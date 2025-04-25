أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: عقد مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري السادس عشر برئاسة سعادة مقصود كروز، رئيس مجلس الأمناء، وبمشاركة أعضاء المجلس، وذلك بحضور ممثلي الجهات الحكومية.

واستعرض الاجتماع مستجدات تنفيذ الخطة التشغيلية للعام 2025؛ حيث تم إحاطة ممثلي الجهات الحكومية بالبرامج الحقوقية المعتمدة، وآلية تنفيذ الزيارات الميدانية، إلى جانب استعراض التحديثات على نظام الشكاوى. كما تم الاطلاع على مستجدات مختبر التشريعات وقائمة القوانين التي ستتم دراستها وكذلك موضوعات مختبر المعرفة ذات الطابع التثقيفي والتعريفي.

كما استعرض المجلس مستجدات الزيارات الميدانية والورش التوعوية التي نفذتها لجان الزيارات الميدانية والفرق الحقوقية والفنية والتخصصية في الهيئة بهدف متابعة وتقييم أوضاع حقوق الإنسان ميدانياً. كما تم عرض أبرز مستجدات مبادرات الاتصال الحقوقي، بما في ذلك الحملات التوعوية والتغطيات الإعلامية التي تسهم في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، وتعزيز تفاعل الجمهور مع قنوات ومنصات الهيئة الرسمية، بالإضافة لجهود تعزيز المشاركة الفعالة للهيئة والحضور التفاعلي في مختلف الفعاليات والأنشطة الحقوقية.

حول الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان:

أنشئت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بموجب القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2021 والذي ينص على أن الهيئة ذات شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها وتهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته وفقاً لأحكام الدستور والقوانين والتشريعات السارية في الدولة والمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

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