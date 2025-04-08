رواد القطاع يؤكدون الدور الرائد للمنطقة في الاستراتيجيات القائمة على الحلول الرقمية في المقام الأول

مجموعة عالمية من الشركات من المملكة المتحدة والولايات المتحدة والهند وغيرها تعرض تشكيلة رائدة من منتجاتها

دبي، الإمارات العربية المتحدة: يستضيف مؤتمر هايتك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام نخبة من القادة ورواد التكنولوجيا لاستكشاف التطورات التي تعيد رسم ملامح قطاع الضيافة العالمي. وتنظم الفعالية شركة دي إم جي إيفنتس بالتعاون مع شركة هوسبيتاليتي فايننشال آند تكنولوجي بروفيشنالز، وتُقام بالتزامن مع معرض الفنادق ولمدة ثلاثة أيام من 27 إلى 29 مايو في مركز دبي التجاري العالمي.

وتتمحور الفعالية الرائدة حول التحول الرقمي وتزويد الفنادق والمنتجعات بالأدوات اللازمة للارتقاء بتجاربها وتحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز نمو الإيرادات. وتحتضن مناقشات تحت إشراف نخبة من الخبراء وجلسات تفاعلية وعروضاً للمنتجات، والتي تركز على الأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي وحلول الحوسبة السحابية والأمن السيبراني وإدماج إنترنت الأشياء واستراتيجيات الضيافة المستقبلية. وتشمل المعارض الرئيسية أيضاً علامات تجارية مثل هيروآبس وأوربيتا وآي دي فيجن ودارما وتي بي لينك، إلى جانب جي سي إس وإي إم دبليو وكوانتوم نيتوركس وليمكو.

ويضم معرض الفنادق مؤتمر هايتك، الذي يتضمن جدول أعماله هذا العام مجموعة شاملة من الجلسات الحوارية بإشراف خبراء ومناقشات رئيسية يشارك فيها نخبة من قادة القطاع، بمن فيهم أحمد حافظ، مدير تكنولوجيا المعلومات في جنة للفنادق والمنتجعات؛ وكارسون بوث، الرئيس التنفيذي للعمليات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة هوسبيتاليتي فايننشال آند تكنولوجي بروفيشنالز؛ وفيجو فارما، رئيس تكنولوجيا المعلومات في فنادق ومنتجعات جميرا؛ وويليم بوث، نائب الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات في شركة كيرزنر الدولية؛ وطارق فالاني، نائب الرئيس الأول العالمي لخدمات الدعم في مجموعة أكور ونائب الرئيس الأول العالمي لشؤون التكنولوجيا في شركة فيرمونت؛ وسانجاي شارما، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا لدى أوراسكوم لإدارة الفنادق. وتتناول الجلسات الرئيسية الجهود الرامية لسد الفجوة الرقمية في قطاع الضيافة من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتقنيات الهاتف المحمول لتعزيز إمكانية الوصول الرقمي للضيوف والموظفين.

وتتمحور المناقشات أيضاً حول فتح آفاق المصادر المهمة للبيانات وتحويل رؤى الضيوف إلى فرص نمو فعلية للأعمال، بينما يقوم خبراء القطاع بتقييم التأثير المالي وغير المالي للتقنيات الناشئة لزيادة العائد على الاستثمار الذي تحققه استثمارات الفنادق في التكنولوجيا. ويبحث المؤتمر أيضاً السبل التي يمكن من خلالها لقطاع الضيافة أن يتعلم من قطاع التجزئة لتطبيق تقنيات التخصيص القائمة على البيانات والتي تعمل على تعزيز المشاركة والإيرادات. ويتناول بشكل خاص ميزة الذكاء الاصطناعي، حيث يستكشف الحضور دور الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية في توفير مصادر دخل جديدة وإرساء معايير جديدة في مجال تجارب الضيوف.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت إيلين أوكونيل، نائبة رئيس التصميم والضيافة في دي إم جي إيفنتس: "يوفر هايتك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منصة تجمع خبراء الضيافة ومبتكري التكنولوجيا وقادة القطاع لاستكشاف الحلول المتطورة للقطاع، والإمكانات التي يتمتع بها لتعزيز مكانة المنطقة الرائدة في قطاع الضيافة العالمي. وسيسعى المؤتمر إلى رسم خارطة طريق لقطاع الضيافة التي من شأنها مواكبة الابتكارات التكنولوجية خلال العقد القادم، حيث سيناقش قادة القطاع التوجهات المستقبلية في قطاع الضيافة، بدءاً من الذكاء الاصطناعي وصولاً إلى الأتمتة والحوسبة الكمومية".

وأضافت: "مع تبني قطاع الضيافة لمنهجية قائمة على التكنولوجيا في المقام الأول، من المتوقع أن يصبح معرض ومؤتمر هايتك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الفعالية المعنية بالتكنولوجيا الأكثر تأثيراً في قطاع الضيافة في المنطقة، حيث ستوفر دفعة قوية للمناقشات حول الاستراتيجيات القائمة على التكنولوجيا في المقام الأول والابتكار من الجيل التالي".

ويضم معرض هايتك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2025 أيضاً معرضاً لمجموعة رائدة من مزودي الحلول التكنولوجية في مجال الضيافة، لعرض أحدث الابتكارات من الشركات العالمية والإقليمية، بما في ذلك هيروآبس، الشركة التي يقع مقرها في المملكة المتحدة والمزودة لحلول التكنولوجيا المتكاملة، حيث تسلط الضوء على عروضها المتطورة لقطاع الضيافة؛ وأوربيتا من المملكة المتحدة، التي تستعرض خبراتها في مجال المشتريات والتشغيل وإدارة العقود؛ وآي دي فيجن من الإمارات العربية المتحدة، التي تركز على الحلول الأمنية وحلول إدارة الهويات.

وتبرز ضمن المؤتمر شركة دارما، منصة العمليات المتكاملة من الولايات المتحدة الأمريكية، التي تستعرض تكنولوجيا إدارة الفنادق الخاصة بها، إلى جانب شركة تي بي لينك من الصين، المتخصصة في الشبكات وتكنولوجيا المنازل الذكية. وتعرض مجموعة جي سي إس من المملكة المتحدة، الشركة الرائدة في توفير حلول القوى العاملة في قطاع الضيافة والمطاعم، أحدث حلولها للقوى العاملة، كما تقدم شركة إي إم دبليو من دولة الإمارات حلولها الخاصة بالاتصالات السحابية التي توفر إمكانية إجراء الاتصالات بكل سلاسة. أما شركة كوانتوم نيتوركس الهندية فتعرض حلولها الشبكية المتقدمة، وتقدم شركة ليمكو مجموعتها المتطورة من حلول البث التلفزيوني عبر الإنترنت.

ومن جانبه، قال ليجيش راجان، رئيس قسم التكنولوجيا والاستراتيجية والخدمات في روتانا: "تُعد دبي مركزاً عالمياً للإبداع ووجهة رائدة في توفير الابتكار التكنولوجي، وأعتقد أن قطاع الضيافة يجب أن يواصل الابتكار الحلول التكنولوجية واعتمادها ومواكبتها، لا سيما أن الحكومة الإماراتية تعطي الأولوية لهذه البنية التحتية".

يقام مؤتمر هايتك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إطار معرض الفنادق في دبي وبالتزامن مع معرضي إندكس وورك سبيس، مما يوفر بيئة ديناميكية توفر للمختصين في مجالي التصميم والضيافة فرصة التواصل والتعاون، وتتيح لهم اكتشاف مجموعة واسعة من الحلول التي تشمل الضيافة والتصميم الداخلي والابتكار في مكان العمل.

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