أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – في خطوة استراتيجية تعكس التوجهات الوطنية نحو تعزيز القطاع الصناعي، أعلن مجلس أعمال أبوظبي للشباب (ADYBC)، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، عن إطلاق مبادرة "صُنّاع المستقبل"، بهدف تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الارتقاء بنماذج أعمالها الصناعية، والانتقال من مراحل التجميع أو التصنيع الجزئي إلى التصنيع المحلي المتكامل.

وتأتي هذه المبادرة الوطنية لتشكل منصة متكاملة لدعم رواد الأعمال الصناعيين، من خلال تعزيز جاهزيتهم الإنتاجية، وتوسيع نطاق عملياتهم، وربطهم بالمنظومة الصناعية في الدولة، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للصناعة والابتكار.

وتستهدف المبادرة 40 شركة صغيرة ومتوسطة ضمن قطاعات استراتيجية تشمل التصنيع المتقدم والتكنولوجيا، ومعالجة الأغذية الزراعية، والمواد والمنتجات الصناعية، بما يتماشى مع أولويات الدولة في تطوير سلاسل القيمة وتعزيز المحتوى المحلي.

وجاء الإعلان عن المبادرة خلال فعاليات معرض "اصنع في الإمارات" 2026، الذي يُعد منصة وطنية رائدة لدعم الصناعات الوطنية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، حيث يعكس توقيت الإطلاق أهمية المبادرة في ربط رواد الأعمال بالفرص الصناعية النوعية المتاحة على مستوى الدولة.

محاور المبادرة. يمتد برنامج "صُنّاع المستقبل" على مدار خمسة أيام ميدانية ويرتكز على أربعة محاور رئيسية، تشمل:

استقطاب وتمكين رواد الأعمال الصناعيين وتعزيز مشاركتهم في القطاع

توفير الممكنات والفرص لدعم تأسيس وتوسيع المشاريع الصناعية

دمج الشركات ضمن المنظومة الصناعية من خلال ربطها بأصحاب المصلحة

تطوير حلول عملية تدعم تعزيز الكفاءة الإنتاجية والانتقال نحو التصنيع المتكامل

وقال منصور عبدالجبار الصايغ، رئيس مجلس أعمال أبوظبي للشباب:

"يمثل إطلاق مبادرة صُنّاع المستقبل خطوة استراتيجية نحو تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تطوير قدراتها الإنتاجية، والانتقال إلى نماذج تصنيع متكاملة ذات قيمة مضافة أعلى. ونؤمن بأن دعم هذا التحول يسهم بشكل مباشر في تعزيز تنافسية الشركات الوطنية وفتح آفاق جديدة لنموها وتوسعها."

وأضاف:

"من خلال هذه المبادرة، نعمل على ربط رواد الأعمال بالفرص الصناعية النوعية، وتوفير البيئة الداعمة التي تمكنهم من أن يكونوا جزءًا فاعلًا في سلاسل القيمة الصناعية، بما ينسجم مع رؤية الدولة نحو اقتصاد متنوع ومستدام." ويدعو مجلس أعمال أبوظبي للشباب الشركات المؤهلة إلى التسجيل في البرنامج ، للاستفادة من الفرص النوعية التي تقدمها المبادرة.

كما يسرّ المجلس دعوتكم لحضور جلسة الإعلان الرسمي عن المبادرة، والتي ستُعقد ضمن فعاليات معرض “اصنع في الإمارات”، في اليوم الثاني الساعة 10:15 صباحًا على منصةMakers Space، حيث سيتم استعراض تفاصيل المبادرة ومحاورها الرئيسية وفرص المشاركة فيها.

وتعكس هذه المبادرة التزام مجلس أعمال أبوظبي للشباب، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بدعم رواد الأعمال وتمكينهم من الإسهام في بناء مستقبل صناعي متقدم، قائم على الابتكار والتكنولوجيا وتعزيز الإنتاج المحلي.

