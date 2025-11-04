الدوحة، قطر: اختتمت بنجاح يوم أمس 3 نوفمبر أعمال الدورة الثانية من مؤتمر قطر للاستثمار والابتكار: قيادة النمو لريادة الأعمال في دول الخليج العربي، والذي أُقيم في براحة مشيرب. نظّمت الحدث «ذا بزنس يير» بالشراكة مع «مشيرب العقارية»، مع انضمام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كشريك استراتيجي، وجمع المؤتمر أكثر من 700 من رواد الأعمال والمستثمرين وصناع السياسات لاستكشاف الفرص في ريادة الأعمال والابتكار والتحول الرقمي عبر المنطقة الخليجية.

وبعد نجاح الدورة الافتتاحية التي أُقيمت في يناير الماضي، وفّر المؤتمر منصة للحوار الهادف حول منظومة الشركات الناشئة سريعة التطور في المنطقة. وفي إطار جهود التنويع الاقتصادي المستمرة في دول الخليج العربي، تمحورت النقاشات حول التعاون بين القطاعين العام والخاص واستراتيجيات الاستثمار والأطر السياسية اللازمة لدعم الجيل القادم من رواد الأعمال.

وقال المهندس علي الكواري، الرئيس التنفيذي لـ«مشيرب العقارية»: "تعكس الحوارات والعلاقات التي تشكّلت في مؤتمر هذا العام الدور المتنامي لقطر كمحور للابتكار وريادة الأعمال. وفيما تواصل مشيرب قلب الدوحة دورها كمنصة للحوار حول المستقبل الاقتصادي للمنطقة، تعزز مثل هذه اللقاءات المنظومة اللازمة لدعم الأعمال الناشئة والنهوض بأهداف التنويع الاقتصادي في دول الخليج العربي."

وصرح السيد فرج جاسم عبدالله، مدير إدارة الاقتصاد الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قائلاً: "جسّد هذا المؤتمر قوة الشراكات بين القطاعين العام والخاص في النهوض بالاقتصاد الرقمي ومنظومة الابتكار في قطر. وستسهم النقاشات والعلاقات الهادفة التي تمت هنا في جهودنا المستمرة لترسيخ مكانة قطر كرائدة إقليمية في ريادة الأعمال والتحول الاقتصادي المستدام، تماشياً مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة وأجندة قطر الرقمية 2030."

ومن جانبها، قالت فانيسا راميكس، المديرة الإقليمية في «ذا بزنس يير»: "أكد مؤتمر هذا العام أن قطر ودول الخليج العربي تشارك بفاعلية في تشكيل الحوار العالمي حول الابتكار. إن التعاون بين شركاء القطاعين العام والخاص يخلق بيئة داعمة فريدة للأعمال عالية النمو، وعكست جودة الحوار نضج منظومة ريادة الأعمال في المنطقة."

حلقتا نقاش حول ريادة الأعمال والاستثمار تضمن المؤتمر حلقتَي نقاش رفيعتَي المستوى تناولتا المشهد الريادي في دول الخليج العربي. استكشفت الحلقة الأولى، "تعزيز ريادة الأعمال ودفع عجلة النمو الاقتصادي في دول الخليج العربي"، كيف يمكن للسياسات العامة والقيادات المؤسسية والتعاون العابر للحدود خلق ظروف أقوى لريادة الأعمال. أدارت الجلسة فانيسا راميكس، المديرة الإقليمية في «ذا بزنس يير»، وضمت المتحدثين: سعادة حسين المحمودي (الرئيس التنفيذي، مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار)، رامه الشققي، (رئيسة واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا)، وفهد الشارخ (المؤسس والشريك الإداري، تك إنفست).

أما الحلقة الثانية، "تمويل المستقبل: استراتيجيات الاستثمار ورؤى السياسات في دول الخليج العربي"، فقد بحثت في كيفية تطور رأس المال الاستثماري والأسهم الخاصة والتمويل الحكومي لدعم رواد الأعمال الناشئين. أدارت الجلسة صوفيا سوير، مؤسِّسة "جيدي"، وضمت المتحدثين: محمد الزعبي (المؤسس والشريك الإداري، نما فنتشرز)، عبد الرحمن الجفري (شريك، 500 جلوبال)، ستيف خياط (المؤسس والرئيس التنفيذي، فينيكس فنتشر بارتنرز)، ود. محمد الحوسني (مدير الأبحاث والمناصرة، مجلس قطر للبحث والتطوير والابتكار).

تحدي الذكاء الاصطناعي من أجل الخير للابتكار

شكّل تحدي الذكاء الاصطناعي من أجل الخير للابتكار أحد أبرز محاور المؤتمر هذا العام، والذي أُقيم بالتعاون مع مبادرة الذكاء الاصطناعي من أجل الخير YAILs وفرعها في الدوحة. قدمت عشر شركات ناشئة مؤهلة مسبقاً، كل منها بحلول متوافقة مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، عروضاً مباشرة أمام لجنة تحكيم. وفاز بالتحدي شركة كلاريو للحلول الطبية، حيث حصل على فرصة حضور القمة العالمية للذكاء الاصطناعي من أجل الخير 2025 في جنيف، إلى جانب الوصول السريع إلى برامج تسريع أعمال دولية ومحلية مختارة. ولقد قدّم الجائزة المهندس فيصل المالكي، المدير التنفيذي للعمليات في «مشيرب العقارية»

وعزز التحدي التزام قطر بترسيخ مكانتها كرائدة إقليمية في الذكاء الاصطناعي المسؤول، مع إبراز كيفية معالجة التقنيات الناشئة للتحديات الواقعية في مجالات الاستدامة والتحول الرقمي والأثر الاجتماعي.

جلسة رؤى ما قبل المؤتمر

قبل انطلاق المؤتمر الرئيسي، استضافت HEC Paris في قطر جلسة رؤى تحت عنوان "بنية الذكاء الاصطناعي: الطاقة والنفقات الرأسمالية والقدرات"، قدمت نظرة استراتيجية شاملة لتأثير الذكاء الاصطناعي كأداة وكصناعة. وقاد د. بابلو مارتن دي هولان، عميد HEC Paris في قطر، المشاركين عبر الفرص والتحديات المتاحة لمؤسسي الشركات والمستثمرين والمؤسسات. وشمل المشاركون من الخريجين: د. فادي ناصر (المدير التجاري، ميزا)، نوف المري (مدير إدارة نظم المعلومات، ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي)، سارة المولوي (مدير إدارة أمن المعلومات، أوريدو قطر)، وعائشة المضاحكة (مدير برامج البحوث والتطوير والابتكار، مجلس قطر للبحث والتطوير والابتكار).

وقد رسّخ مؤتمر قطر للاستثمار والابتكار مكانته كمنصة رئيسية للنهوض بأهداف التنويع الاقتصادي في دول الخليج العربي، جامعاً أبرز أصحاب المصلحة في المنطقة لتشكيل مستقبل ريادة الأعمال والابتكار.

نبذة عن مشيرب العقارية

تُعد مشيرب العقارية المطوّر العقاري الرائد في مجال الاستدامة في دولة قطر، وهي ثمرة شراكة استراتيجية بين مؤسسة قطر وجهاز قطر للاستثمار. وتتبوأ الشركة مكانة ريادية في مجال التطوير العمراني المستدام، محققةً بذلك الأهداف الاستراتيجية لرؤية قطر الوطنية 2030.

وتكرس مشيرب العقارية جهودها لإحداث نقلة نوعية في مفهوم الحياة العصرية في قلب المدن، والارتقاء بجودة الحياة من خلال حلول مبتكرة تعزز التواصل المجتمعي، وتصون التراث الثقافي، وترسخ مفاهيم الاستدامة البيئية.

وتجسد "مشيرب قلب الدوحة" أحد أبرز المدن الذكية والمستدامة، حيث تتبنى نهجاً مبتكراً في التخطيط العمراني يمزج بين الأصالة والحداثة، وتجمع بين عراقة التراث المعماري القطري وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا المعاصرة، مع الحفاظ على الهوية الثقافية والبيئية. وقد حازت جميع مباني المدينة على الشهادة الذهبية أو البلاتينية في نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED)

وتمثل مشيرب قلب الدوحة نموذجاً متكاملاً للمدينة العصرية، حيث تضم منشآت تجارية متعددة الاستخدامات توفر مجموعة متنوعة من خدمات البيع بالتجزئة والأعمال، إلى جانب وحدات سكنية عصرية، ومجموعة من المرافق التعليمية والثقافية المتميزة. كما تحتضن المدينة متاحف مشيرب، و فندق ماندارين أورينتال الدوحة، وفندق الوادي الدوحة إم غاليري، وفندق بارك حياة، ومشيرب غاليريا، وبراحة مشيرب التي تُعد أكبر ساحة مغطاة للمشاة في الهواء الطلق في المنطقة. وتضم المدينة ايضا، حي الدوحة للتصميم (DDD)٫ وهو مركز متميز يعزز التصميم والابتكار والتبادل الثقافي عبر البرامج والفعاليات والمشاريع الإبداعية.

كما طورت الشركة منتجع زلال للعافية من شيفا سوم، أول وأكبر وجهة للعافية في الشرق الأوسط. يقع المنتجع في شمال قطر ويقدم تجربتين متميزتين: زلال سيرينيتي، ملاذ العافية للأفراد والأزواج، وزلال ديسكفري، أول وجهة عافية عائلية من نوعها في العالم. ويتميز المنتجع بدمجه الفريد للطب العربي والإسلامي التقليدي مع ممارسات العافية المعاصرة.

-انتهى-

#بياناتشركات