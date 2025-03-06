دبي، الإمارات العربية المتحدة - احتفاءً بالجهود المتميزة التي ساهمت في تعزيز بيئة العمل الإيجابية وترسيخ قيم السعادة المؤسسية، كرّمت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان شركاء فريق السعادة تقديراً لدورهم الفاعل في دعم وتنفيذ مبادرات نوعية أسهمت في رفع مستوى رضا الموظفين وتعزيز تجربتهم المهنية والشخصية. وجاء هذا التكريم تتويجاً للشراكات المثمرة التي وفرت مزايا وخدمات مبتكرة، انعكست إيجاباً على بيئة العمل، وأسهمت في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة في مجال إسعاد الموظفين وتحسين جودة الحياة الوظيفية.

تقدير للشراكة في تحقيق السعادة المؤسسية

جاء هذا التكريم تقديراً لدور الشركات المحلية والوطنية التي تعاونت مع فريق السعادة، وهو الفريق الذي تم تشكيله في عام 2023 بهدف الارتقاء بالتجربة الوظيفية والهوية المؤسسية عبر تنفيذ مبادرات متكاملة تلبي احتياجات الموظفين وتعزز من جودة حياتهم المهنية والشخصية.

وقد تمكن الفريق، الذي يضم 10 أعضاء متخصصين، من إطلاق وتنفيذ أكثر من 58 مبادرة متنوعة خلال الفترة الماضية، شملت المجالات المهنية، والصحية، والاجتماعية، والشخصية، والترفيهية، وكان لهذه المبادرات أثر ملموس في رفع مستوى السعادة والرضا بين الموظفين.

وبهذه المناسبة، أعرب هيثم الخاجه، مدير إدارة الاتصال والتسويق في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان عن تقديره الكبير لشركاء فريق السعادة، قائلاً: "نؤمن بأن بيئة العمل الإيجابية تبدأ من الاهتمام بالموظفين، وتقديم المبادرات التي تلامس احتياجاتهم اليومية. وشراكاتنا مع مختلف الجهات الداعمة هي دليل على التزامنا بتعزيز السعادة المؤسسية، بما ينعكس إيجاباً على الإنتاجية والرضا الوظيفي."

تعزيز الشراكات

حرص فريق السعادة على تبني مفهوم المعاملة بالحسنى كنهج أساسي في بناء الشراكات، مما أسفر عن توقيع اتفاقيات تعاون مع عدة شركات قدمت مزايا وخدمات خاصة لموظفي المؤسسة، الأمر الذي ساهم في تحقيق المنفعة المتبادلة وتعزيز الولاء الوظيفي والإيجابية في بيئة العمل.

تعاون يعزز رفاهية الموظفين

ساهم العديد من الشركاء الاستراتيجيين في دعم مبادرات فريق السعادة من خلال تقديم عروض ومزايا خاصة للموظفين، وكان لهم دور رئيسي في إنجاح برامج المؤسسة الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة المهنية والشخصية. ومن بين هذه الجهات الداعمة PRiMES Events ، وبنك الإمارات دبي الوطني، و AMC Arabian Marketing Corporation وAl Huzaifa Furniture ، وNever Better Events ، والبحيرة للسفر والسياحة، و Ayami أيامي، حيث أسهمت هذه الشراكات في توفير بيئة عمل إيجابية وداعمة، مكّنت الموظفين من الاستفادة من مجموعة متنوعة من الخدمات والعروض التي عززت راحتهم وسعادتهم.

مستقبل أكثر إشراقاً

تؤكد مؤسسة محمد بن راشد للإسكان استمرارها في دعم فريق السعادة عبر إطلاق المزيد من المبادرات النوعية، وإقامة شراكات جديدة تسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والرفاه الاجتماعي للموظفين، بما يتماشى مع رؤية المؤسسة ورسالتها في تعزيز جودة الحياة.

لمزيد من المعلومات حول مبادرات المؤسسة، يمكنكم زيارة الموقع الرسمي: www.mbrhe.gov.ae

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