أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة، في خطوة تعكس التوجهات الاستراتيجية لإمارة أبوظبي نحو تعزيز اقتصاد متنوع قائم على الابتكار، وقّع مجلس أعمال أبوظبي للشباب مذكرة تفاهم مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، وذلك على هامش مهرجان أبوظبي العالمي لريادة الأعمال 2026، بحضور سعادة علي محمد المرزوقي، المدير العام لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وسعادة موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع.

وقّع المذكرة كل من السيد منصور عبدالجبار الصايغ، رئيس مجلس أعمال أبوظبي للشباب، وسعادة خليفة الكويتي، المدير التنفيذي لقطاع العمليات في صندوق خليفة، في إطار شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز تكامل الأدوار بين الجهات الداعمة لريادة الأعمال، وتطوير منظومة أكثر ترابطاً تمكّن رواد الأعمال من النمو والتوسع ضمن بيئة أعمال تنافسية.

وتأتي هذه الشراكة امتداداً لجهود الجانبين في دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، من خلال توفير مسارات متكاملة تشمل التمويل، والتأهيل، والإرشاد، والوصول إلى الأسواق، بما يعزز جاهزيتهم للنمو محلياً والانطلاق نحو الأسواق الإقليمية والعالمية.

كما يركز التعاون على تطوير برامج نوعية ومبادرات مشتركة تسهم في بناء قدرات رواد الأعمال، وتعزيز ثقافة الابتكار، وخلق فرص حقيقية للنمو والاستدامة، إلى جانب دعم نقل المعرفة وتبادل الخبرات بين مختلف مكونات المنظومة الريادية في الإمارة.

وقال السيد منصور عبدالجبار الصايغ، رئيس مجلس أعمال أبوظبي للشباب:"تمثل هذه الشراكة خطوة استراتيجية نحو ترسيخ منظومة ريادة أعمال أكثر تكاملاً في أبوظبي، حيث نعمل من خلال المجلس على تمكين رواد الأعمال وربطهم بالفرص، ونؤمن بأن الاستثمار فيهم هو استثمار مباشر في مستقبل الاقتصاد واستدامته." وأضاف:

"نواصل في مجلس أعمال أبوظبي للشباب دورنا كممكن رئيسي ومنسق للمنظومة، من خلال إطلاق مبادرات وبرامج نوعية تعكس احتياجات رواد الأعمال، وتسهم في دعم مسارات نموهم وتوسعهم."

من جانبه، قال سعادة خليفة الكويتي، المدير التنفيذي لقطاع العمليات في صندوق خليفة:

"تعكس هذه المذكرة التزامنا بتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في بناء منظومة متكاملة لدعم رواد الأعمال، من خلال توفير التمويل والتدريب والإرشاد، وتمكينهم من تطوير مشاريع مبتكرة وقابلة للنمو، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني."

وتعزز هذه المذكرة دور مجلس أعمال أبوظبي للشباب كمنصة مؤسسية تمثل صوت رواد الأعمال، وتسهم في ربطهم بمنظومة القطاع الخاص وصناع القرار، فيما يواصل صندوق خليفة دوره المحوري في تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم نموها واستدامتها.

وتؤكد هذه الشراكة التزام الجانبين بدعم رؤية أبوظبي الاقتصادية، وتعزيز دور الشباب كقوة دافعة للنمو، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية قائم على المعرفة والابتكار.

-انتهى-

#بياناتحكومية