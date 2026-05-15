دبي، الإمارات العربية المتحدة، على هامش حفل تكريم الفائزين بالجوائز التربوية في مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية وبحضور الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم الرئيس الأعلى للمؤسسة ، تم توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي ، لتعزيز التعاون في مجالات التميز والموهبة وجودة التعليم، ووضع إطارٍ للتعاون في تطبيق "مقياس حمدان للموهبة" في مدارس إمارة دبي، إلى جانب تدريب متخصصين سنوياً على آليات الكشف عن الطلبة الموهوبين.

ووقّع المذكرة عن المؤسسة معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، فيما وقّعها عن هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي سعادة عائشة عبدالله ميران، مدير عام الهيئة.

وتشمل مجالات التعاون تبادل الخبرات التربوية، والتعاون في إجراء البحوث والدراسات المشتركة في مجال التميز والموهبة، وتنظيم المؤتمرات والندوات والبرامج التدريبية المتخصصة، إلى جانب تقديم الدعم الفني والاستشارات ذات الصلة بمعايير التميز والجودة التعليمية والموهبة والإبداع. كما تدعم المذكرة التنسيق بشأن المبادرات والبرامج ذات الصلة مع المدارس الخاصة في إمارة دبي، وفق الأطر والأنظمة المعتمدة.

وقال معالي حميد القطامي ، رئيس مجلس أمناء المؤسسة: "تمثل هذه المذكرة خطوة مهمة في توسيع التعاون المؤسسي مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، التي تُعد من المؤسسات التعليمية المرموقة في الدولة، بما يعزز تكامل الجهود في اكتشاف الطلبة الموهوبين ورعايتهم، ويدعم الاستفادة من الأدوات والبرامج التي طورتها المؤسسة لخدمة الميدان التربوي. كما تؤكد هذه الشراكة التزام المؤسسة بنشر ثقافة التميز والموهبة، والإسهام في تطوير مبادرات عملية تدعم جودة التعليم وتنعكس أثراً على الطلبة والمتخصصين".

وأضاف معاليه بأن هذه الشراكة تنسجم مع رسالة المؤسسة في دعم الجهود الوطنية في اكتشاف ورعاية الموهوبين وتحفيز الابتكار التربوي، وتطوير المبادرات التي تستجيب لاحتياجات المنظومة التعليمية، وتؤكد أهمية العمل المشترك مع الجهات الوطنية الفاعلة لتحقيق أثر ملموس يخدم الطلبة وأولياء الأمور والمجتمع التعليمي ، ونوه معالي القطامي بأن هذه المذكرة ستكون مظلة لعدد من البرامج التي تخدم التميز التعليمي لا سيما تلك الموجهة إلى تحسين البيئة التعليمية المناسبة لاكتشاف ورعاية الطلبة الموهوبين وتعزيز الوعي التربوي تجاه هذه الفئة المهمة وخاصة أن مؤسسة حمدان تعمل على برامج رائدة في مجال الموهوبين وحققت نتائج متقدمة على الصعيد المحلي والإقليمي .

من جانبها، رحَّبت سعادة عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، بالشراكة مع مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، التي تُعدّ واحدةً من المؤسسات المتميزة في دعم التعليم على المستويين الإقليمي والدولي، والتي من شأنها دعم مستهدفات استراتيجية التعليم في دبي 2033 ومبادراتها، التي تركز على تمكين الطلبة من الحصول على تعليم عالي الجودة، وتوفير مختلف أشكال الدعم للطلبة الموهوبين والمتميزين في شتى المراحل الدراسية.

وأكدت سعادتها أن هذا التعاون مع المؤسسة، وتبادل الخبرات، ينطلقان من الأهداف المشتركة الرامية إلى تعزيز جودة التعليم والارتقاء بمخرجاته، بما يواكب رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار في الإنسان، ودعم تبنّي ثقافة التميز والابتكار في منظومة التعليم الخاص في دبي.

وتأتي المذكرة امتداداً لحرص الجانبين على ترسيخ الشراكات الاستراتيجية التي تدعم الأهداف التعليمية المشتركة، وتعزز تكامل الجهود في اكتشاف الطلبة الموهوبين ورعايتهم، بما يسهم في دعم جودة التعليم وتطوير البيئة المدرسية في إمارة دبي.

وتواصل مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، من خلال شراكاتها وبرامجها النوعية، العمل على دعم التميز التعليمي ورعاية الموهبة والابتكار، وتعزيز المبادرات التي تسهم في تطوير جودة التعليم وبناء بيئة تربوية أكثر قدرة على اكتشاف الطاقات الواعدة وتمكينها.

