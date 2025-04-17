أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: في خطوة جديدة تُجسِّد التزامها بدعم مسيرة التحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية، استعرضت شركة "مايكروسوفت" مجموعةً من أحدث ابتكاراتها المتقدّمة في مجال الذكاء الاصطناعي، التي تُسهم في تطوير منظومة الصحة والعافية في دولة الإمارات والمنطقة. جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات "أسبوع أبوظبي العالمي للصحة"، حيث شملت هذه الابتكارات تطبيق "حياة" الذكي، الذي يركّز على تقديم تجارب صحية أكثر تخصيصًا وفعالية في مجال الصحة النفسية، إلى جانب مجموعة الحلول والخدمات التي توفّرها الشركة عبر منصتها السحابية المتخصصة "مايكروسوفت كلاود للرعاية الصحية".

"مايكروسوفت" أكدت أن التحول الرقمي المدفوع بتقنيات الذكاء الاصطناعي يُعد عنصرًا أساسيًا في إعادة صياغة طرق تفاعل المؤسسات الصحية مع المرضى، ويُسهم في تعزيز التنسيق بين فرق الرعاية، وتهيئة بيئة عمل أكثر كفاءةً للكوادر الطبية، موضحةً أن التكامل بين الأطباء والتقنيات المتقدمة يُساعد في إحداث نقلة نوعية في منظومة الرعاية، من خلال تقديم تجارب علاجية مصممة حسب حالة كل مريض، والتخفيف من الأعباء الروتينية والضغوط المهنية، وتوسيع نطاق الحصول على خدمات الرعاية الصحية بجودة عالية وفي أي مكان.

وخلال الحدث، قدّمت «مايكروسوفت» عرضًا لتطبيقها الصحي الذكي «حياة»، أحد أبرز الحلول التي تقدمها «مايكروسوفت» في مجال دعم الصحة النفسية للمستخدمين عبر تقديم تجارب صحية مخصصة. ويتميّز تطبيق "حياة" بتكامله مع منصة Apple" "Health، ويضمّ العديد من المزايا المتقدمة، منها فهم وتحليل لغة المستخدم بشكل طبيعي، سواء كانت بالعربية أو الإنجليزية، بالإضافة إلى تقنيات المحادثة الذكية، ومساعد صوتي يدعم اللغتين العربية والإنجليزية. ويعتمد التطبيق في عمله على مؤشرات الصحة البدنية والنفسية المعتمدة، ومعايير التغذية، حيث يقدّم للمستخدمين توصيات يومية وتحليلات دقيقة بناءً على بياناتهم واحتياجاتهم الشخصية، ممّا يساعدهم على فهم حالتهم الصحية بشكل أفضل.

كما استعرضت "مايكروسوفت" القدرات المتميزة لسحابتها المتخصصة "مايكروسوفت للرعاية الصحية" Microsoft Cloud for Healthcare، والتي تهدف إلى تمكين المؤسسات الطبية حول العالم من الابتكار في تقديم تجارب صحية متقدمة وتحقيق نتائج أفضل للمرضى، ومنظومة الرعاية الصحية بشكل عام. وتساهم المنصة في حماية بيانات المرضى وبروتوكولات العلاج الخاصة بهم، وإدارتها عبر مختلف السُحب والتطبيقات والأجهزة، بالإضافة إلى تطوير إدارة الرعاية وتقديم تجارب صحية تلائم احتياجات كل فرد.

وبهذا الصدد، قال نعيم يزبك، المدير العام لشركة "مايكروسوفت" في الإمارات: "تسعى مايكروسوفت إلى توفير بيئة صحية ذكية ومتكاملة، تمنح جميع الأطراف المعنية في رحلة الرعاية الصحية فرصةً للتعاون والتواصل والابتكار، بهدف تقديم تجارب محسّنة تخدم كلًا من الطبيب والمريض على حد سواء. ويتم ذلك من خلال دمج البيانات الخاصة بالمرضى مع قدرات الذكاء الاصطناعي، لتحليلها وإصدار توصيات وتوقعات دقيقة لكل حالة، مع الحفاظ على الخصوصية وضمان أمن المعلومات، بما يشمل مختلف جوانب النظام الصحي". وأضاف: "نحن فخورون بدورنا في تمكين المهنيين الطبيين من تحقيق المزيد من خلال منصتنا السحابية المتخصصة، ويسعدنا أن نعرض هذه القدرات خلال مشاركتنا في أسبوع أبوظبي العالمي للصحة".

من جانبه، قال مو فايز، المدير التنفيذي لشركة "كاجول" الشريك الاستراتيجي لمايكروسوفت والحاصل على لقب شريك العام 2024: "لطالما كانت صحة الشعوب مرتبطةً ارتباطًا وثيقًا بتقدمها الاقتصادي. ونحن في "كاجول" نفخر بتعاوننا الاستراتيجي الوثيق مع مايكروسوفت في هذا الحدث البارز، لقيادة عملية التحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية بالإمارات من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، والمساهمة في رسم مستقبل صحي أكثر ازدهارًا لدول المنطقة".

فيما شاركت "إلينا بونفيجليولي"، المدير العام العالمي لقطاعات الرعاية الصحية والصيدلانية وعلوم الحياة لدى «مايكروسوفت»، في عدد من جلسات النقاش القيادية التي تُعقد ضمن فعاليات "أسبوع أبوظبي العالمي للصحة"، حيث تعرض رؤيتها حول القضايا الجوهرية وأبرز التحديات التي تواجه القطاع الصحي، وتسلط الضوء على الدور المحوري لمايكروسوفت في دفع مسيرة التحول والابتكار في هذا المجال الحيوي.

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