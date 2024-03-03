مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار يوقع مذكرة تفاهم مع ألكيمست الدوحة

تهدف الشراكة إلى تمكين الابتكار وتعزيز تقدم منظومة التكنولوجيا في قطر

الدوحة، قطر: وقع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار مذكرة تفاهم مع شركة ألكيمست الدوحة، وذلك خلال مشاركته في قمة الويب قطر 2024، وفي إطار جهوده للارتقاء بمنظومة الابتكار في قطر وزيادة تأثيرها في دفع عجلة الإنتاجية والنمو الاقتصادي.

وقد تم توقيع مذكرة التفاهم من قبل الشيخ عبد الله بن مبارك آل ثاني نيابة عن مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، والسيد/ رافي بيلاني نيابة عن ألكيمست الدوحة، وذلك ضمن أنشطة قمة الويب قطر 2024.

بهذه المناسبة، صرح المهندس/ عمر الأنصاري، الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، قائلاً: "تمثل الشراكة الاستراتيجية بين مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار وألكيمست الدوحة خطوة فارقة في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في منظومة التكنولوجيا في قطر". وأضاف: "تؤكد هذه الشراكة التزام مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار تجاه تعزيز الابتكار وتطوير منظومة البحوث والتطوير والابتكار في قطر، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030".

من جانبه، علق السيد/ رافي بيلاني، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة ألكيمست أكسليرتور، قائلاً: "نحن متحمسون للشراكة مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار من أجل تزويد رواد الأعمال والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المرتبطة بشركة ألكيمست الدوحة بدعم غير مسبوق، وتسهيل دخولهم ونموهم في منظومة قطر للبحوث والتطوير والابتكار."

وتضمن مذكرة التفاهم هذه أن الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المرتبطة بشركة ألكيمست الدوحة ستتمتع بإمكانية وصول أفضل إلى القطاع الخاص في قطر والمؤسسات الأكاديمية الرائدة والجهات الحكومية الرئيسية. كذلك، تهدف المذكرة إلى رعاية الابتكار في القطاعات الحيوية، مثل الطب الحيوي والذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع طموح قطر في أن تصبح مركزًا للتقدم التكنولوجي والابتكار.

علاوة على ذلك، سيوفر مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار للشركات الناشئة في ألكيمست الدوحة إمكانية الوصول الشامل إلى مجموعة برامجها، بما في ذلك برنامج قطر للابتكار المفتوح، وبرنامج منحة التطوير التكنولوجي؛ حيث تم تصميم هذه الموارد وكذلك الميزات الخاصة ببوابة قطر للبحوث والتطوير والابتكار، وهي منصة تعاونية للبحوث والتطوير والابتكار، لدعم إنشاء منظومة للبحوث والتطوير والابتكار في قطر. وتؤكد هذه الشراكة التزام مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار بتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، بما يتماشى مع استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر، مما يساهم في نهاية المطاف في تحقيق التنويع الاقتصادي للبلاد والريادة العالمية في مجال التكنولوجيا.

ألكيمست الدوحة هو المركز الإقليمي الحصري لشركة ألكيمست أكسليرتور في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسيتم احتضان الشركات الناشئة المقبولة في ألكيمست الدوحة لمدة 24 شهرًا، وتزويدها بخدمات بدء الأعمال في قطر والمساعدة في التأسيس، بالإضافة إلى إتاحة الفرص المناسبة لها لتجربة منتجاتها وخدماتها في السوق القطرية. علاوة على ذلك، سيتاح لتلك الشركات الناشئة فرص للتقدم بطلب للحصول على منح للتعاون مع المعاهد الأكاديمية وتوظيف المواهب المحلية من جامعات رفيعة المستوى. للمزيد من التفاصيل عن ألكيمست الدوحة، يمكنكم زيارة الرابط التالي: https://www.alchemistaccelerator.com/doha

#بياناتشركات

-انتهى-

حول مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار

يُعد مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار كيانًا رائد متميزًا يقود الأبحاث المتقدمة، والتعاون العالمي في مجال الابتكار، وكذلك جذب المواهب العالمية إلى قطر. كما يسعى المجلس إلى جعل قطر وجهة متميزة للمواهب العالمية ومركزًا رائدًا للبحوث والتطوير والابتكار "راسخ محلياً وموثوق عالمياً". ونظرًا لدوره المحوري ضمن استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر، يعمل مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار على بلورة عنصر الابتكار في هدف التنويع الاقتصادي. وتؤكد جهود المجلس التزامه الثابت برؤية قطر الوطنية 2030. يهدف مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار إلى جعل قطر مركزا عالميا للابتكار والخيار الأفضل لمراكز البحث والتطوير في جميع أنحاء العالم، حيث يرى أن البحوث والتطوير والابتكار أمر حيوي لنمو قطر وازدهارها.

للتواصل الإعلامي يرجى مراسلتنا على: qrdi@qrdi.org.qa

ولمعرفة المزيد عن مساعي ورؤية مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.qrdi.org.qa

كما يمكنكم متابعة مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار عبر قنوات التواصل الاجتماعي المختلفة للبقاء على اطلاع بأحدث أنشطة المجلس وإنجازاته.

LinkedIn - X - Facebook - Instagram - YouTube