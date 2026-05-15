الكويت – في خطوة تعكس التوجّه المتسارع نحو رقمنة القطاع الصحي في دولة الكويت، أعلنت Ooredoo الكويت، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والتكنولوجيا والحاصلة على لقب «شركة الاتصالات للعام 2026»، عن توقيع شراكة استراتيجية مع مستشفى هادي ، وذلك بهدف تسريع وتيرة التحول الرقمي وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية للمؤسسات الصحية، بما يواكب أحدث التطورات العالمية في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي.

وتندرج هذه الشراكة ضمن إطار دعم مستهدفات رؤية الكويت 2035، التي تركز على بناء اقتصاد معرفي مستدام، وتسريع التحول الرقمي في مختلف القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها القطاع الصحي، من خلال تطوير حلول ذكية ومتكاملة تسهم في رفع كفاءة الخدمات الطبية وتحسين تجربة المرضى.

وبموجب الاتفاقية، ستتولى Ooredoo الكويت، بالتعاون مع مستشفى هادي وبالشراكة مع Huawei، تنفيذ منظومة متكاملة من حلول الاتصالات وتقنية المعلومات، تشمل شبكات الجيل الجديد، ومراكز بيانات عالية الأداء، وتقنيات الحوسبة السحابية الافتراضية، إلى جانب أنظمة النسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث، وحلول التخزين المتقدمة، فضلاً عن خدمات دعم وتشغيل محلية طويلة الأمد، تضمن استمرارية العمليات وكفاءتها.

ومن المتوقع أن تسهم هذه البنية التحتية الرقمية المتطورة في تمكين المؤسسات الصحية من تبني نموذج "المستشفى الذكي"، وتعزيز إدارة البيانات الطبية بكفاءة وأمان، إضافة إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم اتخاذ القرار الطبي، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية، بما ينعكس إيجاباً على كفاءة الأداء وتجربة المريض.

كما تستهدف الشراكة تطوير منظومة صحية متكاملة قائمة على الابتكار الرقمي، بما يعزز سرعة ودقة الخدمات الطبية، ويرسخ معايير الأمن السيبراني لحماية بيانات المرضى، وضمان أعلى مستويات الخصوصية والموثوقية.



وفي هذا السياق، صرّح سليمان الحمود، مدير إدارة التسويق في قطاع الشركات في Ooredoo"تعكس هذه الشراكة التزامنا بتمكين القطاع الصحي من خلال حلول رقمية متقدمة ومبتكرة. نحن نعمل على دعم المنظومة الصحية ببنية تحتية آمنة وقابلة للتوسع، تواكب تطلعات المستقبل وتسهم في تعزيز الكفاءة وجودة الخدمات، بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035".

وأضاف:

"من خلال هذه الشراكات التقنية العالمية، نعمل بشكل تكاملي مع مستشفى هادي وHuawei على بناء منظومة رقمية متكاملة تدعم الاستدامة وتعزز الأداء، وتسهم في دفع مسيرة التحول الرقمي في دولة الكويت".

من جانبه، أكد السيد مبارك الميلم، المدير العام لـمستشفى هادي، أن هذه الشراكة تمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تطوير منظومة الرعاية الصحية بشكل شامل، مشيراً إلى أن التعاون مع Ooredoo وHuawei سيمكن المستشفى من تقديم خدمات طبية أكثر دقة وسرعة وتخصيصاً، بما يضمن تجربة عملاء متكاملة وسلسة.

وأضاف:

"نلتزم بتطبيق أعلى المعايير العالمية في التكنولوجيا الصحية، مع التركيز على رفع كفاءة الخدمات الطبية وتحسين جودة الرعاية المقدمة، بما يواكب تطلعات المستقبل".

بدوره، أوضح السيد زيد الميلم، نائب المدير العام، أن مستشفى هادي يحرص على تبني الابتكار المستمر في تقديم خدمات الرعاية الصحية، مؤكداً أن هذه الشراكة ستتيح الاستفادة من أحدث الحلول التقنية لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين النتائج الطبية.

وأضاف:

"تُعد حماية بيانات المرضى أولوية قصوى لدينا، ونعمل على تطبيق أنظمة متقدمة في الأمن السيبراني لضمان أعلى مستويات الأمان والموثوقية".

وتجسد هذه الشراكة الثلاثية تكاملاً نوعياً يسهم في بناء منظومة صحية أكثر ذكاءً وكفاءة واستدامة، ويدعم مستقبل القطاع الصحي في دولة الكويت.

