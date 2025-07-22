اختتمت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة فعاليات النسخة الرابعة من "ملتقى شباب المعرفة"، الذي نظَّمته بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الشباب والرياضة من خلال مكتب شباب المعرفة، في مسرح جامعة القاهرة يومي 20 و21 يوليو 2025، بمشاركة نخبة من الخبراء والرواد في المجال.

وتضمنت فعاليات اليوم الثاني والأخير عدة جلسات وحوارات معمقة تناولت مجموعة من أبرز الموضوعات، التي تمحورت حول ريادة الأعمال بتحدياتها ومراحل تطورها وازدهارها، وتطرّقت إلى واقع المشروعات الريادية في مصر والتحديات المالية التي تعيق تأسيسها ونموها، إضافة إلى آليات جذب الاستثمار وإدارة المخاطر. كما تخلل الفعاليات استعراض لنماذج شبابية ملهمة عدة، واختتم بحوار مفتوح ناقش الشباب خلاله تطلعاتهم نحو المستقبل.

وفي هذا الإطار، قال سعادة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: "يمثِّل ملتقى شباب المعرفة منصة محورية لتمكين الشباب وإرساء ثقافة ريادة الأعمال والاستثمار في المنطقة. ونؤمن في مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بأهمية هذه الحوارات البناءة في تطوير مشهد الأعمال إقليمياً وتشجيع المشروعات الريادية المبتكرة، وهو ما يأتي ترجمةً للجهود المشتركة التي تقودها دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية في سبيل دفع عجلة التنمية الاقتصادية وترسيخ دور الشباب في المجتمع. ونتطلَّع إلى تنظيم مثل هذه الفعاليات التي من شأنها تحفيز التعاون والحوار الهادف وتحقيق أهداف المؤسسة في تعزيز ريادة الأعمال والابتكار".

وأقيمت الجلسة الأولى تحت عنوان "ريادة الأعمال من البدايات إلى التحديات والتحولات"، بإدارة الدكتور نزار سامي، مدير مشروعات الابتكار والنمو الشامل ببرنامج الأمم المتحدة، حيث تناولت دوافع الشباب لاختيار ريادة الأعمال كمسار مهني، وأبرز التحديات التي تواجههم في مراحل التأسيس الأولى. وشارك في الحوار عدد من رواد الأعمال البارزين، منهم محمد الشبراوي الفقي مؤسس منصة (Sympl)، ومحمد رجب الرئيس التنفيذي لمنصة "امتلك العقارية"، وفادي إبراهيم مؤسس شركة (Cropsa)، إلى جانب محمد يحيى الشريك المؤسس لشركة "بي أي إس"، ومحمد قورة المدير التنفيذي لشركة (Vision). وتطرق المتحدثون إلى تجاربهم مع الفشل والدروس المستفادة، إضافة إلى العقبات التي تواجه رواد الأعمال في الوصول إلى الأسواق وبناء قاعدة عملاء، كما ناقشوا مستقبل ريادة الأعمال واحتياجات البيئة الداعمة للتمكين.

أما الجلسة الثانية التي أقيمت تحت عنوان "الاستثمار ورأس المال المخاطر، وأدارها مصطفى عبد اللطيف، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة (E Youth)، فناقشت واقع ريادة الأعمال في مصر من منظور استثماري، والتحديات التمويلية التي تعيق نمو المشروعات الناشئة. وشارك في هذه الجلسة كل من علي مختار الرئيس التنفيذي لشركة "بلتون لرأس المال المخاطر"، والدكتور عمرو العوامري من (ARIA) للاستثمار في رأس المال المخاطر، وندى شاهين العضو المنتدب لشركة (GB) للاستثمار في رأس المال المخاطر، حيث استعرضوا معايير تقييم المشروعات الناشئة وأهمية دعم البيئة الاستثمارية لتحفيز الابتكار.

وتناولت الجلسة الثالثة، التي أقيمت تحت عنوان "الخدمات غير المالية ودورها في دعم رواد الأعمال"، والتي أدارها الدكتور نزار سامي، سبل تعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر لتصبح أكثر جذباً للشباب المبتكر، مع التركيز على آليات دعم استدامة المشروعات الناشئة وتوسّعها إقليمياً. وضمت الجلسة محمد النجار، رئيس قطاع المعاملات غير المصرفية ببنك القاهرة؛ والدكتورة داليا مصطفى، الخبيرة في ريادة الأعمال: والدكتور هاني عياد، رئيس جمعية شباب ريادة الأعمال؛ والدكتورة هبة العشري، مدير مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم.

كما استعرضت فعاليات اليوم الثاني من المنتدى نماذج شبابية ملهمة من مصر ودولة الإمارات وسلطنة عمان والمغرب، حيث تم استعراض قصص نجاح أكرم مروان مؤسس منصة (iCareer)، ونادية جمال الدين مؤسسة منصة "راحة بالي"، وعبد الحميد شرارة مؤسس (RiseUp)، كما تحدث أنيس النهاري من سلطنة عمان عن تجربته في دعم المبادرات الشبابية.

هذا، واختتمت فعاليات اليوم الثاني من "منتدى شباب المعرفة" بحوار شبابي مفتوح حول تطلعات الشباب للمستقبل، وبمشاركة الدكتور هاني تركي، رئيس المستشارين التقنيين ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تلته جلسة تصوير جماعي وإعلان ختام فعاليات الملتقى.

وتجدر الإشارة إلى أن "ملتقى شباب المعرفة" بنسخته الرابعة شهد إقبالاً لافتاً لنخبة من المسؤولين والشباب وقادة الفكر، حيث شهد تبادلًا للأفكار والرؤى والاستراتيجيات حول اقتصاد المعرفة والتنمية البشرية، وتناول التحديات التي يواجهها الشباب في ريادة الأعمال والآليات المقترحة لتعزيز الاقتصاد المعرفي.

-انتهى-

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