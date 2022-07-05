الدروع وكؤوس التفوق تتصدر المشهد وتكافئ أصحاب الإنجازات من أندية دبي

احتفى مجلس دبي الرياضي بفرق أندية دبي أبطال الألعاب الجماعية والفردية الذين تضمنت قائمة إنجازاتهم تحقيق العديد من البطولات في مختلف الرياضات الجماعية والفردية التي شاركوا فيها من البطولات المحلية خلال الموسم الرياضي 2021 - 2022.

وزينت الكؤوس والدروع التي أحرزتها أندية دبي صالة المؤتمرات الصحفية بمقر مجلس دبي الرياضي خلال الاحتفالية التي حضرها سعادة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، أحمد سالم المهري مدير إدارة التطوير الرياضي بالإنابة وعلي عمر مدير إدارة الفعاليات الرياضية، وعلي البدواوي المدير التنفيذي لنادي حتا، وأحمد الجناحي المدير التنفيذي لشركة النصر للألعاب الرياضية، وخالد درويش ممثل نادي شباب الأهلي، ومحمد سعيد مشرف الألعاب الجماعية والفردية في نادي الوصل وعدد من إداريو ومدراء ونجوم الفرق الفائزة.

وهنأ سعادة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي الفرق واللاعبين من أندية دبي على إنجازاتهم وشكرهم على حسن تمثيلهم لأندية دبي في بطولات الموسم الرياضي

الماضي، وقال: "نحن نعبر دائمًا عن سعادتنا بالعلاقة الطيبة والتكامل في العمل بين المجلس وأندية دبي، وهي العلاقة التي أسهمت بتحقيق الكثير من الإنجازات على جميع المستويات، وسعادتنا تزداد ونحن نتابع إنجازات فرقنا والبطولات التي حققوها على مستوى الفريق الأول وفرق المراحل السنية رغم قوة المنافسة من أندية الدولة، وهذه البطولات تؤكد جودة عمل وحجم المجهود الكبير الذي بذله كل فرد من أفراد الفريق طوال فترة الموسم الماضي".

وأضاف حارب: " الألقاب والكؤوس والدروع العديدة التي أحرزتموها تؤكد أن أنديتنا تحرص على التميز والتفوق في جميع الرياضات، كما تؤكد أن الموهوبين من أبناء الوطن يجدون الفرصة في أنديتنا لممارسة هواياتهم والتألق فيها والوصول لمرحلة تمثيل المنتخبات الوطنية، ونتمنى لهم المزيد من التألق وحصد المزيد من الألقاب في الموسم المقبل وتعزيز أرصدة أنديتنا من ألقاب البطولات الرياضية المختلفة".

وحقق فريق شباب الأهلي لكرة السلة 3 ألقاب هي الدوري العام، كأس رئيس الدولة وكأس نائب رئيس الدولة، وفي الكرة الطائرة حققت أندية دبي 4 ألقاب، حيث فاز فريق شباب الأهلي بلقب بطولة الدوري، وفاز فريق النصر بألقاب كأس رئيس الدولة وكأس نائب رئيس الدولة وكأس السوبر، وفي كرة الطاولة للفرق حققت أندية دبي لقبين حيث فاز فريق شباب الأهلي بلقبي بطولة الدوري وكأس رئيس الدولة.

وفي ألعاب القوى للفرق فاز فريق النصر بلقبي بطولة الدوري وكأس نائب رئيس الدولة، وفي الدراجات الهوائية للفرق رجال فاز فريق شباب الأهلي بلقبي بطولة الدوري وكأس

رئيس الدولة، وفي الكاراتيه (فرق كاتا وكوموتيه) فاز فريق شباب الأهلي بلقب كأس نجوم المستقبل، وحصول على درع التفوق العام في فئات مختلفة. وفي كرة قدم الصالات فاز فريق النصر بلقبي كأس رئيس الدولة وكأس السوبر، وفي كرة القدم الشاطئية فاز فريق الوصل بلقب كاس رئيس الدولة. كما تميز النصر في بطولة الإمارات للجودو- كاتا وأيضا تحقيق إنجازات في مسابقات السيدات للدراجات الهوائية و الرماية و رياضة بادل تنس.

وفي بطولات المراحل السنية للموسم 2021 – 2022 حققت فرق أندية دبي عدة ألقاب في مختلف الرياضات، حيث فاز في كرة القدم فريق شباب الأهلي بلقب دوري المحترفين تحت 21 سنة كما فاز بلقب دوري الشباب تحت 20 سنة ولقب كأس الشباب تحت 20 سنة، كما فاز الوصل بلقب دوري الشباب تحت 19 سنة، وفاز شباب الأهلي بلقب دوري الناشئين تحت 17 سنة، وفاز الوصل بلقب دوري الناشئين تحت 16 سنة، وفاز فريق النصر بلقب دوري الأشبال تحت 15 سنة وفاز شباب الأهلي بلقب دوري الأشبال تحت 14 سنة، وفاز الوصل بلقب دوري الاشبال تحت 14 سنة للفئة الثانية وأيضا دوري البراعم تحت 13 سنة.

وفي كرة السلة فاز شباب الأهلي بلقب الدوري العام تحت 21 سنة، وفاز الوصل بلقب كاس رئيس الدولة للشباب، وفاز النصر بدوريات الناشئين والأشبال والبراعم وكأس البراعم، وفي الكرة الطائرة فاز فريق حتا بلقب دوري الشباب وكأس الشباب، فيما فاز شباب الأهلي بلقب دوري الناشئين، وفاز أيضًا بلقب الأشبال، وفي كرة القدم للصالات

فاز فريق النصر بلقب دوري الشباب، وفي كرة الطاولة للفرق فاز النصر بألقاب فئة الشباب، والناشئين، والأشبال.

وفي ألعاب القوى للفرق فاز فريق النصر بألقاب بطولة الدولة وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لفئات الشباب والناشئين والأشبال، وفي الدراجات الهوائية للفرق فاز فريق النصر بلقب فرق الشباب، وفي الكاراتيه للبنين والبنات فاز فريق شباب الأهلي بألقاب الشباب والناشئين والأشبال، وفي المبارزة فاز فريق شباب الأهلي بلقب بطولة الدولة للمبارزة تحت 20 سنة سلاح سيف.

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