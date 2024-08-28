أطلق سعادة المهندس عبد الله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، والدكتورة آمنه خليفة آل علي رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، الهوية المؤسسية الجديدة لمجلس سيدات أعمال عجمان، كما تم الإعلان عن أحدث برامج ومبادرات المجلس بالتزامن مع احتفالية "يوم المرأة الإماراتية".

وشهد الحفل الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي، والشيخة الدكتورة هند بنت عبدالعزيز القاسمي رئيس نادي الإمارات الدولي للأعمال، والشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للإبداع.

كما حضر الحفل في فندق فيرمونت عجمان، المهندسة عائشة خلفان النعيمي نائب رئيس مجلس سيدات أعمال عجمان وعضوات مجلس إدارة سيدات أعمال عجمان ومجموعة من مسؤولي وممثلي الدوائر والجهات الحكومية من داخل الإمارة وخارجها وخبراء ريادة الاعمال وأصحاب وصاحبات المشاريع وعضوات مجلس سيدات أعمال عجمان ومن مجلس سيدات أعمال الإمارات.

وخلال الحفل وجه سعادة عبدالله المويجعي التهنئة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية وقال "نفتخر ونقدر جهود وانجازات المرأة الإماراتية قبل تأسيس الاتحاد وبعده، لتتوالى هذه الإنجازات ومسيرة العطاء والريادة للمرأة الإماراتية بدعم متواصل من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، حفظها الله، فالمرأة الإماراتية هي الوزيرة والسفيرة والموظفة والأم ومربية الأجيال على حب الوطن والحفاظ على الهوية والعادات الأصيلة، فلكل امرأة الاحترام والتقدير وكل عام وأنتُن بخير"

وفي مستهل الحفل رحبت الدكتورة آمنه خليفة، وقالت خلال كلمتها "تحتفل الإمارات في 28 أغسطس من كل عام بيوم المرأة الإماراتية بتوجيه من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، حفظها الله، تكريماً لجهود المرأة الإماراتية ودورها المحوري في بناء المجتمع"، لتمثل هذه المناسبة فرصة للاحتفال بإنجازاتها في مختلف المجالات، كما يعدّ هذا اليوم فرصة للتأكيد على أهمية دعم وتمكين المرأة، وتوفير الفرص المتكافئة لها للمشاركة في تطوير المجتمع.

وأكدت أن احتفال مجلس سيدات أعمال عجمان بمناسبة يوم المرأة الإماراتية له طابع خاص كونه يتزامن مع ذكرى مرور عشرون عاماً على تأسيس المجلس الذي يعد رافداً أساسياً لدعم المرأة في مجال ريادة الأعمال، والمساهم في تمكين العديد من السيدات لتحقيق طموحاتهن، وتوسيع نطاق تأثيرهن في الاقتصاد الوطني.

وأضافت "احتفالنا اليوم هو تأكيد لجهود كبيرة وإنجازات متتالية، ولحظة فخر واعتزاز لكل فرد ساهم في تحقيق رؤيتنا المشتركة؛ فقد كان تأسيس مجلس سيدات أعمال عجمان بمثابة انطلاقة نحو تمكين المرأة وتعزيز دورها في مجتمع الأعمال، وإنجازات المجلس ما كانت لتتحقق لولا تعاون ودعم الكثير من الجهات والمؤسسات فلهم منا كل التقدير واخص بالذكر غرفة عجمان التي كانت الداعم الأول والأساسي لكل البرامج والمشاريع".

وأكدت الدكتورة آمنه خليفة أن الإعلان عن الهوية المؤسسية الجديدة، يؤكد عزم مجلس سيدات اعمال عجمان على الاستمرار في هذا النهج، مستلهمين من الماضي لنرسم مستقبل أكثر إشراقاً، موضحة أن الهوية الجديدة ليست مجرد تغيير في الشكل، بل هي تعبير عن التزامنا بالتجديد والتطوير، ورمزاً لعزمنا على مواكبة التطورات والابتكارات في عالم الأعمال.

هوية المجلس

شهدت فعاليات الحفل، الإعلان عن الهوية الجديدة للمجلس والتي تُشكل حروف الهوية الجديدة كلمة "مساعٍ" وطرح رؤية متكاملة تسعى إلى خلق بيئة محفزة تشجع على الابتكار والاستدامة، وتعزز روح المبادرة والتعاون بين سيدات الأعمال، كما تعكس تطلعات المجلس نحو مستقبل مشرق لسيدات الأعمال، ومستقبل قوي ومستدام، ليؤكد المجلس رسالته بعنوان: "امرأة تُشرق بالاقتصاد"، لتشرق من هذه الرسالة شمسُ الريادة لسيداتٍ ملهماتٍ وقدوة.

إنجازات المجلس

هذا وشملت الاحتفالية عرض لرحلة مجلس سيدات اعمال عجمان والإنجازات الاستثنائية التي رسّخت مكانة المرأة في مختلف الميادين، فلقد نظم المجلس منذ انطلاقه أكثر من 700 فعالية، محلية وخليجية، تجسدت فيها القوة والتعاون، وحضرها كبار الشخصيات واستفادت منها سيداتُ ورائدات الأعمال، ومنها المعارض والمؤتمرات، والورش والندوات، ومئات المبادرات التي واكبت تطلعات صاحبات الاعمال وعكست أهداف الإمارة والدولة، كما وقّع المجلس 300 اتفاقية تعاون وشراكة استراتيجية، وتجاوزت مشاركاته 1200 مشاركة محلية وعالمية.

الدبلوم التنفيذي

وأعلن مجلس سيدات اعمال عجمان خلال الحفل عن الدبلوم التنفيذي "الريادة المستقبلية لسيدات الأعمال في عصر الرقمنة" بالتعاون مع مؤسسة استشراف المستقبل"، ليهدف الدبلوم إلى تزويد المشاركات من صاحبات الاعمال والمهتمات بمجال ريادة الاعمال بالمهارات والمعرفة اللازمة للنجاح في بيئة أعمال رقمية متطورة والتمكن من الأدوات وتطوير الاستراتيجيات المبتكرة المواكبة للتحولات الرقمية واستغلال الفرص الناشئة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتجارة الالكترونية والتسويق الرقمي والاسس المالية الإدارية لإدارة الاعمال وتعزيز مهارات القيادة وبناء العلاقات المهنية الفعالة.

"برنامج تحدي 30 يوم"

كما أطلق المجلس "برنامج تحدي 30 يوم" تحت شعار عيشها بصحة، وفتح باب التسجيل للمشاركة في البرنامج الذي ينظمه المجلس بالتعاون مع مستشفى زليخة وأيدن كافيه، إلى جانب إطلاق "تحدي 21 يوم للصحة النفسية" بهدف تعزيز الصحة النفسية وتقديم الدعم النفسي للمشاركين وذلك في إطار جهود المجلس لتعزيز الصحة العامة ورفاهية المجتمع والتركيز على الأبعاد الصحية الشاملة.

هذا وشاركت سعادة عفراء بن هندي عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً، التجربة البرلمانية الإماراتية والتمثيل المشرف التي تحظى به المرأة الإماراتية داخل أروقة المجلس بدعم من القيادة الرشيدة.

وخلال الحفل قامت المهندسة عائشة خلفان النعيمي، بتكريم الرعاة والمشاركين في تنظيم الحفل.

-انتهى-

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