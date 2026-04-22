عجمان، الإمارات العربية المتحدة: نظّمت دائرة المالية في عجمان ورشة عمل بعنوان "التعميم المالي وإجراءات إعداد الخطة المالية والموازنة العامة" استهدفت مسؤولي إعداد الموازنات، ومسؤولي الموارد البشرية، ومسؤولي إدارة المشاريع والمتطلبات التقنية على مستوى الجهات الحكومية في الإمارة.

وجاء عقد هذه الورشة ضمن جهود الدائرة الرامية إلى تطوير منظومة العمل المالي الحكومي وتعزيز كفاءة التخطيط وإعداد الخطط المالية، تناغماً مع رؤيتها الرامية إلى تحقيق نموذج ريادي لبيئة مالية مستدامة. وهدفت الورشة إلى تمكين الكوادر المالية الحكومية من صياغة خطط استباقية تتسق مع الرؤية الطموحة لإمارة عجمان، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وترسيخ ركائز الاستدامة المالية بعيدة المدى.

وضمن رؤية متكاملة عكست عمق التجربة الحكومية في إمارة عجمان، ركّزت الورشة على ثلاثة محاور رئيسية شملت محور "موازنة البرامج والأداء"، وذلك بوصفه حجر الأساس في إدارة الموارد المالية والنهج الراسخ الذي تتبعه الإمارة منذ نحو 17 عاماً، ما يعكس نضج النهج المؤسسي وقدرته على تحقيق الكفاءة وربط الموازنات بالأهداف الاستراتيجية.

وفي إطار محور التطوير المستدام، تناولت الورشة مسيرة التحديثات النوعية التي شهدها هذا النظام منذ إطلاقه عام 2009، تأكيداً على مرونته العالية واستجابته الفاعلة للمتغيرات الاقتصادية العالمية. أما محور تمكين الكوادر، فقد ركّز على نقل المعارف التراكمية والخبرات العملية إلى المختصين، بما يعزز بناء قدرات وطنية قادرة على إنتاج مخرجات مالية دقيقة واحترافية تدعم استدامة الأداء المالي الحكومي.

وتضمنت الورشة تدريباً عملياً على نظام "استدامة"؛ لتمكين الجهات الحكومية من إدخال بياناتها ومتابعة إعداد الموازنات بكفاءة عالية، بهدف تعزيز دقة المخرجات المالية وجودة التخطيط.

وفي هذا السياق، أكد سعادة مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، أن تنظيم هذه الورشة ينسجم مع رسالة الدائرة المتمثلة في إدارة القدرات والموارد المالية وفق نموذج مبتكر وموثوق مبني على التشاركية والمرونة؛ لتحقيق الاستدامة المالية وتعزيز جودة الحياة في عجمان، وذلك عبر ترسيخ ثقافة التخطيط المالي المستدام وتنمية رأس المال البشري المالي وتزويده بالمعارف والأدوات الحديثة التي من شأنها ضمان إعداد خطط دقيقة وواقعية وفق أفضل الممارسات العالمية المعتمدة في المجال، والارتقاء بجودة اتخاذ القرار المالي على مستوى الجهات الحكومية.

وأوضح سعادته أن الدائرة حريصة على توحيد الإجراءات المالية وتعزيز الالتزام بالسياسات المعتمدة بما يضمن دقة التخطيط وكفاءة التنفيذ، مضيفاً أن الدائرة تواصل العمل على تعزيز التكامل بين التخطيط المالي والتخطيط الاستراتيجي، انسجاماً مع توجهات الإمارة نحو تحقيق التنمية الشاملة.

ومن المتوقع أن تسهم مخرجات الورشة في إعداد خطط مالية أكثر دقة وواقعية، وتقليل الفجوة بين التقديرات والنتائج الفعلية، إلى جانب تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وتحسين جودة القرارات المالية، سعياً نحو دعم مسيرة التنمية المستدامة في إمارة عجمان والارتقاء بتنافسيتها عالمياً.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من البرامج التدريبية والمبادرات التي تنفذها دائرة المالية في عجمان على مدار العام بهدف ترسيخ أفضل الممارسات المالية، وتطوير منظومة العمل المالي الحكومي بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية عجمان 2030 والتطلعات المستقبلية للإمارة.

-انتهى-

#بياناتحكومية