دبي، الإمارات العربية المتحدة: تماشياً مع رؤية "الإمارات تبتكر" في تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار وترسيخ ثقافة الابتكار الحكومي، تشارك مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية في شهر الابتكار تحت شعار "معاً لخدمة المجتمع" بعدد من الفعاليات التي تهدف إلى تقديم حلول مبتكرة في مجالي التعليم والعلوم الطبية، ودعم بيئة الإبداع من خلال فعاليات علمية وتفاعلية تسهم في تطوير قدرات الأفراد وتعزيز التواصل بين القطاعات المختلفة.

وأكدّ سعادة الدكتور خليفة السويدي، المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، أن مشاركة المؤسسة في "الإمارات تبتكر" تعكس التزامها المستمر بدعم البحث العلمي والابتكار في التعليم والعلوم الطبية، مشيراً إلى أن الابتكار يمثل حجر الأساس في تطوير حلول مستدامة تخدم المجتمع. وأضاف: "نهدف من خلال هذه الفعاليات إلى تعزيز ثقافة الابتكار وتمكين العقول الشابة من تقديم أفكار رائدة تواكب توجهات الدولة في بناء اقتصاد معرفي مستدام، حيث يشكل التعاون بين القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع ركيزة أساسية لتحقيق هذا الهدف".

ويشمل البرنامج الذي تنظمه المؤسسة خلال هذا الأسبوع سلسلة من الورش التدريبية والفعاليات المتخصصة التي تركز على الابتكار في التكنولوجيا، البحث العلمي، والتصنيع الرقمي، بمشاركة نخبة من المؤسسات الأكاديمية والهيئات الحكومية والخاصة. حيث سيشارك طلاب معهد الشيخ راشد الاسلامي في ورشة حول التصميم والتصنيع بعنوان، "عقول شابة، نحو مجتمع مصنع ومستدام"، بينما سيشارك طلاب جامعة الشارقة في برنامج متخصص حول نظام تشغيل الروبوتات (ROS2) بعنوان "مساعد الطبيب الآلي".

ويُعدّ "الإمارات تبتكر" أحد أكبر الفعاليات العالمية في مجال الابتكار، حيث يعزز التعاون والتواصل بين القطاعين الحكومي والخاص، ويحتفي بالإنجازات الاستثنائية للمبتكرين في مختلف المجالات. ومنذ إطلاقه عام 2015، أصبح هذا الحدث الوطني منصة ملهمة تسهم في نشر ثقافة الإبداع وتطوير الأفكار المبتكرة، مما يرسخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار، ويعزز تأثيرها الإيجابي على المجتمع العالمي.

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