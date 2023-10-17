دبي, الامارات العربية المتحدة، تستعد إمارة دبي لانطلاقة سباق "ماي دبي نصف ماراثون المدينة" في نسخته الخامسة، الحدث الرياضي الرائد الذي تنظمه شركة "بروموسفن" للتسويق الرياضي (Promoseven Sports Marketing). ومن المقرر أن يقام السباق في 29 أكتوبر 2023 في مركز دبي المالي العالمي، ليواصل الحدث في عامه الخامس ترسيخ مكانته كأحد أكثر السباقات شهرة في إمارة دبي.

ويأتي سباق "ماي دبي نصف ماراثون المدينة" بالتزامن مع مبادرة تحدي دبي للياقة البدنية 30 × 30، والذي يستهدف تشجيع الجميع على تبني أسلوب حياة صحي، وبدء رحلة اللياقة البدنية من خلال أحد أبرز الفعاليات الرياضية المميزة في دبي. وتضع ماي دبي السلامة على رأس أولوياتها، حيث تلتزم بإرشادات مجلس دبي الرياضي وتتبنى تدابير سلامة صارمة لضمان حدث آمن ومميز لجميع المشاركين.

وقال أبراهام كاه، الرئيس التنفيذي لشركة ماي دبي: "نحتفي بفخر بالذكرى السنوية الخامسة لإطلاق سباق ‘ماي دبي نصف ماراثون المدينة’، ونعرب عن اعتزازنا بهذا الإنجاز الذي يجسد التزامنا بتشجيع أفراد المجتمع على اتباع نمط حياة صحي ونشط. وباعتبارنا شركة المياه المعبأة الرائدة في المنطقة، فإننا نولي أهمية كبيرة لتعزيز أهمية ترطيب الجسم لكونها ركيزة رئيسية للصحة واللياقة البدنية. وتماشياً مع هذا الهدف، فإننا نمضي قدماً في تشجيع تبني نمط حياة صحي ونشط، ويجسد ‘ماي دبي نصف ماراثون المدينة’ التزامنا الراسخ بتحقيق هذه الغاية. وخلال السنوات الخمس الماضية، واصل هذا الحدث النمو والتوسع ليصبح رمزاً للوحدة والصحة ضمن مجتمعنا. كما نواصل التزامنا بتبني أسس الاستدامة من خلال شراكتنا مع "DGRADE"، والتي تدعم الاقتصاد الدائري من خلال إعادة تدوير زجاجات المياه التي يتم جمعها خلال الحدث. ونعرب عن امتناننا للمشاركين والمشجعين وفريق عملنا الاستثنائي، وتقديرنا لإسهاماتهم الكبيرة في إنجاح هذا السباق عاماً بعد عام. ومع احتفائنا بالذكرى السنوية الخامسة لهذا الحدث الرياضي، ندعو الجميع إلى اتباع أسلوب حياة نشط، وشرب السوائل بانتظام، والمساهمة في بناء مستقبلٍ مستدام."

من جهته قال صالح العقربي، الرئيس التنفيذي للعقارات في شركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمارات: "يؤكد التعاون مع "ماي دبي نصف ماراثون المدينة" مكانة مركز دبي المالي العالمي مركزاً للتميز في مجال الأعمال وباعتباره وجهة استثنائية لأسلوب الحياة العصرية، بما يتماشى مع التزامنا بتعزيز المشهد الثقافي. ويسعد مركز دبي المالي العالمي أن يدعم الحدث السنوي "ماي دبي نصف ماراثون المدينة" للسنة الخامسة على التوالي كشريك رسمي لاستضافة السباق، حيث نستعد لتحويل المنطقة المخصصة للسباق إلى ساحة لياقة بدنية حضرية مُلهمة تمكن المشاركين من الاستفادة القصوى من مشاركتهم ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة 30 × 30. كما نتمنى التوفيق لجميع المشاركين."

وتأتي فعالية هذا العام محمّلة بالمفاجآت والأنشطة المميزة على امتداد مسار السباق، لضمان تجربة لا تُنسى لجميع المشاركين، في كافة السباقات، سواء كانت سباق 5 كيلومتراً أو 10 كيلومتراً أو حتى 21 كيلومتراً.

وقال ستيفن ماتيس، من شركة "بروموسفن" للتسويق الرياضي (Promoseven Sports Marketing): "نركز سنوياً على تطوير سباق ‘ماي دبي نصف ماراثون المدينة’ وتعزيز جاذبيته ليصبح السباق المثير للحماس والأكثر ترفيهاً لجميع العدّائين والشركاء. ويشهد سباق هذا العام إقبالاً كبيراً، مما يعكس النجاح المميز للفعالية على مدار السنوات الأربع الماضية، وذلك بدعم من شركائنا "ماي دبي"، ومركز دبي المالي العالمي، و"ميدكير" و"ألبرو". كما نعرب عن تقديرنا لدور الجهات الرسمية، والعدائين المشاركين لانضمامهم إلينا كل عام ضمن هذه الفعالية السنوية المميزة."

ويأتي تنظيم فعالية ماي دبي نصف ماراثون المدينة بالتعاون مع ماي دبي كشريك رئيسي، ومركز دبي المالي العالمي بصفة شريك الموقع الرسمي، و"ميدكير" كشريك طبي رسمي، و"ألبرو" الشريك عن فئة المنتجات النباتية و"باراشوت ديجيتال" كشريك رسمي للتسويق الرقمي. ويقام هذا الحدث الضخم تحت رعاية مجلس دبي الرياضي، وبتنظيم من شركة "بروموسفن" للتسويق الرياضي (Promoseven Sports Marketing).

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