرونة العصبية ؛و أمراض القلب والأيض، الذي يسلط الضوء على العلاجات الدقيقة وآليات الجزيئات الجديدة وتوصيل الأدوية المبتكر والمراقبة الرقمية المستمرة؛ والجسم البشري، الذي يركز على التشخيصات والعلاجات الثورية مثل العلاج المناعي للسرطان ومنصات توصيل الأدوية المتقدمة، إضافة إلى مناقشة الأبعاد الأخلاقية للتغير السريع في هذا القطاع.

ويأتي تصميم البرنامج ليجسد فهمًا عميقًا لمنظومات الابتكار، حيث تجمع الجلسات بين الطموح والرؤية الفكرية والتطبيق العملي. يبدأ المنتدى بكلمة رئيسية تضع الأهداف الاستراتيجية وتؤسس المصداقية العلمية للمنتدى، تليها جلسات متخصصة تعمّق النقاش في قضايا محددة مع الحفاظ على الترابط بين التخصصات المختلفة، تركيزا على الفئات الرئيسية الثلاث: الدماغ، القلب والأيض، والجسم البشري، كما تتضمن الجلسات فرصًا لدمج وتلاقي الأفكار وورش عمل تفاعلية لتطبيق المفاهيم وتحويل الرؤى إلى مشاريع عملية.

ويعكس الحدث نهجًا تكامليًا للابتكار من خلال شراكات استراتيجية تضم مجموعة من الجهات البارزة مثل مجموعة بيئة، وحي جواهر بوسطن الطبي، ومستشفيات ومراكز ميدكير، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وهيئة الشارقة الصحية، ومستشفى جامعة الشارقة، بالإضافة إلى جامعة الشارقة والجامعة الأمريكية في الشارقة كشريكين أكاديميين. كما يتكامل العنصران البحثي والمعرفي مع المعرض المصاحب وفرص التواصل المباشرة لتعزيز التعاون في مجالات البحث ونقل التكنولوجيا والاستثمار في المشاريع الصحية.

وتتبنى الشارقة نهجًا متميزًا في تطوير قطاع الرعاية الصحية عبر ربط البحث العلمي بالتطبيق العملي، مما يرسخ مكانتها كمركز إقليمي متقدم في مجالي التكنولوجيا الحيوية والرعاية الصحية المتقدمة. ويركز المنتدى على أولويات ملحّة تشمل ارتفاع معدلات الأمراض القلبية والتمثيل الغذائي، وتزايد تأثير الاضطرابات العصبية، والحاجة إلى تطوير حلول تشخيصية وعلاجية مرنة وأكثر دقة. ويقاس نجاح هذا المنتدى ليس بعدد الحضور، بل بالنتائج التي تسفر عنها المشاركة من شراكات استراتيجية ونقل للمعرفة والتكنولوجيا وتطبيقات عملية ملموسة.

وتوفر مدينة الشارقة للرعاية الصحية نموذج المنطقة الحرة الذي يتيح ملكية أجنبية كاملة بنسبة 100% وحوافز ضريبية، بينما يعمل مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار على تسريع نمو الشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا الصحية من خلال برامج التمويل والشراكات مع القطاعين الأكاديمي والصناعي. كما أصبحت الشارقة مركزًا مهمًا للذكاء الاصطناعي في التشخيص الطبي والتقنيات الطبية الحديثة والصحة الرقمية، وتشارك حلولها المبتكرة على الساحة العالمية من خلال فعاليات مثل معرض "آراب هيلث".

كما تشهد الإمارة توسعًا في عقد تحالفات عالمية كبرى لتطوير مستوى الرعاية الصحية، ومن أبرزها مشروع حي جواهر بوسطن الطبي بالشراكة مع مستشفى ماساتشوستس العام ومعهد دانا فاربر، لتقديم خدمات علاج السرطان وفق أعلى المعايير العالمية.

وعلى الصعيد العالمي، تشير تقارير «بيزنس ريسيرش كومباني» إلى أن سوق تكنولوجيا الرعاية الصحية سيشهد نموًا هائلًا خلال السنوات القادمة ليصل إلى نحو 1.225 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 20.2%، مدفوعًا بالتحول نحو الرعاية القائمة على القيمة، والتركيز على الوقاية الصحية، وتكامل البيانات وتبادلها، ونمو المراقبة عن بُعد، وتطور البنية التحتية الصحية حول العالم.

