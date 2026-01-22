دبي، الإمارات العربية المتحدة - نظّمت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان حفل الشركاء والداعمين، وذلك يوم الأربعاء 21 يناير، في فندق إنتركونتننتال دبي فيستيفال سيتي – قاعة الراس 1,2 ، بحضور نخبة من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة، وذلك في إطار تقدير الشراكات الاستراتيجية والدور المحوري الذي يقدمه الشركاء والداعمون في دعم مسيرة المؤسسة وتحقيق أهدافها.

ويأتي تنظيم الحفل تأكيدًا على نهج المؤسسة القائم على تعزيز التعاون مع شركائها وداعميها الاستراتيجيين، تقديرًا لإسهاماتهم الفاعلة في دعم المشاريع والمبادرات الإسكانية، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة، بما ينسجم مع توجهات حكومة دبي ورؤيتها المستقبلية.

وتضمّن الحفل عرضًا مرئيًا استعرض أبرز إنجازات المؤسسة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين خلال عام 2025، إلى جانب تسليط الضوء على مجالات التعاون المشترك مع الشركاء والداعمين، ودور هذه الشراكات في دعم الابتكار والاستدامة في قطاع الإسكان.

وعبّر سعادة محمد الشحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، عن اعتزازه بتكريم الشركاء والداعمين قائلاً:

"نعتز اليوم بتكريم شركائنا وداعمينا الذين شكّلوا عنصرًا أساسيًا في تحقيق إنجازات المؤسسة، وأسهموا بفاعلية في دعم مسيرتنا نحو تقديم خدمات إسكانية مستدامة ومبتكرة تلبي احتياجات المواطنين وتعزز جودة حياتهم."

وأضاف سعادته:

"تؤمن المؤسسة بأهمية الشراكات والدعم الاستراتيجي كركيزة رئيسية لتحقيق التطوير المستدام في قطاع الإسكان، ونتطلع إلى مواصلة العمل مع شركائنا وداعمينا لتعزيز الابتكار، وتطوير حلول إسكانية مستقبلية تواكب تطلعات إمارة دبي."

وعلى هامش حفل الشركاء والداعمين، وقّعت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان اتفاقية تعاون وشراكة استراتيجية مع دبي الإسلامي، بهدف تعزيز ودعم المبادرات والفعاليات التي تنفذها المؤسسة ضمن أجندة فعالياتها لعام 2026، بما يسهم في تعزيز الشراكات المؤسسية ودعم برامج المؤسسة المختلفة.

واختُتم الحفل بتكريم الشركاء والداعمين وتوزيع الدروع التقديرية، تقديرًا لإسهاماتهم ودورهم المحوري في دعم مشاريع الإسكان والتنمية المستدامة، حيث أكدت المؤسسة حرصها على توسيع آفاق التعاون مستقبلًا بما يعزز ريادتها في القطاع الإسكاني.



